Mỹ nam 6 múi cao 1,78 m trong 'Mưa đỏ' đóng phim điện ảnh mới

Sau thành công với vai Quang trong 'Mưa đỏ', Steven Nguyễn tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh 'Trại buôn người'.
Ngày 22.9, buổi cúng khai máy phim Trại buôn người diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của truyền thông. Dự án có sự tham gia của đạo diễn Toni Bảo Anh, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cùng dàn diễn viên NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Á hậu Minh Kiên, Long Điền, Pông Chuẩn… Đặc biệt, nam diễn viên đóng vai phản diện Quang trong Mưa đỏ đang gây sốt màn ảnh rộng - Steven Nguyễn cũng góp mặt trong dự án điện ảnh này.
Steven Nguyễn, sinh năm 1991 tại TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,78 m cùng ngoại hình rắn rỏi. Anh từng có quãng thời gian chật vật tìm chỗ đứng trong nghệ thuật trước khi được chú ý nhờ vai Quang trong phim Mưa đỏ. Nhân vật phản diện này đã giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất và tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng chia sẻ vì đam mê nghề diễn nên luôn mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, đồng thời hy vọng trong tương lai có cơ hội đảm nhận các nhân vật đa dạng về tính cách. Không muốn bị đóng khung, Steven Nguyễn tiếp tục thử sức với dự án Trại buôn người.
Steven Nguyễn trong dự án điện ảnh Trại buôn người
Bình luận (0)