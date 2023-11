Dàn sao 'Friends' ra sao sau gần 30 năm?

Thành công từ Friends đưa Jennifer Aniston trở thành ngôi sao đắt giá ở Hollywood. Sau khi kết thúc loạt phim, cô tập trung vào các dự án điện ảnh, xuất hiện trong các tác phẩm: The Break-Up, Marley & Me, Just Go with It, Horrible Bosses, We're the Millers… hay có bước chuyển mình ấn tượng qua các dự án độc lập: Cake (2014), The Yellow Birds (2017). Năm 2019, minh tinh đình đám trở lại lĩnh vực truyền hình sau 14 năm với loạt phim The Morning Show, giúp cô đoạt giải SAG ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Hiện phim đã chiếu đến mùa 3