Tài tử loạt phim 'Friends' đột ngột qua đời

Matthew Perry vừa qua đời, được suy đoán là do chết đuối. Hiện cuộc điều tra về cái chết của nam diễn viên đang được tiến hành GETTY

Theo TMZ, Matthew Perry được phát hiện trong bể sục tại một ngôi nhà ở Los Angeles vào hôm 28.10. Các nguồn tin từ cơ quan chức năng cũng xác nhận cái chết của ngôi sao 54 tuổi với truyền thông. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy ma túy đồng thời không có dấu hiệu bị hại. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles cũng tiết lộ với People rằng cảnh sát đã nhận được cuộc gọi đến địa chỉ của Matthew Perry liên quan đến cái chết của một nam giới ở độ tuổi 50 nhưng không xác nhận danh tính của người quá cố. Hiện đại diện của tài tử này vẫn chưa đưa ra phản hồi về sự việc



Thông tin Matthew Perry qua đời trở thành cú sốc lớn đối với nhiều khán giả quốc tế, đặc biệt là người hâm mộ loạt phim Friends. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ gửi những lời tiễn biệt đến nam diễn viên kỳ cựu, mong anh yên nghỉ.

Matthew Perry (bìa phải) cùng các bạn diễn trong loạt phim Friends gây sốt một thời NBC

Matthew Perry sinh năm 1969 ở Massachusetts (Mỹ) và lớn lên ở Ottawa (Canada). Cha anh là John Bennett Perry - một diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Mỹ. Mẹ anh - bà Suzanne Morrison, là nhà báo và thư ký báo chí của cựu Thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Năm 15 tuổi, Matthew Perry chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình từ cuối những năm 1980. Ngôi sao điển trai ghi dấu ấn qua các bộ phim: Boys Will Be Boys, Sydney, Home Free, Fools Rush In, Three to Tango, The Whole Nine Yards, The Kennedys: After Camelot…

Đặc biệt tên tuổi Matthew Perry được biết đến nhiều nhất với vai Chandler Bing trong loạt phim đình đám Friends (1994 - 2004) đóng cùng Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer. Chandler xuất thân từ gia đình giàu có, mang nhiều tổn thương khi cha mẹ ly hôn từ lúc anh còn nhỏ, nhân vật này gây ấn tượng bởi khiếu hài hước, thường xuyên pha trò trong nhóm bạn và hay châm biếm. Vai diễn nổi tiếng này từng giúp Matthew Perry giành được giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (giải SAG) đồng thời nhận đề cử Emmy (2002). Năm 2021, Matthew Perry cùng các bạn diễn năm xưa tái hợp trong Friends: The Reunion.

Matthew Perry (thứ hai từ trái sang) hội ngộ các bạn diễn năm xưa trong Friends: The Reunion (2021) HBO

Đằng sau thành công trên màn ảnh, Matthew Perry nhiều năm vật lộn với chứng nghiện ngập, từng điều trị vào năm 1997 và 2001. Trong cuộc trò chuyện với People năm 2013, nam diễn viên thừa nhận đã lạm dụng rượu và Vicodin - loại thuốc anh được bác sĩ kê đơn sau một tai nạn năm 1997. "Tôi gặp vấn đề lớn với rượu và thuốc và tôi không thể dừng lại. Cuối cùng mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể giấu được và rồi mọi người đều biết", tài tử từng tâm sự.

Sau biến cố sức khỏe, anh thành lập Perry House - một cơ sở sinh hoạt dành cho nam giới để giúp họ trở nên tỉnh táo,. "Lý do thú vị khiến tôi có thể giúp đỡ mọi người đến vậy là vì tôi thường xuyên mắc sai lầm. Thật vui khi mọi người thấy rằng ai đó từng gặp khó khăn trong cuộc sống giờ không còn gặp khó khăn nữa", anh chia sẻ. Những năm gần đây, sức khỏe của tài tử sa sút, anh từng nhận được vai trong Don't Look Up (2021) nhưng phải rút khỏi dự án sau khi bị ngừng tim vài phút.

Trong quá khứ, Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh Yasmine Bleeth, Julia Roberts, Lizzy Caplan nhưng không kết hôn.