Hôn nhân của NSND đóng phim giờ vàng bên vợ kém 16 tuổi

NSND Trọng Trinh là tên tuổi lớn của sân khấu và màn ảnh nhỏ. Ông từng ghi dấu ấn qua những phim như Săn bắt cướp, Tuổi thanh xuân, Gió qua miền tối sáng, Mưa bóng mây…

NSND Trọng Trinh trong phim Lằn ranh ẢNH: VFC

Thời gian gần đây, ông liên tục gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong các phim giờ vàng như Sinh tử, Nàng dâu order, Tình yêu và tham vọng, Lửa ấm, Hãy nói lời yêu, Thông gia ngõ hẹp, Nơi giấc mơ tìm về, Hà Nội trong mắt em...

Vai diễn mới nhất của ông là một bí thư tỉnh ủy trong bộ phim Lằn ranh đang phát sóng. Trong phim, nhân vật của NSND Trọng Trinh là người đứng đầu tỉnh trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Vai diễn này mang đến cho nam nghệ sĩ nhiều "đất" để phô diễn kinh nghiệm và sự chín chắn trong diễn xuất.

NSND Trọng Trinh và vợ ẢNH: FBNV

Hôn nhân viên mãn bên vợ kém tuổi

Phía sau màn ảnh, NSND Trọng Trinh có cuộc sống đời tư kín tiếng và hạnh phúc bên vợ kém tuổi. Trước khi có tổ ấm hiện tại, ông từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm và có hai con trai. Sau đổ vỡ, NSND Trọng Trinh là người trực tiếp nuôi con, cố gắng bù đắp cho các con, tạo điều kiện học tập tốt nhất trước khi con trưởng thành.

NSND Trọng Trinh ở tuổi U.70 ẢNH: FBNV

Năm 2011, nam nghệ sĩ tái hôn với bà xã Lan Phương, kém ông 16 tuổi. Họ quen nhau tình cờ, rồi từ những cuộc trò chuyện chân thành, gắn bó lúc nào không hay.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình về nhân duyên với bà xã kém 16 tuổi, nam nghệ sĩ tiết lộ: "Cô ấy trước đây là bạn tôi. Trong một lần đến chỗ tôi chơi, cô ấy mua cho tôi mấy hộp trà gừng. Một hộp để trong xe ô tô, một hộp để ở phòng làm việc và một hộp để ở nhà. Tôi nhớ mãi đợt đang làm bộ phim Cầu vồng tình yêu. Về đến nhà khoảng 1 giờ đêm, tôi không kịp mua đồ thế là nấu mì và pa-tê ăn. Ăn xong tôi bị cảm tả, gần như không còn sức, cả người rất khó chịu. Tôi mới gọi con trai thứ hai ra pha cho cốc trà gừng để uống cho ấm người. Uống xong, tôi qua được đêm hôm đó".

NSND Trọng Trinh có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Lan Phương kém 16 tuổi

ẢNH: FBNV

Dù chênh lệch tuổi tác, ông khẳng định sự khác biệt ấy không ảnh hưởng đến hôn nhân. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng và thấu hiểu nhau. Bà xã của NSND Trọng Trinh là người sống kín tiếng, chu đáo và luôn đứng sau ủng hộ chồng, giữ lửa để cuộc sống gia đình luôn bình yên.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm rằng bà xã vốn là người sôi nổi, hoạt bát, thích chia sẻ, còn ông vốn ít nói, sống hướng nội. Nhưng chính sự trái dấu đó lại khiến họ bổ trợ cho nhau, tìm được sự đồng điệu, thấu hiểu.

Ở tuổi U.70, NSND Trọng Trinh vẫn giữ được phong độ và vẻ ngoài trẻ trung, nhờ lối sống điều độ và đặc biệt là nền tảng tinh thần vững vàng từ gia đình và sự chia sẻ của bà xã. Hai vợ chồng hiện có cuộc sống ấm êm, các con đã trưởng thành và ổn định.