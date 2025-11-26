Mỹ nhân phim giờ vàng tiết lộ mối tình đầu

Trong cuộc trò chuyện nhân dịp trở lại với phim mới Gia đình trái dấu, mỹ nhân phim giờ vàng Kiều Anh cho biết đến hiện tại có lẽ "không ai yêu, chiều mình vô điều kiện như mối tình đầu". Người đàn ông khi đó hơn chị 7 tuổi, yêu cả lúc đúng lúc sai, bao bọc cô gái 18 ngây thơ, nhõng nhẽo.

NSƯT Kiều Anh vẫn giữ được sắc vóc "mỹ nhân" dù đã ở tuổi 44 ẢNH: FBNV

Nhân vật của Kiều Anh được chồng cưng chiều như… mối tình đầu

Trong Gia đình trái dấu, Kiều Anh hóa thân thành bà Ánh - giáo viên dạy múa, vợ ông Phi do NSƯT Hoàng Hải đảm nhiệm. Cặp vợ chồng tuổi U.50 nhưng rất "tuồng chèo" đến mức cô con gái lớn bảo gia đình này chỉ thiếu mỗi kèn trống… Bởi bà Ánh do NSƯT Kiều Anh đảm nhận có tính cách nhõng nhẽo, hay dỗi, còn ông Phi thì chiều vợ hết mực.

Kiều Anh chia sẻ rằng chính cảm giác được "cưng chiều tới nóc" của nhân vật khiến chị nhớ đến mối tình đầu năm 18 tuổi – lúc chị từng được yêu vô điều kiện, được bao bọc và tha thứ cho những vụng dại.

Làm mẹ đơn thân nhiều năm, NSƯT Kiều Anh khẳng định chưa từng kết hôn ẢNH: FBNV

Trái với hình ảnh được chồng chiều trên phim, đời thực NSƯT Kiều Anh nhiều năm làm mẹ đơn thân. Chị quyết định sinh con và tự mình nuôi dạy con trai từ khi 32 tuổi. Nữ nghệ sĩ cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh con vì muốn giữ cho con một cuộc sống bình yên.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Kiều Anh chia sẻ bản thân chị cũng không quá kén chọn nhưng vẫn mong tìm được người đàn ông đủ bao dung, biết tôn trọng con trai chị và cho chị cảm giác được yêu vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi. Trong sâu thẳm, chị vẫn là người phụ nữ thích được che chở, dù cuộc đời đã khiến chị mạnh mẽ, bản lĩnh hơn.

Vai diễn mới của NSƯT Kiều Anh trên sóng phim giờ vàng là một người vợ đã U.50 nhưng rất được chồng cưng chiều ẢNH: FBNV

Xuất thân là nghệ sĩ múa, nữ nghệ sĩ sinh năm 1981 từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Nhung trong Phía trước là bầu trời. Sau nhiều năm tạm rời xa màn ảnh, Kiều Anh trở lại ấn tượng với các phim Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim… trước khi đến với Gia đình trái dấu.

Nói thêm về mối tình đầu, Kiều Anh cho rằng chị luôn giữ mối tình ấy như một kỷ niệm đẹp và tin rằng một ngày nào đó, sẽ có người đủ dịu dàng để đón nhận cả sự nhõng nhẽo lẫn bản lĩnh của người mẹ đơn thân ở tuổi trung niên.