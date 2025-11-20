'Nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam đón tin vui sau 18 năm làm nghề

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Lam bày tỏ niềm hào hứng vì sau hơn 18 năm làm nghề, cô đã chạm ngõ với lĩnh vực điện ảnh trong Phòng trọ ma bầu. Đây là dự án kinh dị - hài của đạo diễn Ngụy Minh Khang, quy tụ đông đảo dàn diễn viên như NSƯT Lê Thiện, Lý Hùng, Cát Phượng, NSƯT Kim Tuyến, Huỳnh Phương, Anh Tú...

Bước ngoặt của diễn viên Quỳnh Lam

Hình ảnh của diễn viên Quỳnh Lam và diễn viên Lý Hùng trong phim Phòng trọ ma bầu Ảnh: NSX

Hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực truyền hình và được khán giả yêu mến với danh xưng “nữ hoàng phim xưa” song đến hiện tại, người đẹp 8X mới lần đầu tham gia một tác phẩm điện ảnh. Quỳnh Lam tâm sự trước đó, dù nhận được nhiều lời mời nhưng lại chưa đủ duyên để tham gia.

“Những lời ngỏ ý lại xuất hiện vào lúc tôi đã kẹt lịch với một dự khác hay cũng đi casting rồi nhưng lại không thể tham gia. Cho nên tôi hay nói vui rằng con đường đến với điện ảnh của mình nó gập ghềnh, nhiều khó khăn. Nhưng tôi đón nhận mọi thứ với tâm thế lạc quan, nghĩ rằng nếu chưa đủ duyên thì bản thân cũng không cưỡng cầu. Dù vậy, tôi vẫn mong chờ được trải nghiệm ở lĩnh vực điện ảnh để đáp lại sự kỳ vọng của bản thân và của người hâm mộ”, cô bộc bạch.

Phòng trọ ma bầu đến với Quỳnh Lam bằng một mối duyên tình cờ. Khi gặp nữ diễn viên, đạo diễn Ngụy Minh Khang từng thắc mắc về việc tại sao người đẹp 8X vẫn chưa tham gia bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào. Do đó, lúc viết kịch bản dự án này, anh đã nghĩ ngay đến việc mời đàn chị cùng tham gia. Thậm chí, nam đạo diễn còn đứng ra bảo vệ Quỳnh Lam trước các nhà đầu tư để cô đồng hành cùng. Trước tình cảm đó của Ngụy Minh Khang, Quỳnh Lam cảm kích và nhận lời.

Trước đó, Quỳnh Lam được khán giả yêu mến với danh xưng "nữ hoàng phim xưa" Ảnh: NVCC

“Nhiều người thắc mắc rằng tôi được mọi người biết đến là “nữ hoàng phim xưa”, vậy thì có đóng điện ảnh được hay không. Tôi lại nghĩ danh xưng đó là do khán giả yêu thương dành tặng, nhưng nó không có nghĩa là tôi chỉ có thể đóng phim xưa”, Quỳnh Lam bộc bạch thêm. Do đó, đối với nữ diễn viên, lần chạm ngõ này cũng là cơ hội để cô cho thấy hình ảnh dám bứt phá khỏi vùng an toàn, thử sức ở những điều mới mẻ trong nghề.

Trước đó, việc ê kíp hé lộ Quỳnh Lam lần đầu đóng phim điện ảnh đã vào vai ma nữ khiến nhiều người tò mò. Nữ diễn viên chia sẻ đây là nhân vật có số phận, câu chuyện và nhiều phân đoạn đòi hỏi cao về mặt tâm lý chứ không đơn thuần xuất hiện chỉ để hù dọa. “Khi đạo diễn đã đặt niềm tin ở tôi thì tôi cũng phải cố gắng để làm hết mình” cô nói.

Cô cũng không ngại việc khán giả chuyển hướng gọi mình là “ma nữ” sau dự án này. Bởi Quỳnh Lam quan niệm để có một danh xưng trong nghề không phải đơn giản, đòi hỏi bản thân phải cố gắng ghi dấu ấn qua các vai diễn. “Nếu có thêm một danh xưng thì tôi vẫn đón nhận. Trước đây nhiều người khuyên tôi đừng dùng “nữ hoàng phim xưa” vì sợ bị đóng khung trong các dự án mang màu sắc này. Nhưng tôi nghĩ đó là sự yêu thương của khán giả, quan trọng là năng lực của mình. Tôi không ngại trải nghiệm, thử sức nếu như có cơ hội”, cô chia sẻ thêm.