Sắc vóc nóng bỏng của nữ diễn viên phim truyền hình sau khi giảm cân

Trình Mỹ Duyên từng theo học ngành Sư phạm tiểu học trước khi quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và The Face, gây chú ý nhờ gương mặt sắc sảo và vóc dáng chuẩn người mẫu.

Trình Mỹ Duyên khoe nhan sắc "nàng thơ" trong bộ ảnh mới ẢNH: FBNV

Sau đó cô rẽ lối sang điện ảnh, vào vai Thúy Kiều trong phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền. Dù bộ phim gây nhiều tranh cãi, tạo hình của cô trong vai Kiều vẫn là điểm sáng giúp nữ diễn viên được biết đến rộng rãi.

'Nàng thơ mới' của phim truyền hình

Ấn tượng của Trình Mỹ Duyên trên sóng phim giờ vàng chính là vai Linh trong Đừng nói khi yêu. Nhân vật cô tiểu thư giàu có, cá tính mạnh, phong cách thời trang sang chảnh được khán giả yêu thích nhờ lối diễn tự nhiên, thần thái hiện đại và sự kết hợp ăn ý với Mạnh Trường, Đình Tú…

Sắc vóc chuẩn của Trình Mỹ Duyên sau thời gian giảm cân ẢNH: FBNV

Tiếp đó, với Mình yêu nhau, bình yên thôi, Trình Mỹ Duyên vào vai Ngọc - cô gái có mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" với Lâm "thợ xăm" (Doãn Quốc Đam). Những màn đối đáp, va chạm duyên dáng của cặp đôi tạo hiệu ứng mạnh không kém cặp diễn viên nam nữ chính, giúp Trình Mỹ Duyên khẳng định thực lực trên sóng phim giờ vàng.

Trình Mỹ Duyên được ví như "nàng thơ mới" của phim truyền hình ẢNH: FBNV

Trong Tiểu tam không có lỗi, Trình Mỹ Duyên vào vai cô gái chen vào một cuộc hôn nhân đang rạn nứt. Vai diễn gây tranh cãi nhưng cũng đem lại cho cô nhiều chú ý. Đặc biệt, cảnh quay nhân vật bị tát 20 lần để đạt sự chân thật gây chú ý. Trình Mỹ Duyên sau đó chia sẻ cô bị sưng đỏ mặt, ê ẩm và phải chườm đá ngay tại phim trường. Cô coi đây là "kỷ niệm nghề" khó quên.

Sắc vóc nóng bỏng của Trình Mỹ Duyên sau khi giảm 7 kg ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân mới đây, Trình Mỹ Duyên "gây bão "với bộ ảnh nàng thơ và cả những bức hình bikini "đốt mắt" khoe vòng eo chỉ khoảng 56 cm. Cô cho biết bản thân giảm 7 kg trong một tháng nhờ tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn. Đáng chú ý, sau 4 năm không đăng ảnh bikini, cô gây "bão mạng" khi tung loạt ảnh diện đồ bơi hai mảnh, khoe vóc dáng săn chắc sau thời gian dài tập gym. Các bài đăng trên Facebook của cô thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, phần lớn là lời khen ngợi "đẹp xuất sắc", "thần thái"…

Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hành trình tập luyện, những hình ảnh đời thường trong trang phục tối giản nhưng tôn dáng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc vào việc giữ gìn hình ảnh và xây dựng thương hiệu cá nhân.