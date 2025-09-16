Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam công khai bạn trai kém 9 tuổi

Thạch Anh
Thạch Anh
16/09/2025 15:37 GMT+7

Diễn viên Quỳnh Lam xác nhận hẹn hò Vũ Đằng, kém cô 9 tuổi. Cả hai từng là đồng nghiệp trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm.

Thời gian qua, những khoảnh khắc thân thiết giữa diễn viên Quỳnh Lam và bạn diễn Vũ Đằng được khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi ăn uống cùng nhau hay gặp gỡ bạn bè. Chính điều đó khiến nhiều khán giả tò mò, cho rằng cặp đôi đang hẹn hò.

'Nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam công khai bạn trai kém gần 10 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh Quỳnh Lam cùng bạn trai kém 9 tuổi

Ảnh: FBNV

Được biết Vũ Đằng năm nay 32 tuổi, từng đóng chung phim Duyên tiên tiền định với Quỳnh Lam. Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật 1,8 m. Dù kém “nữ hoàng phim xưa” 10 tuổi song cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trao đổi với chúng tôi, diễn viên Quỳnh Lam xác nhận thông tin hẹn hò Vũ Đằng. Trước đó, cả hai từng có quãng thời gian làm chị em, đồng nghiệp trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm. 

Nói thêm về bạn trai, sao nữ 8X chia sẻ: “Anh ấy cao ráo, hiền lành và hướng nội, đang là một diễn viên trẻ triển vọng của phim truyền hình. Điều khiến tôi yêu thích anh là sự đơn giản, không màu mè. Hiện tại anh 32 tuổi, nhỏ hơn so với tôi thôi chứ với gia đình anh đã là trụ cột rồi”.

'Nữ hoàng phim xưa' Quỳnh Lam công khai bạn trai kém gần 10 tuổi - Ảnh 2.

Quỳnh Lam cùng bạn trai tham dự tiệc của cặp đôi Hà Trí Quang - Thanh Đoàn

Ảnh: FBNV

Quỳnh Lam trước khi công khai bạn trai

Quỳnh Lam gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng, được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “nữ hoàng phim xưa”. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi dần, Luật trời…

Trước đó, Quỳnh Lam từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình với giáo viên người Anh - Alex Selcoe. Đến tháng 4.2024, sao nữ 8X xác nhận chuyện “đường ai nấy đi” sau hơn 10 năm gắn bó, khiến khán giả tiếc nuối. Cặp đôi chia tay trong êm đẹp, dành sự tôn trọng cho nhau. “Nữ hoàng phim xưa” cho biết họ từng ngồi xuống tìm cách giải quyết trước khi lựa chọn dừng lại.

Sau sóng gió tình cảm, sao nữ tập trung cho công việc. Việc cô có mối quan hệ tình cảm mới nhận được lời chúc mừng, ủng hộ từ khán giả.

