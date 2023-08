Sắc vóc 'bốc lửa' của Salma Hayek ở tuổi U.60

Hiện Salma Hayek vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất. Những năm gần đây, minh tinh kỳ cựu vẫn đều đặn xuất hiện trong các "bom tấn" điện ảnh: Hitman's Wife's Bodyguard, Eternals, House of Gucci… Hồi đầu năm, ngôi sao gợi cảm tái xuất màn ảnh rộng với Magic Mike's Last Dance đóng cùng Channing Tatum. Nữ diễn viên cũng tham gia dự án Without Blood do Angelina Jolie ngồi ghế đạo diễn