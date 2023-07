Ngô Thanh Vân đối đầu John David Washington trong phim Hollywood

Tạo hình nửa người, nửa robot của Ngô Thanh Vân trong The Creator CẮT TỪ TRAILER

Hôm 17.7, The Creator (tựa Việt: Kẻ kiến tạo) tung trailer mới nhất, hé lộ thêm về nhân vật và câu chuyện của phim đồng thời đặt ra câu hỏi nhức nhối về nhân tính trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I) bùng nổ. Đáng chú ý, trailer có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong vai Kami - một phiên bản nửa người nửa robot ở thế giới tương lai. Kami xuất hiện trong cảnh đối thoại thân thiện với Alfie (Madeleine Yuna Voyles) - người máy được cho là có khả năng hủy diệt cả nhân loại.

Nhân vật của “đả nữ” màn ảnh Việt có thời lượng xuất hiện dài hơn so với đoạn phim “nhá hàng” hồi tháng 5.2023. Kami dường như là một trong những lính đánh thuê dưới quyền của Harun (Ken Watanabe đóng), cô có nhiệm vụ truy bắt Alfie đồng thời đối đầu với nam chính Joshua (John David Washington thủ vai) giữa lúc cuộc chiến giữa người và máy diễn ra khốc liệt. Nhân vật của sao phim Hai Phượng được dự đoán sẽ có những cảnh chiến đấu ác liệt trong phim.



Trailer mới nhất của The Creator hé mở nhiều hơn về nhân vật Alfie 20TH CENTURY STUDIOS

Trailer mới nhất của The Creator tiết lộ nhiều về nguồn gốc của Alfie - người máy mang hình hài của một đứa trẻ. Cô bé được tạo ra kể từ khi A.I được phát triển nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ con người nhưng lại kích hoạt một quả bom nguyên tử ở Los Angeles (Mỹ), dẫn đến cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc. Alfie được xem là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt có khả năng quét sạch toàn bộ nhân loại. Ban đầu, các người máy đã bảo vệ cô bé nhưng vì một lý do nào đó, chúng lại bỏ rơi Alfie, để cô bé rơi vào tay tay lính đánh thuê Joshua. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật Maya (Gemma Chan đóng) một lần nữa đặt ra câu hỏi về nhân tính khi A.I ngày càng phát triển và có tư duy, cảm xúc riêng.

Bên cạnh câu chuyện kể trên, những thước phim vừa được nhà phát hành hé lộ chiêu đãi người xem thêm nhiều cảnh chiến đấu mãn nhãn với kỹ xảo hoành tráng. Hàng loạt vũ khí hiện đại từ mặt đất đến trên không liên tục xuất hiện trong những đại cảnh quan trọng.

John David Washington thủ vai Joshua - tay lính đánh thuê chuyên nghiệp được tuyển dụng để săn Alfie. Khi phát hiện đó chỉ là một đứa trẻ, anh không nỡ ra tay mà đem Alfie trốn chạy trước sự truy đuổi gắt gao của cả hai phe. Joshua cũng đứng trước hai lựa chọn tàn khốc: kết liễu một đứa bé hay đứng nhìn nhân loại diệt vong CẮT TỪ TRAILER

The Creator là bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ do đạo diễn Gareth Edwards cầm trịch. Nhà làm phim này từng đứng sau thành công của "bom tấn" Godzilla (2014), Rogue One: A Star Wars Story (2016). Ngoài ra, tác phẩm nhận được chú ý khi có sự góp mặt của John David Washington - tài tử từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi đóng chính trong "bom tấn" Tenet (2020).

Kẻ kiến tạo cũng quy tụ dàn sao quốc tế nổi tiếng: Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson… Tác phẩm khởi quay ở Thái Lan từ tháng 1-5.2022, dự kiến được phát hành toàn cầu vào ngày 29.9.2023.