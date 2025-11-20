Nữ diễn viên phim giờ vàng lần đầu làm ‘mẹ 3 con’ trên màn ảnh

Trong bức ảnh được NSƯT Kiều Anh chia sẻ trên trang cá nhân, cô diện sét đồ đơn giản nhưng tinh tế. Ở tuổi 43, nữ diễn viên Gia đình mình vui bất thình lình vẫn giữ vóc dáng gọn gàng, làn da sáng và gương mặt thanh tú. Dòng chú thích "giao diện mẹ 3 con" khiến nhiều khán giả nghĩ rằng nữ diễn viên đang tiết lộ chuyện đời tư.

NSƯT Kiều Anh ở tuổi U.50 ẢNH: FBNV

Tuy nhiên theo chia sẻ của Kiều Anh, đây là vai diễn trong phim mới đang quay. Và đây cũng là lần đầu nữ diễn viên đóng vai "bà mẹ 3 con". Cô khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm: không muốn chuyện riêng trở thành tâm điểm chú ý, nên chỉ mượn Facebook để "nhá hàng" tạo hình trong dự án mới, chứ không phải công khai vấn đề riêng tư nào.

Theo Kiều Anh, bản thân cô cũng chưa thể tiết lộ gì thêm về vai diễn trong phim mới. Nhưng nhiều khả năng, trong lần trở lại phim truyền hình này, vai diễn của cô sẽ đúng với sở trường kiểu một người mẹ - người vợ hết lòng vì chồng. Qua vài khuôn hình "nhá hàng", có thể thấy tạo hình nhân vật mới của nữ diễn viên toát lên khí chất người phụ nữ hiện đại từng trải, dịu dàng nhưng có chiều sâu.

Giao diện "mẹ 3 con" của Kiều Anh trong phim mới ẢNH: FBNV

Kiều Anh cho biết hiện tại cô không cố "cưa sừng làm nghé" mà chọn những vai phụ nữ từng trải, có hành trình cảm xúc phức tạp hơn. Vì thế dự án phim mới được xem như bước tiếp theo trong dòng vai phụ nữ gia đình - từ nàng dâu Phương cam chịu trong Gia đình mình vui bất thình lình, nghệ sĩ múa Hạ Lan thời trẻ trong Trạm cứu hộ trái tim, người mẹ bỏ con đi xuất khẩu lao động rồi day dứt quay về trong Cha tôi người ở lại, đến đội trưởng trọng án đầy bản lĩnh trong Mật lệnh hoa sữa… đều cho thấy Kiều Anh rất phù hợp với những dạng vai phụ nữ Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, xuất thân là diễn viên múa, Kiều Anh từng "dốc cạn" thanh xuân cho sân khấu múa trước khi bén duyên với phim ảnh. 20 tuổi, cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai Nhung trong Phía trước là bầu trời – "nàng thơ" hiền lành, đôi mắt buồn man mác, trở thành ký ức đẹp của cả một thế hệ khán giả. Bộ phim đầu tay này là bước đệm giúp Kiều Anh ghi dấu sâu đậm trên màn ảnh nhỏ.

Kiều Anh trên trường quay phim mới ẢNH: FBNV

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong loạt phim như Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Hai phía chân trời… trước khi có một quãng lặng dài dừng đóng phim vì bận rộn với nghề múa và đời sống riêng. Mãi đến năm 2018, Kiều Anh mới trở lại mạnh mẽ với vai Hoa trong Tình khúc Bạch Dương, rồi liên tiếp xuất hiện trong những dự án giờ vàng: Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim…

Ấn tượng nhất phải kể đến vai Bảo Phương - cô con dâu trưởng nhiều hy sinh trong Gia đình mình vui bất thình lình. Nhân vật vừa cam chịu, vừa quyết liệt khi bảo vệ tổ ấm đã mang về cho Kiều Anh giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2023 và khẳng định vị thế "mỹ nhân phim giờ vàng".

Ngoài đời, Kiều Anh chọn sống kín tiếng, làm mẹ đơn thân. Cô gần như chỉ chia sẻ về công việc, những khoảnh khắc đời thường giản dị và hạn chế tối đa nói chuyện tình cảm trên truyền thông. Trong lần chia sẻ mới nhất với Thanh Niên, diễn viên Kiều Anh tiết lộ bản thân chưa kết hôn và cũng không có dự định kết hôn.

Dù ở tuổi U.50 nhưng nữ nghệ sĩ ưu tú vẫn giữ được sắc vóc thanh xuân nhờ chăm chỉ tập luyện. Đặc biệt, cô luôn giữ tinh thần lạc quan và lối sống tích cực.