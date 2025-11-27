Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh

Thạch Anh
Thạch Anh
27/11/2025 15:52 GMT+7

Lần đầu chạm ngõ phim điện ảnh, diễn viên Quỳnh Lam nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp. Đáng chú ý, bạn trai kém tuổi cũng dành thời gian đến chúc mừng 'nữ hoàng phim xưa'.

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham dự. Ngoài dàn diễn viên trong phim như Lý Hùng, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Lam, Huỳnh Phương, Phương Lan... chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Bạch, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên, Thuận Nguyễn…

Quỳnh Lam nói gì khi chạm ngõ điện ảnh?

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 1.

Quỳnh Lam với vẻ ngoài rạng rỡ tại sự kiện

ẢNH: NSX

Xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Quỳnh Lam gây ấn tượng khi diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo, khác với hình ảnh nữ tính thường thấy. “Nữ hoàng phim xưa” tâm sự Phòng trọ ma bầu mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lần đầu cô đóng phim điện ảnh sau 18 năm làm nghề. Theo người đẹp 8X, dù vào vai ma nữ nhưng điều cô ấn tượng ở nhân vật này là không chỉ hù dọa đơn thuần mà có câu chuyện, số phận để có thể bộc lộ khả năng diễn xuất. 

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 2.

Vũ Đằng - Quỳnh Lam được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

ẢNH: NSX

Trong ngày phim ra mắt, bạn trai của Quỳnh Lam là Vũ Đằng cũng có mặt để ủng hộ cô. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Theo nữ diễn viên, trong quá trình cô quay phim, Vũ Đằng là người đưa đón, thậm chí đóng góp ý kiến để cô hóa thân vào nhân vật ấn tượng hơn. Trước đó, việc sao nữ công khai danh tính người yêu khiến khán giả thích thú. Một số cư dân mạng mong họ sớm về chung nhà sau quãng thời gian gắn bó.

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 3.

Diễn viên Lý Hùng trở lại điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng. Trong sự kiện ra mắt phim, em gái của anh là Lý Hương cũng dành thời gian đến chúc mừng. "Gần 10 năm rồi, tôi mới trở lại điện ảnh. Hy vọng phim sẽ mang đến những cảm xúc xúc động về tình mẫu tử", anh chia sẻ

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 4.

Cát Phượng diện trang phục gợi cảm trong lần xuất hiện này. Cô tiết lộ vai diễn lần này không quá nặng nề. "Thời gian qua, tôi xuất hiện ở sân khấu kịch nhiều hơn. Nhưng khi nghe đạo diễn nói phim này có anh Lý Hùng nữa, tôi nhận lời ngay. Vì anh em lâu quá mới có cơ hội làm việc chung", cô nói

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 5.

NSƯT Kim Tuyến xuất hiện rạng rỡ giữa tin đồn tình cảm. Ở tuổi 38, nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 6.

Hứa Minh Đạt diện trang phục lịch lãm, xuất hiện cùng bạn diễn nữ tại sự kiện. Đáng chú ý, trong ngày ra mắt phim Phòng trọ ma bầu, nam diễn viên vỡ òa khi được ê kíp bí mật tổ chức sinh nhật trên sân khấu

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 7.

Huỳnh Phương sánh bước cùng Phương Lan trên thảm đỏ. Sự kết hợp của cả hai trong phim khiến khán giả tò mò

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 8.

Hoàng Mập xuất hiện rạng rỡ sau khi giảm cân thành công. Ngoài bận rộn cho các dự án phim ảnh, nam nghệ sĩ còn tất bật với việc học tập. Theo anh, đó không chỉ là cách trau dồi kiến thức mà còn là để làm gương cho các con của mình

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 9.

Quách Ngọc Tuyên và NSƯT Tuyết Thu dành thời gian đến ủng hộ ê kíp đoàn phim Phòng trọ ma bầu

ẢNH: NSX

Bạn trai kém tuổi đến mừng 'nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam chạm ngõ điện ảnh - Ảnh 10.

Trương Đan Huy lần hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện giải trí sau quãng thời gian kinh doanh. Anh tiết lộ bản thân cũng góp mặt với một vai diễn trong phim của đạo diễn Ngụy Minh Khang

ẢNH: NSX

 

