Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh

Lần đầu chạm ngõ phim điện ảnh, diễn viên Quỳnh Lam nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp. Đáng chú ý, bạn trai kém tuổi cũng dành thời gian đến chúc mừng 'nữ hoàng phim xưa'.
Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham dự. Ngoài dàn diễn viên trong phim như Lý Hùng, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Lam, Huỳnh Phương, Phương Lan... chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Bạch, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên, Thuận Nguyễn…
Quỳnh Lam nói gì khi chạm ngõ điện ảnh?
Xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Quỳnh Lam gây ấn tượng khi diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo, khác với hình ảnh nữ tính thường thấy. “Nữ hoàng phim xưa” tâm sự Phòng trọ ma bầu mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lần đầu cô đóng phim điện ảnh sau 18 năm làm nghề. Theo người đẹp 8X, dù vào vai ma nữ nhưng điều cô ấn tượng ở nhân vật này là không chỉ hù dọa đơn thuần mà có câu chuyện, số phận để có thể bộc lộ khả năng diễn xuất.
Trong ngày phim ra mắt, bạn trai của Quỳnh Lam là Vũ Đằng cũng có mặt để ủng hộ cô. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Theo nữ diễn viên, trong quá trình cô quay phim, Vũ Đằng là người đưa đón, thậm chí đóng góp ý kiến để cô hóa thân vào nhân vật ấn tượng hơn. Trước đó, việc sao nữ công khai danh tính người yêu khiến khán giả thích thú. Một số cư dân mạng mong họ sớm về chung nhà sau quãng thời gian gắn bó.
