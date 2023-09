Ngô Thanh Vân: Không sợ mang tiếng đóng phim Hollywood nhưng chỉ xuất hiện vài cảnh

Nỗ lực đưa chất Việt Nam vào các vai diễn Hollywood

Tạo hình của Ngô Thanh Vân trong The Creator 20TH CENTURY STUDIOS

Ngô Thanh Vân thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong "bom tấn" Hollywood The Creator (tựa Việt: Kẻ kiến tạo) của đạo diễn Gareth Edwards, quy tụ dàn sao đình đám: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe… Trong phim, "đả nữ" màn ảnh Việt vào vai Kami một người máy tốt bụng, thân thiện đã giúp đỡ Joshua (John David Washington đóng) và Alfie (Madeleine Yuna Voyles) giữa lúc họ đang cố gắng thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng đối đầu. Kami xuất hiện trong ba phân cảnh ngắn cùng hai nhân vật chính kể trên và gây ấn tượng với một vài câu thoại bằng tiếng Việt. Khác với những đồn đoán trước đó, Kami không có phân cảnh hành động nào trong The Creator.

"Đả nữ" 44 tuổi tại sự kiện ra mắt phim Kẻ kiến tạo vào tối 25.9 FBNV

Xuất hiện ở sự kiện ra mắt bộ phim tại TP.HCM tối 25.9, Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ cởi mở về vai diễn mới nhất của mình. Nữ diễn viên 44 tuổi cho biết mình may mắn có một agency (công ty liên quan đến marketing, truyền thông, quảng cáo) ở nước ngoài. Họ là những người làm việc rất chuyên nghiệp và luôn chọn lựa những vai diễn dù không có nhiều đất diễn nhưng để lại ấn tượng nhất định trong tác phẩm. Bà xã Huy Trần chia sẻ trong Kẻ kiến tạo, dù cô chỉ đóng một vai cameo (dạng vai khách mời) xuất hiện ít nhưng nhân vật có cơ hội tạo ấn tượng với khán giả và được nhắc tên trong suốt hành trình. Tuy nhiên, đó là khi cô nhận được kịch bản chính còn bản dựng cuối cùng thì không rõ thời lượng xuất hiện của mình thay đổi như thế nào cho đến khi được xem phim.

Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Thực chất, khi đã tham gia nhiều dự án Hollywood rồi thì tôi cũng hiểu được là khi mình cầm kịch bản, khi mình được quay phim cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng là cả một hành trình dài nên tôi cũng không mong chờ gì nhiều cho việc vai diễn của mình là một cái gì đó rất hoành tráng. Tôi hiểu ở Hollywood khi mình làm kịch bản thì hầu như thời lượng trên phim đều dành để diễn giải nội tâm và câu chuyện của nhân vật chính nên những nhân vật phụ sẽ luôn bị cắt xén rất nhiều, nhất là những dạng vai cameo như tôi và tôi cũng chỉ mong không bị cắt hết".

Mỗi khi đóng phim Hollywood, Ngô Thanh Vân luôn cố gắng để nhân vật của mình mang dấu ấn Việt Nam FBNV

Ngô Thanh Vân chia sẻ thời điểm quay The Creator, cô sang Thái Lan tầm 1 tuần và mất khoảng 1 đến 2 ngày để hoàn thành phân cảnh của mình. Cô chủ động thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards về ngôn ngữ của nhân vật trong phim và đề xuất nhân vật Kami có thêm những câu thoại bằng tiếng Việt.

Người đẹp giải thích: "Thật ra với tất cả những dự án Hollywood mà tôi tham gia, tôi luôn tìm cách nào đó để chứng tỏ nguồn gốc của mình. Nói vui thì là bỏ một chút nước mắm vô, kiểu như để cho người ta biết rằng tôi là một diễn viên đến từ Việt Nam. Đó là một trong những chiêu mà tôi rất thích. Hầu như tất cả những vai mà tôi tham gia trước đây, bằng một cách nào đó đều được biến, được chuyển thành vai diễn người Việt Nam, tên Linh, tên Quỳnh, nếu có thể tôi cũng muốn đổi luôn nguồn gốc của nhân vật. Đối với bộ phim này cũng vậy, tôi tự mình bỏ vào một vài câu thoại bằng tiếng Việt dù không có trong kịch bản để khán giả Việt Nam xem còn thấy gì đó rất thân quen".

Ngô Thanh Vân có phân cảnh xuất hiện cùng hai diễn viên chính của phim John David Washington (ảnh trên) và Madeleine Yuna Voyles 20TH CENTURY STUDIOS

Quá trình quay tác phẩm kể trên, sao phim Hai Phượng diễn xuất trực tiếp với nam chính John David Washington. Nữ diễn viên chia sẻ khi tiếp xúc với ngôi sao này, cô cảm thấy bất ngờ vì tài tử da màu ở ngoài rất trẻ con, hoạt bát và thông minh. "Nếu khán giả đã xem John David Washington trong Tenet rồi có thể suy nghĩ rằng cậu ấy là một người chững chạc và khó gần vì những vai diễn của cậu ấy rất nghiêm túc. Nhưng John ở ngoài đời rất lầy lội, dễ thương theo đúng tuổi của mình. Cậu ấy cũng rất hoạt bát, cởi mở và khi làm việc với John, tôi mới thấy diễn viên ở ngoài khác với vai diễn mà cậu ấy đã nhận", người đẹp chia sẻ thêm về bạn diễn.

Trong Kẻ kiến tạo có nhiều phân cảnh quay ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngô Thanh Vân cho rằng Đông Nam Á quá đẹp và nhiều chất liệu độc đáo để khai thác. "Đông Nam Á của chúng ta quá đẹp, có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều chất liệu như hàng dừa, những cánh đồng, nhà lá… Thứ mà tôi thấy hay trong kịch bản này là lúc đầu, khi mà tôi nhận được concept art (ý tưởng nghệ thuật) là sự pha trộn giữa robot và những nét cổ kính của Đông Nam Á. Đó là một trong những concept mà tôi thấy rất đẹp. Khi nhìn hình ảnh trên trailer, tôi thấy đó là một sự kết hợp rất tuyệt, rất thông minh", cô bày tỏ.

Không ngại đóng vai phụ trong phim Hollywood

Ngô Thanh Vân và Charlize Theron trong The Old Guard (2020) NETFLIX

Ngô Thanh Vân cho biết cô không sợ mang tiếng đóng phim Hollywood nhưng chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh ngắn. "Tôi thấy điều đó cũng không có gì mới tại vì xưa giờ những dự án mà tôi tham gia, từ Star Wars cho tới The Old Guard và những bộ phim khác, tôi cũng từ từ cố gắng thuyết phục bằng cách làm việc để chứng tỏ mình thêm cho nhà sản xuất và những đạo diễn lớn. Hiện tại thực ra để có được những vai có nhiều đất diễn thì cơ hội dành cho diễn viên châu Á rất ít. Cũng may bộ phim này quay ở châu Á và khi nhận được lời mời, tôi biết đây không phải một vai có nhiều đất diễn. Từ kịch bản chính cho tới lúc ra phim bị cắt xén bao nhiêu thì tôi chưa biết, có thể nhân vật của tôi chỉ xuất hiện thấp thoáng. Tôi cũng mong nó vẫn còn để lại một ấn tượng. Mặc dù đó là những vai bé nhỏ nhưng để được xuất hiện trong những bộ phim tầm cỡ như thế này thì tôi thấy rằng đó cũng là một trong những cơ hội để mình được nhận định, được đánh giá và thấy được khả năng của bản thân", cô chia sẻ trước buổi công chiếu The Creator.

Trước câu hỏi về việc có đặt mục tiêu cao hơn trong các dự án Hollywood tiếp theo, sao phim Dòng máu anh hùng thẳng thắn: "Như tôi đã chia sẻ nhiều lần trước đó, ở Hollywood, để chinh phục những bộ phận đưa ra quyết định cho vai diễn không dễ dàng chút nào. Mình nói ngôn ngữ, hiểu ngôn ngữ đó và mình phải cùng chung cách suy nghĩ với họ thì họa may mình mới có thể được chấp nhận. Tôi thì thấy mình đang từ từ từng bước nhỏ để chinh phục, để chứng tỏ khả năng của mình, cái may mắn lớn nhất của tôi đó là có một agency rất tốt, họ đều sàng lọc hết tất cả dự án trước khi đến tay tôi và mặc dù là những vai nhỏ nhưng họ luôn nói rằng đó là những viên gạch đầu tiên để mình tiến tới những bước lớn hơn và tôi chấp nhận điều đó".

Bà xã Huy Trần cũng chia sẻ thêm rằng những dự án Hollywood mà mình tham gia cho đến hiện tại đều là những dự án lớn. Dù vai diễn cô đảm nhận chỉ là vai nhỏ nhưng giúp cô học thêm nhiều kinh nghiệm để giao tiếp, khẳng định bản thân trong những dự án tương lai.

Dù xuất hiện không nhiều, vai diễn của Ngô Thanh Vân trong Star Wars: The Last Jedi (2017) để lại ấn tượng với nhiều khán giả DISNEY

"Đả nữ" màn ảnh Việt cũng cho biết cô không ngại bị khán giả bàn tán rằng: khoe đóng phim Hollywood nhưng chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh. "Những dự án của tôi trước đây từ Star Wars đến The Old Guard, tôi đều có thời lượng rất ngắn trên phim. Với tôi, trừ khi nào có một vai mà tôi thực sự khẳng định tài năng của mình thì lúc đó tôi mới lên tiếng một cách tự hào, hô vang. Còn từ xưa đến giờ, bất cứ dự án nào tôi cũng rất âm thầm, lặng lẽ theo dõi và thầm mừng cho bản thân, cảm thấy rất hạnh phúc khi tham gia những dự án như vậy mà thôi. Chứ tôi chưa bao giờ lên tiếng gì quá mức", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi tuổi tác là rào cản ở Hollywood, nữ diễn viên cho hay: "Dương Tử Quỳnh có một câu nói rất hay lúc lên nhận giải Oscar là: Đừng để ai đó nói bạn đã hết thời. Thật ra đối với điện ảnh là vô hạn, không có một rào cản nào về tuổi tác hết. Và đó là một trong những điều mà tôi thấy mình thực sự tâm đắc, ở độ tuổi nào thì diễn viên cũng sẽ có đất diễn cho một vai diễn nào đó và bạn sẽ nhờ đến cơ hội đó để tạo một ấn tượng nhất định".

Ngô Thanh Vân tạm gác công việc, dành nhiều thời gian ở bên ông xã Huy Trần FBNV

Sau dự án Thanh Sói và Kẻ kiến tạo, Ngô Thanh Vân lui về với tổ ấm. Cô dành nhiều thời gian ở bên ông xã Huy Trần, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của một cặp vợ chồng son. Nữ diễn viên chia sẻ hiện tại mình đang rất hạnh phúc. "Tôi đang tận hưởng chương mới của cuộc đời mình sau khi kết hôn và bước vào một giai đoạn mới, một chu kỳ mới cho chính mình. Còn tương lai thì mình phải đợi qua giai đoạn mình đã hưởng thụ hết, đã vui vẻ, hạnh phúc hết thì tôi mới nghĩ tới mình sẽ như thế nào. Tôi cũng có xin ông xã là nếu xong xuôi hết rồi thì phải cho vợ quay lại với nghề bằng một cách nào đó nhưng ở hiện tại thì tôi có kế hoạch riêng cho gia đình chút xíu", người đẹp nói thêm.