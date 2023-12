Tiết lộ nguyên nhân cái chết của tài tử phim 'Friends' Matthew Perry

Nguyên nhân cái chết của Matthew Perry được công bố sau hơn một tháng tài tử qua đời GETTY

Thông tin trên vừa được Văn phòng Giám định Y tế Los Angeles (Mỹ) công bố và thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn công chúng. Ngoài tác dụng cấp tính của ketamine, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng liệt kê tình trạng đuối nước, bệnh động mạch vành và buprenorphine (một loại thuốc dùng để điều trị chứng rối loạn sử dụng opioid) cùng một số tình trạng khác góp phần dẫn đến cái chết của Matthew Perry.



Theo báo cáo, nam diễn viên 54 tuổi đang điều trị bằng phương pháp truyền ketamine vào thời điểm trước khi qua đời. Lần điều trị cuối cùng của anh diễn ra khoảng một tuần rưỡi trước khi sự việc thương tâm xảy ra. Tuy nhiên, nhân viên giám định y tế lưu ý rằng thời gian bán hủy của ketamine chỉ khoảng 3 đến 4 giờ do đó loại thuốc có trong người ngôi sao này không thể là do lần truyền cuối cùng. Hiện tại, vẫn chưa rõ tại sao ketamine được tìm thấy trong cơ thể của cố nghệ sĩ. Mặc dù nhiều loại thuốc theo toa được tìm thấy tại nơi ở của sao phim Friends nhưng không có ma túy hay dụng cụ sử dụng ma túy nào được tìm thấy ở hiện trường.

Matthew Perry được đông đảo khán giả quốc tế biết đến với vai Chandler Bing trong loạt phim đình đám Friends. Đằng sau thành công trên màn ảnh, ngôi sao này nhiều năm vật lộn với chứng nghiện ngập, từng chi bộn tiền để cai nghiện NBC UNIVERSAL

Viện Khoa học Thần kinh Thái Bình Dương ở Mỹ chỉ ra rằng liệu pháp ketamine thường được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), các cơn đau mãn tính, các vấn đề về ma túy hay rượu… Theo nhiều tài liệu, ketamine là một loại thuốc gây mê phân ly có một số tác dụng gây ảo giác. Chúng làm sai lệch nhận thức về thị giác và âm thanh, đồng thời khiến người dùng cảm thấy mất kết nối, mất kiểm soát và có thể tạo ra trạng thái an thần, bất động, giảm đau và mất trí nhớ.

Theo People, nhân viên điều tra cho biết Matthew Perry được tìm thấy trong hồ bơi gần nhà riêng và lưu ý rằng không có dấu hiệu chấn thương nào gây tử vong hay không có dấu hiệu bị hãm hại. Nhân viên điều tra nêu rõ trong báo cáo: "Ở mức độ ketamine cao được tìm thấy trong các mẫu máu sau khi qua đời, tác động gây tử vong chính là do tim mạch bị kích thích quá mức và suy hô hấp. Việc chết đuối xảy ra do có khả năng anh ấy đã bị chìm xuống bể bơi trong tình trạng mất ý thức".

Dàn sao Friends đau lòng khi mất đi một người bạn, người anh em thân thiết. Những năm gần đây, sức khỏe của Matthew Perry sa sút, anh từng nhận được vai trong Don't Look Up (2021) nhưng phải rút khỏi dự án sau khi bị ngừng tim vài phút NBC UNIVERSAL

Matthew Perry được phát hiện đã chết tại hồ bơi ở nhà riêng tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 28.10. Trước khi đột ngột qua đời, nam diễn phim Fools Rush In từng chia sẻ cởi mở về cuộc đấu tranh với chứng nghiện ma túy trong nhiều năm. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times vào năm 2002, Perry tiết lộ nỗi sợ chết đã khiến anh nỗ lực cai nghiện và sống lành mạnh. "Tôi không tỉnh táo vì tôi cảm thấy thích điều đó. Tôi tỉnh táo vì lo lắng mình sẽ chết vào ngày hôm sau", ngôi sao này thẳng thắn.

Jennifer Aniston - bạn diễn của tài tử trong loạt phim Friends, khẳng định nam nghệ sĩ này thực sự khỏe mạnh, sống lành mạnh vào thời điểm qua đời. "Cậu ấy đã bỏ thuốc lá, dần lấy lại vóc dáng, cậu ấy hạnh phúc, đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi muốn mọi người biết rằng cậu ấy thực sự khỏe mạnh và ngày càng khỏe mạnh… Cậu ấy đã rất nỗ lực", minh tinh xúc động nói với Variety.

Sự ra đi của Matthew Perry là nỗi mất mát lớn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của anh. Nguồn tin của PageSix tiết lộ các bạn diễn của cố nghệ sĩ trong loạt phim Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc đều tham dự lễ tang của anh và đau buồn khi mất đi một đồng nghiệp, một thành viên trong gia đình nghệ thuật. Họ cũng đưa ra một tuyên bố chung: "Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn, suy sụp trước sự ra đi của Matthew. Chúng tôi không chỉ là bạn diễn, chúng tôi còn là một gia đình. Có vô vàn điều muốn nói, nhưng giờ chúng tôi sẽ dành thời gian để đau buồn và đối diện với nỗi mất mát không thể đong đếm được này".