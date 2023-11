Cuộc sống của Matthew Perry phim ‘Friends’ trước khi đột tử

Sống lạc quan trong ngày cuối đời

Một ngày trước khi qua đời, Matthew Perry gặp gỡ cô gái trẻ được xác định là Athena Crosby TMZ, INSTAGRAM

Mới đây, TMZ đăng tải những bức ảnh cuối cùng của Matthew Perry được chụp vào ngày 27.10 khi anh dùng bữa và trò chuyện vui vẻ cùng một phụ nữ trẻ. Theo nguồn tin, nam diễn viên say mê với cuộc trò chuyện tới mức hầu như không chạm vào đồ ăn, thức uống trên bàn. PageSix sau đó tiết lộ cô gái xuất hiện cùng tài tử này là Athena Crosby (25 tuổi), một người mẫu, phóng viên giải trí. Trên Instagram hôm 1.11, cô gái này tiết lộ rằng mình là một trong những người cuối cùng nhìn thấy và nói chuyện với ngôi sao loạt phim Friends trước khi nam nghệ sĩ qua đời vào hôm 28.10. Họ là bạn bè gặp nhau cách đây vài tháng thông qua một người quen chung và không hề có mối quan hệ tình cảm riêng tư.



Athena Crosby chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi định không nói về điều này nhưng tôi rất vinh dự được biết Matthew Perry. Tôi rất đau buồn trước cái chết của ông ấy nhưng cảm thấy thật tồi tệ khi nói về nó một cách công khai vì sự chú ý không nên đổ dồn vào tôi mà thay vào đó là vào ông ấy và di sản của ông ấy. Matthew Perry là người cực kỳ kín đáo và tôi luôn tôn trọng điều đó trong mối quan hệ bạn bè của chúng tôi".

Nguồn tin thân cận tiết lộ những ngày cuối đời Matthew Perry rất tích cực, cố gắng duy trì lối sống lành mạnh THEIMAGEDIRECT.COM

Trong bài đăng khác, người đẹp Venezuela nhắc đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với nam diễn viên: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tinh thần của Matthew cực kỳ tốt và ông ấy đã nói chuyện với tôi một cách nhiệt tình về những gì bản thân đã trải qua trong cuộc đời. Ông ấy rất vui vẻ và sôi nổi". Cùng với đó, Athena Crosby mong người hâm mộ của cố nghệ sĩ ngừng mọi suy đoán xung quanh cái chết của ngôi sao 54 tuổi vào lúc này. "Ngành công nghiệp giải trí của chúng ta thực sự đã mất đi một huyền thoại. Yên nghỉ nhé", cô bày tỏ.

Chia sẻ thêm với Entertainment Tonight, Athena Crosby cho biết Matthew Perry kể với cô về dự án mà mình đang ấp ủ. "Ông ấy chỉ mong được chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện của mình và quá trình hồi phục sau khi cai nghiện đồng thời thực sự đấu tranh cho mục tiêu đó để giúp đỡ nhiều người hơn. Chính vì thế ông ấy rất lạc quan và vui vẻ về mọi thứ mà bản thân muốn làm", cô cho biết. Ngoài ra, Crosby kể với TMZ rằng Perry rất hào hứng với việc giảm cân và chơi pickleball vào ngày hôm sau.

Sự ra đi khiến Hollywood xôn xao

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry là tâm điểm chú ý ở Hollywood trong những ngày qua SHUTTERSTOCK

Một ngày sau cuộc gặp gỡ với Athena Crosby, Matthew Perry đã được phát hiện chết trong bể sục tại nhà riêng ở khu Pacific Palisades, Los Angeles (Mỹ). Theo PageSix, vào ngày 28.10, nam diễn viên trở về nhà sau 2 tiếng chơi pickleball và nhờ trợ lý riêng chạy việc vặt bên ngoài. Hai giờ sau, khi trợ lý trở về nhà đã phát hiện nam diễn viên đang ở trong bể sục mà không còn phản ứng gì nên đã gọi 911. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân Matthew Perry tử vong có thể do đuối nước.



Tại nhà của nam diễn viên, cảnh sát không tìm thấy ma túy nhưng phát hiện các loại thuốc được kê theo toa, bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc chống lo âu và thuốc COPD (tình trạng gây tắc nghẽn luồng khí và các vấn đề liên quan đến hô hấp). Việc khám nghiệm tử thi của Matthew Perry đã hoàn tất từ cuối tuần qua nhưng nguyên nhân khiến nam diễn viên tử vong chưa được công bố cho đến khi có kết quả xét nghiệm độc tố trong cơ thể.

Matthew Perry bên cạnh huấn luyện viên pickleball Matt Manasse INSTAGRAM MATT MANASSE

Trước khi qua đời, Matthew Perry cố gắng duy trì lối sống lành mạnh. Matt Manasse - huấn luyện viên pickleball của Matthew Perry tiết lộ với People rằng nam diễn viên dành nhiều thời gian tập luyện môn thể thao này và xem đây như một lối thoát, một công cụ để giúp bản thân tỉnh táo hơn. "Anh ấy đã làm rất tốt và yêu thích nó. Anh ấy ra ngoài tập khoảng 5 lần/tuần và luôn nói về nó. Anh ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều và luôn khiến mọi người cười. Anh ấy là người chính trực, tốt bụng, quan tâm đến mọi người. Pickleball là lối thoát của anh ấy, anh ấy thực sự mong đợi nó", vị này cho biết.

Matthew Perry từng tiết lộ trong hồi ký rằng bản thân đã nhiều năm vật lộn với chứng nghiện rượu, chất kích thích và đã đi cai nghiện khoảng 15 lần. Nghệ sĩ ước tính đã chi khoảng 9 triệu USD để cố gắng trở nên tỉnh táo. Sau biến cố này, anh thành lập Perry House - một cơ sở sinh hoạt dành cho nam giới để giúp họ trở nên tỉnh táo, sống lành mạnh. "Lý do thú vị khiến tôi có thể giúp đỡ mọi người đến vậy là vì tôi thường xuyên mắc sai lầm. Thật vui khi mọi người thấy rằng ai đó từng gặp khó khăn trong cuộc sống giờ không còn gặp khó khăn nữa", anh chia sẻ. Những năm gần đây, sức khỏe của tài tử sa sút, anh từng nhận được vai trong Don't Look Up (2021) nhưng phải rút khỏi dự án sau khi bị ngừng tim vài phút.

Dàn diễn viên Friends sốc khi hay tin Matthew Perry đột ngột qua đời HBO

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry trở thành cú sốc lớn đối với người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình tài tử. Mới đây, 5 diễn viên còn lại của Friends là Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow và Matt LeBlanc đã đưa ra tuyên bố chung: "Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn, suy sụp trước sự ra đi của Matthew. Chúng tôi không chỉ là bạn diễn, chúng tôi còn là một gia đình. Có vô vàn điều muốn nói, nhưng giờ chúng tôi sẽ dành thời gian để đau buồn và đối diện với nỗi mất mát không thể đong đếm được này".



Nhiều ngôi sao: Kate Hudson, Salma Hayek, Adele, Maggie Wheeler, Paget Brewster, John Stamos… cũng gửi lời tri ân, tưởng nhớ ngôi sao quá cố. Thủ tướng Canada Justin Trudeau - bạn chung trường tiểu học với Matthew Perry chia sẻ trên trang cá nhân: "Sự ra đi của Matthew Perry thật sốc và đau buồn. Tôi sẽ không bao giờ quên những trò ở sân trường mà chúng tôi từng chơi và tôi biết mọi người trên khắp thế giới sẽ không bao giờ quên niềm vui mà anh ấy đã mang lại cho họ. Cảm ơn vì tất cả những tiếng cười, Matthew. Anh đã luôn được yêu và sẽ không bao giờ bị quên lãng". Ông Justin Trudeau và Matthew Perry quen biết nhau từ nhỏ vì mẹ của tài tử - nhà báo Suzanne Morrison, từng là thư ký báo chí của cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau (cha của Justin Trudeau).