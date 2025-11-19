Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sổ tay:

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn

Thu Thủy
Thu Thủy
19/11/2025 06:18 GMT+7

Sự khởi sắc của điện ảnh Việt thời gian qua đã tạo nhiều cơ hội cho các diễn viên phim truyền hình thử sức và mở rộng biên độ sang màn ảnh rộng.

Có thể kể những cái tên thuộc hàng "sao" của màn ảnh nhỏ dịch chuyển sang phim điện ảnh như Thanh Sơn đóng Tử chiến trên không; Doãn Quốc Đam tham gia Truy tìm Long Diên HươngCon đường vô tận; Thanh Hương trong Tìm xác: Ma không đầu; Bích Ngọc trong Bịt mắt bắt nai hay NSND Trung Anh trong Khế ước bán dâu… Tuy nhiên dấu ấn trên màn ảnh rộng của họ vẫn chưa thực sự đậm nét.

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn- Ảnh 1.

Thanh Sơn trong Tử chiến trên không

ẢNH: NSX

Nếu ở phim truyền hình, diễn viên có quỹ thời gian dài để phát triển nhân vật, sự thay đổi tâm lý, diễn biến chậm rãi có thể bắt nhịp từ từ và khả năng diễn xuất có thể tiết chế, khắc phục theo tập, thì phim chiếu rạp đòi hỏi diễn xuất cô đọng hơn, biểu cảm gọn, tiết tấu nhanh, mỗi khung hình, mỗi ánh mắt, nét diễn được tính bằng giây. Doãn Quốc Đam từng chia sẻ: "Khác với truyền hình, nơi diễn biến tâm lý có thể kéo dài hàng chục tập, điện ảnh đòi hỏi sự tinh gọn, tiết chế và chính xác trong từng khung hình". Do đó, không ít diễn viên quen cách diễn truyền hình khi sang phim điện ảnh sẽ gặp "vênh" về nhịp độ, tiết tấu và cách khai thác biểu cảm.

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn- Ảnh 2.

Bích Ngọc trong Bịt mắt bắt nai

ẢNH: NSX

Hơn nữa, khi mở rộng diễn xuất sang màn ảnh rộng, nếu không lựa chọn kỹ dự án từ chất lượng kịch bản, đạo diễn, marketing tốt…, diễn viên phim truyền hình cũng khó tạo nên dấu ấn mới. Trong vài trường hợp kịch bản mỏng, triển khai lỏng lẻo, phim có doanh thu ảm đạm, tên tuổi diễn viên cũng "bỗng dưng… bị dìm". Như trong Bịt mắt bắt nai, "nàng thơ" của phim truyền hình Bích Ngọc chưa thể phát huy được thế mạnh. NSND Trung Anh trong Khế ước bán dâu, mặc dù lột xác khỏi hình tượng "ông bố quốc dân" truyền hình để hóa thân vai phản diện trong phim cổ trang - kinh dị, nhưng cũng chưa giúp phim tạo cú hích lớn. "Soái ca ngôn tình" Thanh Sơn vốn được yêu thích qua các phim truyền hình giờ vàng, có bước chuyển đáng ghi nhận khi vào vai cảnh vệ hành động ở Tử chiến trên không, một phim có doanh thu tốt, nhưng nét diễn của anh vẫn bị nhận xét chưa thoát "truyền hình".

Diễn viên phim truyền hình lấn sân điện ảnh: Chưa nhiều dấu ấn- Ảnh 3.

NSND Trung Anh trong Khế ước bán dâu

ẢNH: NSX

Nhiều diễn viên truyền hình được khán giả gắn với hình tượng quen thuộc, dễ nhận diện: nam thần - soái ca, tuyến phụ thương cảm, mô típ "giờ vàng" khi bước sang điện ảnh, nếu giữ nguyên hình ảnh ấy thì khó tạo ấn tượng bởi phim chiếu rạp đòi hỏi tạo lập hình ảnh mới, có tính đột phá. Việc chọn lọc kỹ kịch bản, đầu tư cho vai diễn và hợp tác với ê kíp tốt vẫn là những đòi hỏi với diễn viên truyền hình khi tham gia phim điện ảnh.

phim truyền hình điện ảnh Tử chiến trên không Bịt mắt bắt nai
