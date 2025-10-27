Nhan sắc của Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi gần 50

Hà Kiều Anh ở tuổi gần 50 ẢNH: FBNV

Dù đăng quang từ năm 1992 nhưng hiện tại, Hà Kiều Anh vẫn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trên trang cá nhân. Ở tuổi trung nhiên, người đẹp vẫn sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin. Đặc biệt trong những bộ ảnh mới nhất, Hà Kiều Anh khoe gương mặt "hack tuổi" và vóc dáng thon gọn với những thiết kế hiện đại: váy trễ vai, đầm dạ hội gợi cảm…

Gương mặt "hack tuổi" của Hà Kiều Anh ẢNH: FBNV

Dù không tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng Hà Kiều Anh vẫn chăm chỉ xuất hiện trong một số show diễn thời trang của các nhà thiết kế thân thiết trong vai trò vedette hoặc làm giám khảo ở vài cuộc thi nhan sắc. Còn lại cô dành thời gian cho gia đình, đi du lịch cùng hội bạn thân. Trên trang cá nhân, hoa hậu thường xuyên đăng tải những clip nấu ăn thể hiện niềm đam mê nấu nướng, gu ẩm thực khá tinh tế.

Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trang phục áo dài trắng ẢNH: FBNV

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc vóc ở tuổi gần 50, Hà Kiều Anh cho rằng tinh thần vui vẻ, suy nghĩ lạc quan là điều quan trọng giúp phụ nữ trẻ lâu. Ngoài ra gu thời trang cũng rất quan trọng. Việc chọn trang phục hợp vóc dáng, độ tuổi, hoàn cảnh xuất hiện sẽ giúp tôn thêm nhan sắc của phụ nữ.

Hà Kiều Anh với phong cách sang trọng, thanh lịch trong chuyến du lịch ở Anh ẢNH: FBNV

Hà Kiều Anh có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và ba con. Hiện tại người đẹp sống trong một biệt thự tại quận 2 (cũ), TP.HCM. Người đẹp sinh năm 1976 từng tiết lộ cô rất chú trọng đầu tư vào việc học cho con nên không ngần ngại chi số tiền lớn mỗi năm. Hiện tại cô cùng ông xã điều hành hệ sinh thái nhà hàng - khách sạn khá lớn tại TP.HCM.