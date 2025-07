Xuất hiện cô gái hát giống Khởi My khiến Đại Nghĩa, Phương Trinh Jolie tranh luận

Tập 10 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Tuấn Trần (hóa thân thành Duy Mạnh), Minh Phượng (hóa thân thành Khởi My) và Phương Quỳnh (hóa thân thành danh ca Phương Dung). Ngoài NSƯT Đại Nghĩa, hàng ghế giám khảo còn có sự góp mặt của Phương Trinh Jolie và Hồ Việt Trung.

Ngoài giọng hát, Minh Phượng còn đầu tư về hình ảnh khi hóa thân thành Khởi My Ảnh: BTC

Trong đêm tranh tài, thí sinh Minh Phượng tái hiện giọng hát của Khởi My qua ca khúc Gửi cho anh. Với giọng ca cùng phong cách trẻ trung, nữ thí sinh tái hiện bản hit đình đám một thời, từng “gây bão” bảng xếp hạng âm nhạc. Ngoài giọng hát, thí sinh Minh Phượng còn “đầu tư” về cả phần nhìn khi diện trang phục quần jean, áo sơ mi trắng với kiểu tóc dài uốn xoăn, mái ngang và đội nón lưỡi trai trắng, khiến khán giả nhớ đến hình ảnh của Khởi My.

Giám khảo nói gì về 'bản sao' Khởi My?

Phương Trinh Jolie phấn khích bày tỏ: “Nhắm mắt lại, chị nghe Minh Phượng hát rất giống Khởi My. Bạn để ý những nốt luyến láy đặc trưng và cả giọng mũi giống như thần tượng khoảng 90%. Về tạo hình bên ngoài cũng được thêm điểm cộng”. Bên cạnh đó, khi nhận được yêu cầu hát lại ca khúc Gửi cho anh bằng giọng thật, thí sinh Minh Phượng càng khiến ban giám khảo không khỏi bất ngờ. Cụ thể, giọng thật của nữ thí sinh khá dày, điều đó cho thấy nỗ lực biến hóa của Minh Phượng khi hóa thân thành ca sĩ Khởi My trên sân khấu.

Dàn giám khảo tranh luận sôi nổi về tiết mục của Minh Phượng Ảnh: BTC

Riêng giám khảo Hồ Việt Trung cảm nhận phần đầu khi Minh Phượng vừa bước ra sân khấu chưa thật sự giống Khởi My. Thế nhưng từ sau đoạn điệp khúc, giọng hát của nữ thí sinh có sự thay đổi, giống thần tượng đến 90%. Nam giám khảo nhận xét: “Bạn tập từng nốt luyến láy rất giống Khởi My và anh nghe giọng thật của bạn cũng rất hay. Chúc mừng bạn vì có một màn trình diễn tự tin. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ gặp bạn với tư cách là một đồng nghiệp biểu diễn ở một sân khấu khác”.

Là giám khảo chính của chương trình, chứng kiến sự trưởng thành của Minh Phượng từ vòng đầu, NSƯT Đại Nghĩa dành nhiều lời khen trước khả năng giữ vững phong độ của nữ thí sinh. Tuy nhiên, nam giám khảo cũng góp ý Minh Phượng nên chú ý ngân đủ độ dài của câu hát để giống ca sĩ Khởi My.

NSƯT Đại Nghĩa nhấn mạnh: “Khởi My có một làn hơi dài và vững nên em lưu ý ở những nốt cuối trong câu hát nên ngân đúng và rõ nét hơn. Mặc dù màu giọng của Khởi My nghe như dành cho tuổi teen, giọng dễ thương, trong vắt nhưng đằng sau đó là cả một kỹ thuật thanh nhạc mà Khởi My được tập luyện từ rất nhiều năm trước. Vậy nên, nếu vào vòng sau, Minh Phượng chú ý hát rõ nét hơn và luyện làn hơi cho những câu hát dài để giống Khởi My hơn”.

Với màn hóa thân thành ca sĩ Khởi My, thí sinh Minh Phượng nhận được đồng số điểm 9,75 từ giám khảo Đại Nghĩa và Phương Trinh Jolie. Riêng giám khảo Hồ Việt Trung dành tặng nữ thí sinh 9,5 điểm.