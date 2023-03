Minh tinh Reese Witherspoon ly hôn chồng sau 12 năm chung sống

Reese Witherspoon và Jim Toth từng được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn chục năm SHUTTERSTOCK

Qua trang cá nhân có gần 30 triệu người theo dõi, Reese Witherspoon đưa ra thông báo ly hôn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cùng Jim Toth. Minh tinh 47 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là ly hôn với rất nhiều sự lưu tâm và cân nhắc. Những năm qua, chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời và cả hai đang tiến về phía trước với tình yêu sâu sắc, sự tử tế và tôn trọng với những gì chúng tôi đã cùng tạo ra”. Cặp đôi nhận thức được rằng mối ưu tiên lớn nhất của họ là cậu con trai Tennessee (10 tuổi) và mong muốn gia đình của họ sẽ cùng hướng tới chương tiếp theo. Sao phim Big Little Lies và chồng mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư ở thời điểm hiện tại.



Thông báo của Reese Witherspoon và Jim Toth được đăng tải ngay trước dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới của họ vào 26.3 tới. Minh tinh từng đoạt giải Oscar kết hôn với Jim Toth - nhân viên cấp cao của một công ty quản lý tài năng nổi tiếng ở Mỹ, hồi 2011 sau khoảng một năm hẹn hò. Cặp đôi đón con trai chung tên Tennessee vào tháng 9.2012. Trong một cuộc phỏng vấn với Marie Claire, sao phim Legally Blonde chia sẻ rằng cô thấy may mắn khi kết hôn với Jim Toth và bạn đời có mối quan hệ tốt đẹp với hai con riêng của nữ diễn viên. Năm 2021, minh tinh 7X kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Jim Toth bằng bài đăng ngọt ngào: “Nhìn lại những gì đã qua, tôi không thể tin rằng mọi thứ trôi đi quá nhanh! Tôi đoán đó là cách mọi chuyện diễn ra cùng 3 đứa trẻ. Chúng tôi sống trong tình yêu to lớn, cười nhiều hơn, du lịch không ngừng, tận hưởng cuộc sống bên những thú cưng và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu thú vị, cùng nhau khám phá thế giới tuyệt vời này”.

Reese Witherspoon và Jim Toth thời còn mặn nồng. Nhiều tháng nay, cặp đôi không còn chia sẻ ảnh chụp chung hay tương tác trên mạng xã hội. Lần cuối cùng cả hai đứng chung khung hình là dịp Giáng sinh năm ngoái INSTAGRAM NV

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng trước khi họ tuyên bố ly hôn INSTAGRAM NV

Reese Witherspoon sinh năm 1976, cô gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990 và là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều bộ phim: Legally Blonde, Sweet Home Alabama, Walk the Line, Water for Elephants, Wild, Big Little Lies, The Morning Show, Little Fires Everywhere… Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cô đã giành 1 tượng vàng Oscar, 1 giải BAFTA, 1 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng cùng nhiều sự công nhận khác.



Trước Jim Toth, Reese Witherspoon từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với nam diễn viên Ryan Phillippe và có hai con chung trước khi ly hôn hồi 2007. Nhắc đến cuộc hôn nhân đầu tiên, bà mẹ 3 con từng chia sẻ lý do khiến họ đổ vỡ là vì cả hai kết hôn khi còn quá trẻ. Sau khi “đường ai nấy đi”, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc hai con chung.