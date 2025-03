Thực hư tin đồn Jennifer Aniston hẹn hò tài tử Pedro Pascal

Jennifer Aniston lộ ảnh đi cùng Pedro Pascal dịp cuối tuần, làm dấy lên tin đồn hẹn hò

Jennifer Aniston và Pedro Pascal lộ loạt ảnh cùng ăn tối ở West Hollywood, California (Mỹ) vào cuối tuần qua được đăng tải và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Cả hai được chụp ảnh rời khỏi một khách sạn sau ba tiếng dùng bữa tối với một nhóm bạn bên trong. Nhiều người hâm mộ bàn tán về khả năng ngôi sao loạt phim Friends và tài tử 50 tuổi đang là một đôi. Thậm chí một số khán giả còn "đào" lại đoạn clip cặp đôi này tương tác gần gũi trên thảm đỏ Critics' Choice Awards hồi tháng 1.2024.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ với PageSix hôm 25.3 rằng cả hai chỉ là bạn bè, hoàn toàn không có chuyện yêu đương. "Không có chuyện tình lãng mạn nào giữa Jennifer Aniston và Pedro Pascal. Họ tôn trọng nhau như những nghệ sĩ, chỉ là mối quan hệ thuần khiết, họ không hẹn hò", người này cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin từ People cho biết cuộc gặp gỡ của hai ngôi sao Hollywood này chỉ là một bữa tối mang tính chất công việc, giúp cả hai hiểu rõ nhau hơn. "Jennifer Aniston thích năng lượng của Pedro Pascal và rất muốn được làm việc với anh ấy", người này giải thích. Trước đó, trên thảm đỏ Critics' Choice Awards 2024, minh tinh 6X cùng Reese Witherspoon (bạn diễn của cô trong The Morning Show) từng công khai mời Pedro Pascal "tham gia" vào loạt phim ăn khách của họ và tài tử này tỏ ra hào hứng.

Nhiều năm qua, Jennifer Aniston từng vướng tin đồn hẹn hò, mang thai khiến cô ngán ngẩm. Qua hai lần đổ vỡ hôn nhân với Brad Pitt và Justin Theroux, minh tinh 56 tuổi kín tiếng đời tư, người hâm mộ vẫn thấy cô đi về một mình, tận hưởng cuộc sống độc thân. Sao phim Just Go with It tìm kiếm niềm vui từ việc tập luyện thể thao, nuôi thú cưng, du lịch cùng bạn bè… đồng thời tích cực hoạt động nghệ thuật.

Trong cuộc phỏng vấn với Allure hồi 2022, Jennifer Aniston thừa nhận cô muốn bắt đầu một mối quan hệ mới và đôi lúc cần ai đó ở bên hỗ trợ nhưng nữ diễn viên không hứng thú với hôn nhân. Dù vậy, minh tinh kỳ cựu không loại trừ khả năng mình sẽ lại tìm được "một nửa" trong tương lai. "Thật tuyệt vời khi được trở về nhà và ngã vào vòng tay của ai đó rồi nói rằng: Hôm nay quả là một ngày khó khăn", sao phim The Break Up nói thêm.

Về phần Pedro Pascal, tài tử này vốn kín tiếng chuyện tình cảm. Trước đây, sao phim Võ sĩ giác đấu 2 từng hẹn hò các diễn viên Maria Dizzia, Lena Headey và Robin Tunney.