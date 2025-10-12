Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44

Minh Hy
Minh Hy
12/10/2025 19:06 GMT+7

Tuy không xuất hiện quá nhiều trên sân khấu cải lương hay các sự kiện giải trí nhưng tên tuổi NSND Quế Trân vẫn giữ được 'sức nóng' và được nhiều khán giả yêu mến trong nhiều năm qua.

Sau thành công của vở diễn Câu thơ yên ngựa, NSND Quế Trân tiếp tục khiến khán giả thổn thức với vai Bảo Trâm trong tuồng cải lương Bức ngôn đồ Đại Việt của 3 tác giả Hà Văn Cầu, Loan Thảo và NSND Thanh Tòng. Tuy không trình diễn xuyên suốt nhưng nét diễn tự nhiên, cách biến hóa linh hoạt của Quế Trân tạo cho cô dấu ấn riêng.

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 1.

Mở đầu vở diễn, NSND Quế Trân vào vai tì nữ Bảo Trâm, làm công cho một gia đình quyền quý. Vì sở hữu nhan sắc khả ái, Bảo Trâm bị chọn trở thành "quân cờ" để quyến rũ dũng tướng Nguyễn Phục

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Từ một tì nữ, nhân vật của Quế Trân một bước trở thành quận chúa cao quý. Từ đây, số phận của cô thay đổi và cô phải đấu tranh nội tâm sâu sắc khi biết được chồng đã lầm đường lỡ bước, theo phe của quân địch

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Ở tuổi 44, Quế Trân vẫn giữ được nét trẻ trung, dáng vẻ hồn nhiên khi nhập vai một cô vợ trẻ e thẹn, dịu dàng bên cạnh dũng tướng Nguyễn Phục (do NSƯT Tú Sương đảm nhận)

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 4.

Chia sẻ với Thanh Niên về lần trở lại này, con gái của NSND Thanh Tòng cho biết ở thời điểm hiện tại cô ít khi diễn sân khấu, tuy nhiên những tác phẩm do ba cô làm tác giả thì cô luôn diễn hết mình và toàn tâm toàn ý cho từng suất diễn. Đó cũng là cách cô thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với người cha quá cố

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 5.

Tuy được đánh giá cao về khả năng làm chủ sân khấu và thể hiện linh hoạt thần thái của nhân vật nhưng Quế Trân vẫn tỏ ra khiêm tốn cũng như luôn dành sự trân quý cho những bậc tiền bối từng thủ vai Bảo Trâm

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ 8X cũng dành lời khen cho các diễn viên cải lương trẻ. "Tôi mong mình tạo thêm nhiều điều kiện cho các thế hệ tiếp nối thể hiện mình nhiều hơn. Còn Trân với những người xung quanh sẽ là người yểm trợ để làm sao cho các bạn phát huy được tài năng một cách tinh tế. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, không chỉ ca hay, diễn giỏi, vũ đạo đẹp mà còn có lòng yêu nghề cháy bỏng nên tôi cảm thấy vui. Tôi cũng cố gắng để tiếp thêm động lực để các bạn trở thành thế hệ kế thừa xứng đáng", cô nói

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 7.

Quế Trân và Tú Sương phối hợp ăn ý trong vai vợ chồng khiến khán giả liên tục vỗ tay

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 8.

Ngoài đi diễn, Quế Trân còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, cô hiện đang làm chủ một nhà hàng chay. Thỉnh thoảng, con gái NSND Thanh Tòng phát cơm từ thiện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: MINH HY

Nhan sắc và cuộc sống của NSND Quế Trân ở tuổi 44 - Ảnh 9.

Trong suốt nhiều năm qua, Quế Trân cũng giữ kín chuyện cá nhân và hiếm khi chia sẻ chuyện đời trước công chúng

ẢNH: MINH HY



NSƯT Quế Trân 'xuất thần' khi vào vai cô đào hát

Sau nhiều ngày tập luyện, NSƯT Quế Trân cùng các đồng nghiệp NSƯT Kim Tử Long, Võ Minh Lâm và Minh Trường mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa với vở diễn 'Cô đào hát'.

Xem thêm bình luận