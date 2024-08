Vén màn cái chết bất thường của tài tử 'Friends' Matthew Perry

Đằng sau cái chết bất thường

Cuộc điều tra liên quan đến cái chết của Matthew Perry đang khiến dư luận xôn xao GETTY

Theo People hôm 20.8, trước khi Matthew Perry qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 28.10.2023, những người thân cận với tài tử tin rằng anh vẫn sống tốt. Chỉ một năm trước đó, trong cuốn hồi ký Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, nam diễn viên này đã kể lại việc lạm dụng rượu, chất kích thích và lối sống kém lành mạnh của mình trong phần lớn cuộc đời. Nhắc đến quyết định kể câu chuyện của mình, diễn viên Hollywood giải thích: "Tôi muốn chia sẻ sau khi bản thân đã an toàn và không còn sa vào con đường đen tối nữa".



Thế nhưng, mọi thứ không diễn biến như những gì Matthew Perry chia sẻ. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày mà tài tử loạt phim Friends qua đời, anh đã yêu cầu trợ lý Kenneth Iwamasa tiêm cho mình một mũi ketamine. Đây là một loại thuốc gây mê tác dụng nhanh và là chất được kiểm soát theo Bảng III mà chỉ những chuyên gia y tế mới có thể sử dụng hợp pháp. Đây cũng được xem là một dạng chất gây nghiện và bị cấm ở nhiều nước.

4 tiếng sau đó, nghệ sĩ này muốn tiêm mũi thứ hai trong khi đang xem phim rồi yêu cầu Iwamasa chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho mình và tiêm mũi thứ ba. Trợ lý này làm theo và rời nhà của ngôi sao này để chạy việc vặt. Khi người này trở lại vào buổi chiều, Perry đã chết, nằm sấp trong bể tắm nước nóng. Đến tháng 12.2023, cái chết của ngôi sao này được công bố là do tác dụng cấp tính của ketamine.

Bà Anne Milgram - Quản trị viên Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) phát biểu trong cuộc họp báo về cuộc điều tra liên quan đến cái chết Matthew Perry REUTERS

Ngày 15.8 vừa qua, chính quyền tuyên bố bồi thẩm đoàn đã cáo buộc Kenneth Iwamasa (59 tuổi) cùng 4 đối tượng khác có liên quan đến cái chết của nam diễn viên. Theo tuyên bố của bà Anne Milgram - Quản trị viên của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại cuộc họp báo ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 15.8, những người đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc bao gồm: Salvador Plasencia (42 tuổi) - một bác sĩ đã bán ketamine cho Perry và tiêm cho diễn viên; Mark Chavez (54 tuổi) - bác sĩ được cho là đã lấy ketamine cho Plasencia; Jasveen Sangha (41 tuổi) - kẻ buôn ma túy có biệt danh "nữ hoàng ketamine" và Erik Fleming (54 tuổi) - người bị cáo buộc đã bán hàng của Sangha cho trợ lý của Perry.

Ba đối tượng: Mark Chavez, Erik Fleming và Kenneth Iwamasa đã đạt thỏa thuận nhận tội. Chavez có thể bị kết án lên đến 10 năm tù, Iwamasa 15 năm và Fleming 25 năm. Còn Salvador Plasencia và Jasveen Sangha không nhận tội với nhiều cáo buộc (bao gồm phân phối ketamine dẫn đến tử vong) phải đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến chung thân nếu bị kết tội.

Bà Anne Milgram chỉ trích gay gắt những người có liên quan đến cái chết của Matthew Perry, đặc biệt là hai bác sĩ Salvador Plasencia và Mark Chavez, gọi họ là những bác sĩ vô đạo đức đã lợi dụng vị trí đáng tin cậy của bản thân để kiếm tiền từ cố nghệ sĩ.

Sự thật đen tối

Kenneth Iwamasa - trợ lý lâu năm của Matthew Perry MEGA

People cho biết các cáo buộc kể trên được đưa ra sau cuộc điều tra chung của Sở cảnh sát Los Angeles và các cơ quan liên bang. Quá trình này bắt đầu từ khi khám nghiệm tử thi và xác định Matthew Perry tử vong do tác dụng cấp tính của ketamine bên cạnh các yếu tố khác như đuối nước, bệnh động mạch vành và tác dụng của buprenorphine (một loại thuốc được sử dụng để điều trị nghiện opioid).

Các tài liệu chi tiết đã phơi bày cuộc sống thật sự của Matthew Perry trong những tuần cuối đời. Trong khi sao phim Fools Rush In thường xuyên chơi pickleball và gặp gỡ những người bạn cũ và được tiết lộ sống vui vẻ, khỏe mạnh thì thực tế anh bí mật chi hàng chục nghìn USD cho ketamine thậm chí sử dụng loại thuốc này tới 8 lần/ngày.

Trong cuốn hồi ký của mình, nam diễn viên sinh năm 1969 từng chia sẻ trước đây đã sử dụng ketamine như một phương pháp điều trị tại phòng khám cai nghiện ở Thụy Sĩ. Anh nói rằng việc sử dụng loại thuốc này đem lại những cơn say rất dữ dội đồng thời khẳng định: "Ketamine không dành cho tôi".

Salvador Plasencia (trái) và Mark Chavez - hai bác sĩ bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của Matthew Perry PEOPLE

Thế nhưng, vào ngày 30.9.2023, bác sĩ Plasencia và Chavez đã nhận được tin qua một bên trung gian rằng Perry có ý định mua ketamine. Chavez bị cáo buộc đã lấy ketamine bằng đơn thuốc gian lận rồi bán nó cho Plasencia. Sau đó, Plasencia đã đến nhà riêng của tài tử, tiêm cho anh ketamine đồng thời để lại ống tiêm cùng nhiều liều thuốc khác cho trợ lý Iwamasa và chỉ người này cách sử dụng. Các công tố viên cho biết bác sĩ này được Iwamasa trả 4.500 USD cho chuyến thăm kể trên.

Iwamasa được tiết lộ đã ám chỉ việc Matthew Perry muốn có thêm ketamine trong những ngày tiếp theo và rồi Chavez cùng Plasencia đã cố gắng cung cấp loại thuốc này. Theo hồ sơ tòa án, Plasencia đã gặp Perry vào một buổi chiều tháng 10.2023 để đưa thêm ketamine cho nam diễn viên và tiêm cho anh khi cả hai đang ngồi ở phía sau một chiếc ô tô đỗ trong bãi đậu xe công cộng gần một thủy cung ở Long Beach, California.

Vào ngày 12.10, khi Plasencia đang tiêm một liều thuốc cho sao phim The Ron Clark Story thì nam nghệ sĩ đã có phản ứng bất ổn, huyết áp tăng đột biến. Loại thuốc này khiến anh tạm thời bị đơ cứng, không thể nói hoặc cử động. Plasencia được cho là đã nói với một người khác rằng chứng nghiện của Perry đang vượt khỏi tầm kiểm soát. "Nhưng đồng thời ông ta vẫn đề nghị bán ketamine cho ông Perry. Tôi nghĩ rằng tất cả hành vi đó cho thấy mức độ tham lam khi đặt lợi ích lên trên sức khỏe bệnh nhân", một luật sư lên tiếng.

Erik Fleming (người quen của Matthew Perry) bị cáo buộc đã lấy ketamine từ Jasveen Sangha rồi bán cho trợ lý của nam diễn viên PEOPLE

Cùng thời điểm đó, Mark Chavez cho biết bản thân đang bị Hội đồng Y khoa California điều tra vì cáo buộc sử dụng ketamine từ phòng khám cũ và đã cắt nguồn cung cấp ketamine cho Salvador Plasencia. Nhưng Matthew Perry đã lấy chất kích thích qua một kênh khác: một người quen ở Hollywood.

Đạo diễn Erik Fleming bị cáo buộc đã đề nghị bán ketamine cho Perry trong những tuần trước khi nam diễn viên qua đời. Fleming bị tố đã làm việc với "nữ hoàng ketamine" Jasveen Sangha (người tự nhận mình là một tay buôn ma túy nổi tiếng, chuyên cung cấp các loại "hàng" chất lượng cao: ketamine, methamphetamine và nấm ma thuật). Trong các tin nhắn với trợ lý Iwamasa, Fleming nói rằng mình muốn kiếm tiền từ các giao dịch ma túy. Và trong những tuần tiếp theo, Perry - thông qua Iwamasa và Fleming, đã mua hàng chục lọ ketamine từ Sangha, bao gồm cả liều cuối cùng đã giết chết nam diễn viên vào ngày 28.10.

"Nữ hoàng ketamine"Jasveen Sangha INSTAGRAM

Sau khi Matthew Perry qua đời, những kẻ liên quan được cho là đã cố gắng che đậy mọi thứ. Sangha và Fleming đã nói chuyện qua ứng dụng Signal về chuyện này rồi xóa tất cả tin nhắn trước đó. Fleming cũng nói với Iwamasa loại bỏ những bằng chứng về ống tiêm và lọ ketamine. Trong khi đó, bác sĩ Plascencia bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ y tế bằng cách viết một "kế hoạch điều trị" cho Perry.

Trong một cuộc trò chuyện khác với Jasveen Sangha, Erik Fleming đã đổ mọi lỗi lầm lên trợ lý Kenneth Iwamasa, khẳng định mình chưa bao giờ làm việc với Matthew Perry mà chỉ liên hệ qua trợ lý nên trợ lý là người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quan điểm của cơ quan chức năng, cả 5 đối tượng đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của nam diễn viên.