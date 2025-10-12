Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Sau thành công của vở diễn
Câu thơ yên ngựa, NSND Quế Trân tiếp tục khiến khán giả thổn thức với vai Bảo Trâm trong tuồng cải lương Bức ngôn đồ Đại Việt của 3 tác giả Hà Văn Cầu, Loan Thảo và NSND Thanh Tòng. Tuy không trình diễn xuyên suốt nhưng nét diễn tự nhiên, cách biến hóa linh hoạt của Quế Trân tạo cho cô dấu ấn riêng.
Mở đầu vở diễn, NSND Quế Trân vào vai tì nữ Bảo Trâm, làm công cho một gia đình quyền quý. Vì sở hữu nhan sắc khả ái, Bảo Trâm bị chọn trở thành "quân cờ" để quyến rũ dũng tướng Nguyễn Phục
Từ một tì nữ, nhân vật của Quế Trân một bước trở thành quận chúa cao quý. Từ đây, số phận của cô thay đổi và cô phải đấu tranh nội tâm sâu sắc khi biết được chồng đã lầm đường lỡ bước, theo phe của quân địch
Ở tuổi 44, Quế Trân vẫn giữ được nét trẻ trung, dáng vẻ hồn nhiên khi nhập vai một cô vợ trẻ e thẹn, dịu dàng bên cạnh dũng tướng Nguyễn Phục (do
NSƯT Tú Sương đảm nhận)
Chia sẻ với
Thanh Niên về lần trở lại này, con gái của NSND Thanh Tòng cho biết ở thời điểm hiện tại cô ít khi diễn sân khấu, tuy nhiên những tác phẩm do ba cô làm tác giả thì cô luôn diễn hết mình và toàn tâm toàn ý cho từng suất diễn. Đó cũng là cách cô thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với người cha quá cố
Tuy được đánh giá cao về khả năng làm chủ sân khấu và thể hiện linh hoạt thần thái của nhân vật nhưng Quế Trân vẫn tỏ ra khiêm tốn cũng như luôn dành sự trân quý cho những bậc tiền bối từng thủ vai Bảo Trâm
Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ 8X cũng dành lời khen cho các diễn viên
cải lương trẻ. "Tôi mong mình tạo thêm nhiều điều kiện cho các thế hệ tiếp nối thể hiện mình nhiều hơn. Còn Trân với những người xung quanh sẽ là người yểm trợ để làm sao cho các bạn phát huy được tài năng một cách tinh tế. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, không chỉ ca hay, diễn giỏi, vũ đạo đẹp mà còn có lòng yêu nghề cháy bỏng nên tôi cảm thấy vui. Tôi cũng cố gắng để tiếp thêm động lực để các bạn trở thành thế hệ kế thừa xứng đáng", cô nói
Quế Trân và Tú Sương phối hợp ăn ý trong vai vợ chồng khiến khán giả liên tục vỗ tay
Ngoài đi diễn, Quế Trân còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, cô hiện đang làm chủ một nhà hàng chay. Thỉnh thoảng, con gái NSND Thanh Tòng phát cơm từ thiện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn
Trong suốt nhiều năm qua, Quế Trân cũng giữ kín chuyện cá nhân và hiếm khi chia sẻ chuyện đời trước công chúng
Bình luận (0)