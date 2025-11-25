‘Ông trùm’ phim ‘Độc đạo’ lần đầu đóng cặp với mỹ nhân phim giờ vàng

Sau thành công ấn tượng với hình ảnh "ông trùm" Lê Toàn trong Độc đạo, NSƯT Hoàng Hải tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với một hình tượng hoàn toàn khác trong bộ phim giờ vàng mới - Gia đình trái dấu. Đáng chú ý, lần này anh có màn kết hợp lần đầu tiên với mỹ nhân phim giờ vàng - NSƯT Kiều Anh, tạo nên một cặp vợ chồng trung niên hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

NSƯT Hoàng Hải đóng chính cùng NSƯT Kiều Anh trong phim mới sắp lên sóng ẢNH: VFC

Phim Gia đình trái dấu xoay quanh câu chuyện của ông Phi - trưởng phòng cấp huyện, người đàn ông vốn là trụ cột vững chắc của gia đình. Biến cố xảy ra khi ông bị tinh giản biên chế và nghỉ hưu non, khiến ông rơi vào trạng thái hụt hẫng, hoài nghi bản thân và đối diện với những rạn nứt - biến cố trong chính ngôi nhà của mình.

Đồng hành cùng ông Phi là bà Ánh - người vợ hiền lành, lạc quan, làm biên đạo múa và luôn dành trọn niềm tin cho chồng, yêu thương gia đình. Vai diễn do NSƯT Kiều Anh đảm nhận mang đến sắc thái rất khác so với những nhân vật sắc sảo mà chị từng thể hiện trong nhiều phim truyền hình trước đây như Phía trước là bầu trời, Gia đình mình vui bất thình lình, Ngày mai bình yên, Hồ sơ cá sấu, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại...

NSƯT Kiều Anh là một trong những mỹ nhân của phim giờ vàng ẢNH: VFC

Trong phim mới, nhân vật bà Ánh ở tuổi U.50 nhưng vẫn hồn nhiên, yêu đời, được chồng cưng chiều, nhưng khi đối diện với những áp lực tài chính và biến cố gia đình, bà lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng. Ở trích đoạn giới thiệu có thể thấy, nét diễn của Kiều Anh khá hài hước kiểu một bà vợ "trẻ con" vì được chồng cưng chiều. Nhưng sâu thẳm đó vẫn là người phụ nữ bản lĩnh, hết lòng vì chồng con. Nhất là khi ông Phi rơi vào cảnh phải bán ngôi nhà của gia đình để trả nợ, bà Ánh đã động viên chồng: "Em không cần nhà, em cần anh, chỉ cần gia đình mình vẫn sống bên nhau là đủ rồi".

Lần đầu tiên NSƯT Kiều Anh đóng cặp với NSƯT Hoàng Hải trong vai vợ chồng ẢNH: VFC

Điều khiến Gia đình trái dấu trở nên thú vị hơn là lần đầu tiên cả hai diễn viên gạo cội tung hứng cùng nhau trong vai vợ chồng. NSƯT Hoàng Hải thừa nhận anh bị cuốn vào kịch bản bởi câu chuyện gia đình rất đời, rất thật. Còn Kiều Anh chia sẻ cô an tâm khi đóng cùng đàn anh Hoàng Hải bởi nam nghệ sĩ là một bạn diễn dày dặn kinh nghiệm, tạo cảm giác vững vàng khi vào cảnh quay. Nữ diễn viên cũng tâm sự rằng nhân vật bà Ánh có nhiều điểm giống cô lúc trẻ: vô tư, yêu hết lòng, sống thiên về cảm xúc.

Bên cạnh hai diễn viên kỳ cựu, phim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, bé An Nhiên… tạo nên mảng màu đa dạng trong câu chuyện gia đình nhiều biến động trong đời sống hiện đại. Với mạch phim đề cao sự thay đổi khi bước vào những bước ngoặt cuộc sống, Gia đình trái dấu không chỉ kể về va chạm giữa các thế hệ mà còn là hành trình tìm lại niềm tin, sự sẻ chia và tình yêu của một gia đình Việt. Phim sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 1.12.