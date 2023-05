Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood khai thác đề tài AI

Tạo hình của Ngô Thanh Vân trong The Creator CẮT TỪ TRAILER

Trong đoạn trailer vừa được hé lộ, Ngô Thanh Vân xuất hiện chớp nhoáng với tạo hình khác lạ so với những vai diễn trước. Cô gây ấn tượng với đôi mắt xanh mang ánh nhìn kỳ dị, gương mặt hiện rõ những vết cắt sắc sảo để lộ mảnh kim loại. Trên trang cá nhân, sao phim Hai Phượng cũng chia sẻ thông tin về dự án mới hợp tác với đội ngũ Hollywood. "Đả nữ" màn ảnh Việt tiết lộ đóng vai Kami - một phiên bản nửa người nửa robot ở thế giới tương lai.



Mặc dù tham gia quá trình quay The Creator từ năm 2022 song Ngô Thanh Vân giữ kín thông tin về dự án cho đến nay. Khi trailer bộ phim được trình làng, sự xuất hiện của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả Việt bất ngờ và thích thú trước tạo hình khác lạ cũng như mong chờ được theo dõi vai diễn mới nhất của cô.

The Creator xoay quanh cuộc chiến giữa con người với lực lượng trí tuệ nhân tạo. Phim có John David Washington (diễn viên nổi tiếng với bom tấn Tenet) đóng chính CẮT TỪ TRAILER

The Creator là bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ do đạo diễn Gareth Edwards cầm trịch. Nhà làm phim này từng đứng sau thành công của "bom tấn" Godzilla (2014), Rogue One: A Star Wars Story (2016). Trong dự án điện ảnh mới nhất, Edwards đảm nhận vai trò đạo diễn đồng thời là đồng biên kịch và nhà sản xuất. The Creator quy tụ dàn sao nổi tiếng: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson… Tác phẩm khởi quay ở Thái Lan vào tháng 1.2022 và đóng máy hơn 4 tháng sau đó.

The Creator lấy bối cảnh tương lai khi một AI (trí tuệ nhân tạo) được tạo ra để bảo vệ con người bất ngờ kích nổ đầu đạn hạt nhân ở Los Angeles (Mỹ), dẫn đến cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc. Phe thua cuộc sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Joshua (John David Washington) là một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp được tuyển dụng để săn Kẻ Kiến Tạo - một AI tiên tiến đã phát triển loại vũ khí bí ẩn có đủ sức mạnh để quét sạch con người, kết thúc chiến tranh. Phim dự kiến được phát hành ngày 29.9.2023.

Ngô Thanh Vân tham gia nhiều phim Hollywood trong những năm gần đây HULU

The Creator không phải là bộ phim Hollywood duy nhất của Ngô Thanh Vân được phát hành trong thời gian tới. Nữ diễn viên gốc Trà Vinh cũng đã quay xong phim The Old Guard 2 đóng cùng dàn sao Hollywood: Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli… Tác phẩm đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến được Netflix phát hành trong năm nay.

Ngô Thanh Vân không chỉ nổi tiếng với hình tượng "đả nữ" trên màn ảnh Việt mà còn gây ấn tượng với các vai diễn trong nhiều bộ phim Hollywood: Star Wars: The Last Jedi (2017), Da 5 Bloods (2020), The Old Guard (2020), The Princess (2022)… Tại thị trường Việt Nam, nữ diễn viên vừa trình làng phim hành động Thanh Sói vào cuối năm ngoái nhưng không gặt hái được thành tích như kỳ vọng.