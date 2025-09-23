Mỹ nam 6 múi cao 1,78 m trong 'Mưa đỏ' đóng phim điện ảnh mới

Ngày 22.9, buổi cúng khai máy phim Trại buôn người diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của truyền thông. Dự án có sự tham gia của đạo diễn Toni Bảo Anh, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cùng dàn diễn viên NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Á hậu Minh Kiên, Long Điền, Pông Chuẩn… Đặc biệt, nam diễn viên đóng vai phản diện Quang trong Mưa đỏ đang gây sốt màn ảnh rộng - Steven Nguyễn cũng góp mặt trong dự án điện ảnh này.

Lễ khai máy dự án điện ảnh Trại buôn người Ảnh: NSX

Steven Nguyễn, sinh năm 1991 tại TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,78 m cùng ngoại hình rắn rỏi. Anh từng có quãng thời gian chật vật tìm chỗ đứng trong nghệ thuật trước khi được chú ý nhờ vai Quang trong phim Mưa đỏ. Nhân vật phản diện này đã giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất và tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng chia sẻ vì đam mê nghề diễn nên luôn mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, đồng thời hy vọng trong tương lai có cơ hội đảm nhận các nhân vật đa dạng về tính cách. Không muốn bị đóng khung, Steven Nguyễn tiếp tục thử sức với dự án Trại buôn người.

Steven Nguyễn trong dự án điện ảnh Trại buôn người

Với vai trò là diễn viên đảm nhận vai chính trong phim, Steven Nguyễn cũng chia sẻ thêm: "Với phim này, ngoài sự khốc liệt của một trại buôn người, tôi còn khai thác những góc độ khác, nơi các nhân vật trong môi trường đó phải đấu tranh, sinh tồn như thế nào để tồn tại" Ảnh: NSX

Đạo diễn Toni Bảo Anh (trái) cho biết, dù đề tài buôn người không mới, nhưng phim sẽ khai thác nhiều góc nhìn điện ảnh khác nhau, phản ánh sự khốc liệt và cả hành trình sinh tồn của những con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khai thác nhiều khía cạnh thời sự của nạn buôn người hiện nay Ảnh: NXS

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực và có bề dày diễn xuất, "tân binh" Á hậu Minh Kiên thừa nhận áp lực khi lần đầu đóng phim cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, cô cũng xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi, rèn luyện kỹ năng diễn xuất và khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật. Người đẹp bày tỏ sự quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một hình ảnh mới mẻ, trưởng thành hơn trong mắt khán giả Ảnh: NSX

Trải qua hơn 50 năm làm nghề, NSND Như Quỳnh đến nay vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Bà nói bản thân quyết định nhận lời tham gia phim này vì nhân vật khác biệt so với những vai diễn bà từng hóa thân từ trước đến nay. Thách thức lớn nhất đối với nữ NSND là ngoài sự đầu tư về vai diễn, tính cách, cảm xúc nhân vật thì "những người lớn tuổi như tôi, phần học lời thoại trong phim rất quan trọng. Vì bây giờ mình không còn nhanh nhạy để có thể thuộc lời thoại một cách chính xác được, cho nên phải đầu tư gấp đôi, gấp ba thời gian so với ngày xưa thì mới bảo đảm được cho phim" Ảnh: NSX

Dự án điện ảnh Trại buôn người với sự cầm trịch của đạo diễn Toni Bảo Anh hứa hẹn sẽ là một tác phẩm điện ảnh đầy kịch tính. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 3.2026 Ảnh: NSX



