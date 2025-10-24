Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc tuổi 39, tiết lộ sự thay đổi khi làm mẹ

Dịp sinh nhật lần thứ 39, diễn viên Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới, được thực hiện đơn giản ngay trong cơ ngơi của mình. Trong ảnh, cô Trúc của phim Bỗng dưng muốn khóc diện trang phục trẻ trung, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước song Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Tăng Thanh Hà gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung tuổi 39 Ảnh: FBNV

Dịp này, Tăng Thanh Hà cũng có những trải lòng về sự thay đổi sau khi lập gia đình, sinh con. Cô kể lại: “Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi “mắt sâu” này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi. Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ”.

Từ trải nghiệm bản thân, Tăng Thanh Hà nhận ra rằng “khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm”. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: “Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ”.

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà nói cô học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi bằng lòng biết ơn. Bởi người đẹp 8X quan niệm: “Đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua”.

Đồng thời, khi nói về ngày sinh nhật, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ: “Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặng đường phía trước”.

Hạn chế hoạt động nghệ thuật, Tăng Thanh Hà dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh Ảnh: FBNV

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon thả dù trải qua 3 lần sinh con. Sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân, người đẹp 8X hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật mà tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ và phát triển công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô Trúc cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, dành những lời có cánh cho người bạn đời. Tăng Thanh Hà cũng được khán giả kỳ vọng sẽ trở lại với một dự án điện ảnh trong thời gian tới.

Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải

Vào dịp sinh nhật của Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ của cả hai. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả thích thú, bồi hồi nhớ về vai diễn của họ trong phim Bỗng dưng muốn khóc.

Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch tái hợp Tăng Thanh Hà trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải tiết lộ khi "ngọc nữ" sinh con thứ ba, họ có nhắc đến chuyện có một bộ phim chung nhưng đến giờ vẫn chưa có duyên thực hiện. "Hiện Hà Tăng đã có gia đình, lại là mẹ 3 con và kinh doanh nữa nên việc tái xuất, thực hiện đam mê phim ảnh đôi khi rất khó bởi vì mình muốn đấy nhưng còn thời gian, nhiều thứ khác nữa", nam diễn viên sinh năm 1981 chia sẻ.