Giải trí Đời nghệ sĩ

Quỳnh Lam: Quen nhau được 6 tháng, bạn trai kém 9 tuổi đã nghĩ đến hôn nhân

Thạch Anh
23/09/2025 08:12 GMT+7

Gần đây, diễn viên Quỳnh Lam gây bất ngờ khi xác nhận đang hẹn hò Vũ Đằng, kém cô 9 tuổi. Thông tin này được cộng đồng mạng quan tâm.

Trò chuyện với chúng tôi, Quỳnh Lam kể cô và Vũ Đằng từng hợp tác chung trong một dự án phim. Thời điểm đó, họ xem nhau là đồng nghiệp, chỉ nói chuyện xã giao chứ không nghĩ nhiều. Ấn tượng ban đầu của “nữ hoàng phim xưa” về bạn trai là một người ít nói, hiền lành và chuyên nghiệp trong công việc. “Đằng từng chia sẻ rằng vì tôi là đàn chị đã nổi tiếng nên những ngày đầu tiếp xúc thấy tôi nghiêm túc, khó gần”, cô kể.

Quỳnh Lam: Yêu nhau được 6 tháng, bạn trai kém 9 tuổi đã tính đến hôn nhân - Ảnh 1.

Quỳnh Lam nhận được lời chúc phúc từ khán giả sau khi công khai chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV

Theo Quỳnh Lam, từ những buổi cơm đoàn đã giúp cả hai kết nối nhiều hơn. Khi đó, chính Vũ Đằng là người chủ động lấy cơm, trò chuyện cùng đàn chị. Càng về sau, cả hai dần cởi mở, thân thiết. Thậm chí, những ngày nữ diễn viên không đi quay, Vũ Đằng có cảm giác nhớ nhung, trống vắng. Ban đầu, anh nghĩ do thói quen, song sau này nhận ra đây là tình cảm dành cho Quỳnh Lam. “Sau này, bạn ấy kể lại rằng từng thức cả đêm để suy nghĩ. Vì bạn chưa từng trải qua cảm giác đó với bất kỳ bạn diễn nữ nào khác. Bạn cũng sợ rằng đó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ một đàn chị trong nghề”, cô tâm sự.

Sau khi xong phim, Vũ Đằng vẫn giữ liên lạc với Quỳnh Lam. Khi nhận tin nhắn bộc bạch tình cảm từ đàn em, nữ diễn viên trân quý nhưng chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò. Sao nữ 8X không tránh khỏi những lăn tăn, suy nghĩ về sự cách biệt tuổi tác, sợ “nửa kia” dễ thay lòng. “Nhưng trước khi quyết định bày tỏ tình cảm, Đằng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tuổi tác, gia đình, định kiến xã hội… Cuối cùng, bạn vẫn vượt qua những rào cản đó và thổ lộ với tôi. Theo bạn ấy, tuổi tác chỉ là con số”, cô tâm sự.

Quỳnh Lam: Yêu nhau được 6 tháng, bạn trai kém 9 tuổi đã tính đến hôn nhân - Ảnh 2.

Dù kém tuổi song Vũ Đằng được nhận xét trưởng thành, tạo cho Quỳnh Lam cảm giác yên tâm

Ảnh: FBNV

Quỳnh Lam tiết lộ về bạn trai kém tuổi

Theo “nữ hoàng phim xưa”, về tuổi tác, cô hơn bạn trai gần 10 tuổi. Song về cách ứng xử, Vũ Đằng có sự chững chạc, trưởng thành và tạo cho sao nữ 8X niềm tin. Thậm chí, chính người yêu đã chủ động về quê Quỳnh Lam, ngỏ ý với gia đình để được tìm hiểu cô. “Mọi thứ diễn ra như truyện ngôn tình vậy khiến tôi cũng bất ngờ. Với tôi, đó là một suy nghĩ chín chắn để cho tôi thấy được sự nghiêm túc trong mối quan hệ này”, cô kể.

Sao nữ quê Đồng Nai bật mí thêm hành động đó của Vũ Đằng đã “ghi điểm” đối với gia đình cô. Mẹ nữ diễn viên cho rằng ở anh có sự nghiêm túc, an toàn. “Nào giờ tôi cứ nghĩ một mối quan hệ là sẽ tìm hiểu rồi hai đứa sẽ đến với nhau nếu có duyên, chứ đâu nghĩ mọi thứ diễn ra như trong phim vậy”, Quỳnh Lam trải lòng.

Quỳnh Lam: Yêu nhau được 6 tháng, bạn trai kém 9 tuổi đã tính đến hôn nhân - Ảnh 3.
Quỳnh Lam: Yêu nhau được 6 tháng, bạn trai kém 9 tuổi đã tính đến hôn nhân - Ảnh 4.

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Quỳnh Lam

Ảnh: FBNV

Thời gian đầu, Quỳnh Lam và bạn trai không chia sẻ nhiều với đồng nghiệp nhưng mọi người vẫn nhận ra. Một số bạn bè lo ngại, song cũng có người ủng hộ mối quan hệ giữa “nữ hoàng phim xưa” với bạn trai kém tuổi. Sao nữ bộc bạch: “Dù sao tôi cũng thành danh rồi, còn bạn đang trong hành trình khẳng định mình nên cũng sẽ có lời bàn tán không hay. Tôi nghĩ vì người ta không hiểu nên nói vậy, nên cứ chấp nhận thôi. Chuyện của chúng tôi là chứng minh cho mọi người thấy cả hai nghiêm túc trong mối quan hệ này”.

“Nữ hoàng phim xưa” bật mí trước đây, cô không thích yêu người cùng nghề. Đó là lý do khi hẹn hò Vũ Đằng, Quỳnh Lam không khỏi những lăn tăn. Nữ diễn viên quan niệm khi yêu sẽ không tránh được sự ghen tuông song ở cả hai dành cho nhau sự tin tưởng để “đi đường dài”. “Ngoài hoạt động phim ảnh, Đằng còn phát triển công việc kinh doanh. Có lẽ vì bạn muốn tôi yên tâm hơn”, sao phim Cô dâu tuổi dần bộc bạch.

Về kế hoạch “về chung nhà”, Quỳnh Lam kể: “Khi yêu nhau được 6 tháng hơn, bạn trai đã ngỏ ý tiến đến hôn nhân, để tôi không nghi ngờ và mọi người không bàn ra tán vào nữa. Nhưng tôi thì không vội, chỉ quan trọng là cả hai yêu thương, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Với tôi, chuyện hôn nhân không phải là cưới đại cho rồi. Tôi cũng đã về gặp gỡ và gia đình của bạn cũng rất quý tôi. Vì trước đó, mọi người đã yêu thương tôi qua những vai diễn”.

Khám phá thêm chủ đề

Quỳnh Lam Diễn viên Quỳnh Lam Vũ Đằng hôn nhân
