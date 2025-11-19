Cuộc sống của nữ NSND từng là người đẹp Hà thành

Ở tuổi U.60, NSND Thu Quế vẫn giữ được vẻ nền nã của một "người đẹp Hà thành" xưa và nét từng trải của một nghệ sĩ đã đi qua hơn ba thập kỷ trong quân ngũ và nghệ thuật. Hành trình của bà đặc biệt ở chỗ: từ một thiếu nữ từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 1980, Thu Quế bước vào nghệ thuật không bằng lối đi của danh hiệu nhan sắc mà bằng kỷ luật, rèn luyện và lao động miệt mài.

Ở tuổi 56, NSND Thu Quế luôn giữ tinh thần tích cực, nhan sắc mặn mà ẢNH: FBNV

NSND Thu Quế từ 'Người đẹp Hà Nội' đến đại tá quân đội

Theo chia sẻ của NSND Thu Quế khi 20 tuổi, bà được gia đình và bạn bè động viên tham dự cuộc thi Người đẹp Hà Nội 1989. Đây không phải là bước chuẩn bị cho sự nổi tiếng, mà đơn giản chỉ là một cô gái Hà thành thử sức trong một cuộc thi văn hóa - sắc đẹp vốn rất được trân trọng thời bấy giờ. Vẻ đẹp đậm chất Hà Nội của Thu Quế, cùng thần thái dịu dàng, thanh lịch đã đưa bà vào top 10 chung cuộc.

NSND Thu Quế quan niệm phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng ẢNH: FBNV

Tuy nhiên, thay vì rẽ sang ánh hào quang của một người đẹp, Thu Quế lại lựa chọn môi trường nghệ thuật quân đội ít hào nhoáng, nhiều kỷ luật. Ở tuổi 15 - 16, bà được tuyển vào đoàn nghệ thuật quân đội, đi biểu diễn khắp các vùng biên giới, miền núi. Môi trường ấy rèn cho bà sức bền, bản lĩnh và sự nghiêm túc. Những phẩm chất ấy giúp Thu Quế trở thành một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là một gương mặt đẹp.

Từ sân khấu kịch nói quân đội, NSND Thu Quế chuyển sang đóng phim với một thái độ nghề nghiệp đầy chỉn chu. Những vai diễn của bà đều mang hơi hướng phụ nữ truyền thống, sâu sắc, nhiều nội tâm nhưng không hề đơn điệu trong các phim Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Những giấc mơ dài... và nhiều vở kịch lớn như Dời đô, Nhân tình, Chuyến tàu tốc hành trong đêm. Năm 2016, Thu Quế được phong tặng NSND và được thăng quân hàm đại tá vào tháng 7.2025 cho hành trình cống hiến tại Nhà hát kịch nói Quân đội và gắn bó đến nay.

Đại tá - NSND Thu Quế ẢNH: FBNV

Những năm gần đây, NSND Thu Quế xuất hiện trở lại phim truyền hình giờ vàng trong Trạm cứu hộ trái tim với vai người mẹ có những ân oán chồng chéo, nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu - vốn là thế mạnh của bà. Trong phim Buông sẽ phát sóng trên truyền hình VTV vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, bà gây bất ngờ khi đảm nhận vai "trùm cuối" phản diện với hình ảnh người mẹ gai góc, quyền lực và có phần đáng sợ, đánh dấu nỗ lực làm mới bản thân.

NSND Thu Quế có cuộc sống hôn nhân êm đềm bên NSƯT Phạm Cường ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, NSND Thu Quế luôn giữ hình ảnh chỉn chu, giàu năng lượng và lạc quan trước tuổi tác. Bà để tóc bạc tự nhiên, không ngại xuất hiện với vẻ ngoài đúng với độ tuổi của mình. Thu Quế chia sẻ rằng mỗi giai đoạn của người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng, điều quan trọng là sống chân thật và giữ sức khỏe, tinh thần tích cực.

Hơn 30 năm qua, Thu Quế có một cuộc hôn nhân êm ấm bên NSƯT Phạm Cường - cũng là nghệ sĩ quân đội. Họ gặp nhau khi còn trẻ và gắn bó đến nay bằng sự thấu hiểu nghề nghiệp, kỷ luật và đời sống kín đáo. Chia sẻ về hôn nhân, nữ đại tá cho biết: "Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ vì có chung niềm đam mê và cùng là những người lính. Chúng tôi có hai người con, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái".

NSND Thu Quế rạng rỡ trong bộ váy dạ hội hợp tuổi ẢNH: FBNV

Chia sẻ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nghệ sĩ Thu Quế cho rằng phụ nữ dù ở thời đại nào khi đã làm vợ, làm mẹ thì cũng cần tình yêu thương, trách nhiệm dành cho gia đình. Bản thân chị luôn tự tay chăm sóc chồng con. Đó cũng là cách giữ ngọn lửa tình yêu trong gia đình.

Nói về người bạn dời, nữ NSND cho biết NSƯT Phạm Cường dù rất ít nói, nhưng lại biết cách thể hiện tình yêu thương dành cho gia đình, vợ con bằng hành động. Đặc biệt, anh luôn đồng hành cùng vợ trong công việc, để nữ nghệ sĩ yên tâm công tác.