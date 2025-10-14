Sắc vóc Tăng Thanh Hà ở tuổi 39

Mới đây, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc bất ngờ tái xuất trong một bộ ảnh thời trang mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Không còn hình ảnh dịu dàng, kín đáo quen thuộc, Tăng Thanh Hà lựa chọn trang phục ôm sát, xẻ sâu táo bạo, khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong gợi cảm. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ.

Tăng Thanh Hà khiến khán giả xuýt xoa trước vẻ gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 39 ẢNH: FBNV

Đây cũng là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà diện trang phục gợi cảm. Trước đó, cô thường xuất hiện với trang phục tối giản, ưu tiên sự thanh lịch, tinh tế và thoải mái trong cả công việc lẫn đời thường. Chỉ ít lần, nữ diễn viên chọn những thiết kế xuyên thấu hay bó sát giúp khoe vẻ đẹp hình thể.

Nhiều khán giả nhận xét "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn giữ nguyên nét thanh xuân, thần thái cuốn hút như thời đỉnh cao sự nghiệp. "Vẫn là Út Nhỏ của Hương phù sa, chỉ thêm phần mặn mà và sang trọng", một khán giả bình luận. Điều đó cho thấy dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên được công chúng nhắc nhớ.

Tăng Thanh Hà tên thật là Tăng Thị Thanh Hà, sinh năm 1986 tại Tiền Giang (cũ). Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai diễn đầu tiên trong Dốc tình, sau đó sao nữ 8X nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế… Với gương mặt thanh tú, ánh mắt biết nói và phong cách diễn xuất tự nhiên, cô được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Hôn nhân viên mãn cùng chồng doanh nhân

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho tổ ấm và kinh doanh. Trải qua 13 năm hôn nhân, cô và ông xã hiện có ba con (hai trai, một gái). Gia đình thường xuyên dành thời gian cho nhau, du lịch và lưu giữ những kỷ niệm tình cảm, Tăng Thanh Hà cho biết điều quan trọng nhất là phải dành thời gian vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Song song đó, cô cũng cho biết điều khiến cô hạnh phúc mỗi ngày đó là được nấu ăn cho gia đình và ở bên cạnh vui chơi cùng các con.

Tăng Thanh Hằng cho rằng điều hạnh phúc nhất đối với cô là được gần bên tổ ấm của mình ẢNH: FBNV

Nói về người bạn đời của mình, theo nữ diễn viên 8X, Louis Nguyễn vừa là chồng, vừa là người bạn thân thiết luôn mang đến cho cô niềm vui trong cuộc sống. "Anh ấy luôn đặt tôi và các con lên trước bản thân mình và anh ấy hạnh phúc nhất khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn khi có anh ấy trong đời", sao nữ 8X bộc bạch. Sao phim Mỹ nhân kế thường không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời và dành cho anh những lời "có cánh".

Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về công việc giải trí, thay vào đó là hình ảnh đời thường giản dị, những bữa ăn do cô tự tay nấu, khoảnh khắc chơi đùa cùng con hay chăm sóc khu vườn tại biệt thự riêng. Nữ diễn viên cho biết cô chú trọng việc nuôi dạy con theo hướng gần gũi thiên nhiên, sống tự lập và tích cực.

Rời xa màn ảnh, sao phim Bỗng dưng muốn khóc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp cũ như Thân Thúy Hà, Lương Mạnh Hải, Quốc Cường… Bên cạnh vai trò doanh nhân và người mẹ, cô còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng cây xanh, bảo vệ động vật và lan tỏa lối sống bền vững.