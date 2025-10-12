Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ 8X cũng dành lời khen cho các diễn viên cải lương trẻ. "Tôi mong mình tạo thêm nhiều điều kiện cho các thế hệ tiếp nối thể hiện mình nhiều hơn. Còn Trân với những người xung quanh sẽ là người yểm trợ để làm sao cho các bạn phát huy được tài năng một cách tinh tế. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, không chỉ ca hay, diễn giỏi, vũ đạo đẹp mà còn có lòng yêu nghề cháy bỏng nên tôi cảm thấy vui. Tôi cũng cố gắng để tiếp thêm động lực để các bạn trở thành thế hệ kế thừa xứng đáng", cô nói