Nam diễn viên vừa trở lại phim giờ vàng đã bị ‘ném đá’

Diễn viên Chí Nhân từng đóng nhiều dạng vai "khó ưa" trong Sinh tử; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Không thời gian… Đó đều là những nhân vật mưu mô, ích kỷ hoặc có vấn đề - nhiều góc khuất về đạo đức. Khán giả từng nhận xét Chí Nhân "sinh ra đã có gương mặt phản diện", khiến mỗi lần trở lại màn ảnh, nam diễn viên hiếm khi nhận được thiện cảm từ người xem.

Trong Cách em 1 milimet, Chí Nhân tiếp tục đóng vai phản diện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vai diễn của Chí Nhân luôn bị ghét

Trong Cách em 1 milimet đang phát sóng, Chí Nhân vào vai Nghiêm - một người chồng thành đạt nhưng gia trưởng, ích kỷ, thích kiểm soát vợ và luôn nghi ngờ ghen tuông. Nhân vật này gây bức xúc cho khán giả khi ghen tuông vô lý, thao túng cảm xúc và ám ảnh chuyện huyết thống khi luôn nghĩ đứa con giữa hắn và Ngân không phải con ruột của mình. Chưa kể, Nghiêm còn gạ tình nữ thực tập sinh tại viện nghiên cứu…

Nhiều khán giả cho rằng cứ nhìn thấy Chí Nhân là "máu điên lại nổi lên" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều khán giả nữ bày tỏ họ "nổi nóng" mỗi khi Nghiêm xuất hiện vì hình ảnh ấy quá gần với những kiểu đàn ông độc hại ngoài đời thực. Có người còn cho rằng khi thấy Nghiêm xuất hiện ở cảnh nào là "máu điên lại nổi lên". "Kiểu đàn ông này mà gặp ngoài đời né càng xa càng tốt"; "Người chồng đáng ghét nhất màn ảnh Việt"..., một số bình luận của khán giả.

Diễn viên Chí Nhân và Hà Việt Dũng trong Cách em 1 milimet ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về lần tái xuất trên phim giờ vàng nhưng lại bị khán giả "ném đá", Chí Nhân cho rằng anh không xem sự "bị ghét" này là tiêu cực. Anh cho rằng khán giả càng "ghét cay ghét đắng" nghĩa là nhân vật càng sống động và anh đang hoàn thành vai trò của mình. Nam diễn viên nhấn mạnh mỗi vai phản diện đều là một bài toán tâm lý, và điều quan trọng nhất là khiến khán giả tin nhân vật ấy có thật ngoài đời.

"Bản thân tôi thấy vui khi đọc những bình luận bức xúc về nhân vật. Tôi cũng không cố xây dựng thương hiệu diễn viên "chuyên trị phản diện", mà điều tôi muốn chuyển tải đến người xem là lý giải vì sao nhân vật lại trở nên xấu xí, méo mó như vậy", Chí Nhân chia sẻ.