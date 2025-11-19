Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Nam diễn viên vừa trở lại phim giờ vàng đã bị ‘ném đá’

Thu Thủy
Thu Thủy
19/11/2025 14:41 GMT+7

Là gương mặt quen thuộc với những vai phản diện trên phim giờ vàng, lần tái xuất này của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' tiếp tục 'gánh' một nhân vật gây ức chế đến mức khán giả nhận xét… nhìn đã thấy ghét.

Diễn viên Chí Nhân từng đóng nhiều dạng vai "khó ưa" trong Sinh tử; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Không thời gian Đó đều là những nhân vật mưu mô, ích kỷ hoặc có vấn đề - nhiều góc khuất về đạo đức. Khán giả từng nhận xét Chí Nhân "sinh ra đã có gương mặt phản diện", khiến mỗi lần trở lại màn ảnh, nam diễn viên hiếm khi nhận được thiện cảm từ người xem.

Chí Nhân trở lại phim giờ vàng với vai phản diện gây bức xúc khán giả - Ảnh 1.

Trong Cách em 1 milimet, Chí Nhân tiếp tục đóng vai phản diện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vai diễn của Chí Nhân luôn bị ghét

Trong Cách em 1 milimet đang phát sóng, Chí Nhân vào vai Nghiêm - một người chồng thành đạt nhưng gia trưởng, ích kỷ, thích kiểm soát vợ và luôn nghi ngờ ghen tuông. Nhân vật này gây bức xúc cho khán giả khi ghen tuông vô lý, thao túng cảm xúc và ám ảnh chuyện huyết thống khi luôn nghĩ đứa con giữa hắn và Ngân không phải con ruột của mình. Chưa kể, Nghiêm còn gạ tình nữ thực tập sinh tại viện nghiên cứu…

Chí Nhân trở lại phim giờ vàng với vai phản diện gây bức xúc khán giả - Ảnh 2.

Nhiều khán giả cho rằng cứ nhìn thấy Chí Nhân là "máu điên lại nổi lên"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều khán giả nữ bày tỏ họ "nổi nóng" mỗi khi Nghiêm xuất hiện vì hình ảnh ấy quá gần với những kiểu đàn ông độc hại ngoài đời thực. Có người còn cho rằng khi thấy Nghiêm xuất hiện ở cảnh nào là "máu điên lại nổi lên". "Kiểu đàn ông này mà gặp ngoài đời né càng xa càng tốt"; "Người chồng đáng ghét nhất màn ảnh Việt"..., một số bình luận của khán giả.

Chí Nhân trở lại phim giờ vàng với vai phản diện gây bức xúc khán giả - Ảnh 3.

Diễn viên Chí Nhân và Hà Việt Dũng trong Cách em 1 milimet

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về lần tái xuất trên phim giờ vàng nhưng lại bị khán giả "ném đá", Chí Nhân cho rằng anh không xem sự "bị ghét" này là tiêu cực. Anh cho rằng khán giả càng "ghét cay ghét đắng" nghĩa là nhân vật càng sống động và anh đang hoàn thành vai trò của mình. Nam diễn viên nhấn mạnh mỗi vai phản diện đều là một bài toán tâm lý, và điều quan trọng nhất là khiến khán giả tin nhân vật ấy có thật ngoài đời. 

"Bản thân tôi thấy vui khi đọc những bình luận bức xúc về nhân vật. Tôi cũng không cố xây dựng thương hiệu diễn viên "chuyên trị phản diện", mà điều tôi muốn chuyển tải đến người xem là lý giải vì sao nhân vật lại trở nên xấu xí, méo mó như vậy", Chí Nhân chia sẻ.

Tin liên quan

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn

Sự khởi sắc của điện ảnh Việt thời gian qua đã tạo nhiều cơ hội cho các diễn viên phim truyền hình thử sức và mở rộng biên độ sang màn ảnh rộng.

Khám phá thêm chủ đề

Chí Nhân diễn viên Phản diện Phim giờ vàng Cách em 1 milimet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận