Nghệ sĩ Ái Như lần đầu đóng chính điện ảnh, nói lý do kín tiếng đời tư

Hôm 14.8, sự kiện công bố phim điện ảnh Phá đám sinh nhật mẹ được tổ chức tại TP.HCM. Đây là tác phẩm do Bình Bồng Bột làm giám chế, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Kim Hải…

Nghệ sĩ Ái Như lần hiếm hoi đóng phim điện ảnh trong chặng đường làm nghệ thuật ẢNH: T.A

Phá đám sinh nhật mẹ kể câu chuyện một gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã vô tình trở thành áp lực đè nặng lên từng thế hệ. Chuỗi biến cố dở khóc dở cười diễn ra ngay trong ngày sinh nhật của người mẹ, vốn theo lẽ thường phải là dịp đoàn tụ ấm cúng nay lại trở thành “chiến trường” cho những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu.

Lý do nghệ sĩ Ái Như nhận lời đóng điện ảnh

Trong phim nghệ sĩ Ái Như vào vai bà Tâm - một người phụ nữ đi qua nhiều mất mát, sống cam chịu, luôn yêu thương con. Đây cũng là vai chính đầu tiên của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng dù là “cây đa cây đề” trong lĩnh vực sân khấu. Chia sẻ về lần hiếm hoi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ Ái Như cho biết cái duyên đưa bà đến với dự án này chính là mối quan hệ thân thiết với Bình Bồng Bột.

“Chúng tôi quen biết nhau từ một cuộc phỏng vấn, sau đó biết Bình là khán giả của sân khấu. Từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn, thường chia sẻ về những dự án mới. Đây là tác phẩm điện ảnh mà Bình rất tâm huyết nên khi bạn ngỏ lời mời mà phù hợp với kế hoạch của công việc sân khấu nên tôi tham gia luôn. Cũng không có khó khăn gì cả vì tất cả mọi người cùng làm với nhau”, bà bộc bạch.

Ái Như đến với vai chính điện ảnh vì Bình Bồng Bột ẢNH: T.A

Nữ nghệ sĩ chia sẻ đây là vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của bà. Cách đây nhiều năm, Ái Như từng đóng vai quần chúng cho một dự án. Kể từ đó đến nay, dù nhận được nhiều lời mời đóng phim song bà đành lỡ hẹn vì muốn toàn tâm toàn ý cho sân khấu.

“Tôi là đạo diễn, cũng là diễn viên của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Chúng tôi phải lo về kịch bản, dựng vở… và còn phải lo tay hòm chìa khóa, kinh tế cho cả đoàn. Đến khi sân khấu chuyển sang hướng hoạt động mới là diễn theo mùa, chúng tôi mới có ít thời gian để tham gia dự án này”, nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.

Bà Tâm khác hẳn với những vai người mẹ mà nữ nghệ sĩ từng hóa thân trên sân khấu kịch. Theo Ái Như, mỗi nhân vật mình thể hiện có hoàn cảnh, tính cách khác, đòi hỏi bản thân phải tìm tòi, thể hiện một cách tốt nhất. “Có lẽ nó cũng khác với Ái Như ngoài đời. Bởi các câu chuyện trong tác phẩm được sắp đặt làm sao mà khi xem, khán giả thấy rằng câu chuyện này mình từng trải qua hay đã gặp đâu đó. Sau 120 phút, câu chuyện đó nằm trong suy nghĩ của khán giả, còn tôi lại trở về với công việc của người phụ nữ trong gia đình”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Ngoài nghệ sĩ Ái Như, phim Phá đám sinh nhật mẹ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Ánh, diễn viên Trần Kim Hải, diễn viên Samuel An... ẢNH: T.A

Theo nghệ sĩ Ái Như, mỗi vai diễn dù ở sân khấu kịch hay trong phim ảnh đến với bà là một cái duyên. Từ đó, bà dành thời gian cho việc sáng tạo nhân vật. Về chuyện phát triển mạnh hơn ở lĩnh vực phim chiếu rạp, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân chưa dám nói trước vì: “Nhiều khi xem phim này xong người ta nói 'ớn Ái Như quá', thôi cứ diễn kịch đi thì sao”.

Theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Ái Như, khán giả nhận ra bà là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Khi chúng tôi hỏi về cuộc sống khi làm vợ, làm mẹ, nữ diễn viên từ chối trả lời. Về lý do, nghệ sĩ Ái Như bộc bạch: “Đó là điều tôi luôn muốn giữ cho cuộc sống riêng của mình”.