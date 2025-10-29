Nghệ sĩ Ái Như lần đầu đóng chính phim điện ảnh

Nhưng áp lực ấy lại vô tình đẩy Y Đức vào những khoảng tối tâm lý. Ít ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành điểm bùng nổ của loạt tình huống éo le và tai ương...

Đoàn phim tại sự kiện công chiếu Phá đám sinh nhật mẹ ở TP.HCM ngày 28.10 Ảnh: Hải Duy





Dự án này đánh dấu lần đầu đóng chính phim điện ảnh của nghệ sĩ Ái Như. Trước đó, bà được khán giả yêu mến khi là nghệ sĩ kịch nói gạo cội của miền Nam, cùng với nghệ sĩ Thành Hội sáng lập sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh và ghi dấu ấn qua các tác phẩm Nửa đời hương phấn, Bông hồng cài áo, 29 anh về… Về mối duyên đến với vai bà Tâm trong Phá đám sinh nhật mẹ, nghệ sĩ Ái Như nói ngoài mối quan hệ thân thiết với giám chế của bộ phim - Bình Bồng Bột, việc dự án được quay hình phù hợp với lịch hoạt động của sân khấu cũng là một trong những lý do khiến bà nhận lời tham gia.

Bà Tâm khác với những vai người mẹ mà nghệ sĩ Ái Như từng hóa thân trên sân khấu kịch. "Khi nhận kịch bản, tôi thấy đây là nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng, cương quyết và đôi khi cứng nhắc. Gần như bà ấy có 2 mặt đối với con, bên ngoài thì hờ hững, nhưng bên trong thì tất cả cuộc sống của bà ấy gần như chỉ nghĩ đến con. Khi thực hiện từng phân đoạn, tôi cố gắng cảm nhận từng tình huống để làm hết sức có thể", nữ diễn viên bộc bạch.

Bộ phim còn có sự góp mặt của NSƯT Thành Hội, NSƯT Hữu Châu, ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Hoàng Phi… Tác phẩm thuộc thể loại kịch tính - gia đình - hài kịch đen, dự kiến ra rạp ngày 31.10.