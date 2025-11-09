TP.HCM làm gì sau cú hích 'thành phố điện ảnh' đầu tiên của Đông Nam Á?

Kế hoạch sau bước ngoặt mới

TP.HCM là thành phố điện ảnh đầu tiên ở Đông Nam Á ẢNH: HIFF

Cuối tháng 10 vừa qua, TP.HCM chính thức được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là thành phố đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á được ghi danh ở lĩnh vực này.

Nhắc đến bước tiến kể trên, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ với Thanh Niên: "Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là niềm tự hào của không chỉ của riêng thành phố; góp phần khẳng định vị thế quốc tế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh thành phố trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, danh hiệu này còn cho thấy trách nhiệm lớn của thành phố trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển điện ảnh nói riêng và văn hóa thành phố nói chung thông qua các cam kết khi xây dựng hồ sơ đăng ký gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO".

TP.HCM là bối cảnh chính của phim hợp tác Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao (2025) ẢNH: ĐPCC

Theo đó, TP.HCM hướng đến tầm nhìn phát triển công nghệ, vốn văn hóa, sự sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường có thể hòa quyện để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

"Trở thành thành phố điện ảnh sẽ hiện thực hóa, giúp thành phố thực hiện vai trò trung tâm kết nối Việt Nam với các làn sóng đổi mới của thế giới, nâng cao năng lực sáng tạo và đặt văn hóa vào trung tâm của chính sách phát triển, trên cơ sở lấy tiếp cận sáng tạo nghệ thuật làm yếu tố chính để nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và nhận thức cho người dân phù hợp với bối cảnh của một đô thị thông minh. Cụ thể là sáng kiến 'Đưa điện ảnh vào môi trường học đường' hoặc dự án 'Sắc màu điện ảnh', qua đó giúp lan tỏa các giá trị truyền thống tương thích với bối cảnh đương đại và chuyển tải các giá trị phổ quát đến người dân nhằm khuyến khích các biểu đạt sáng tạo đa dạng và lan tỏa nếp sống văn hóa sáng tạo cũng như tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trở thành những người dẫn dắt trong lĩnh vực sáng tạo", phía Sở VH-TT TP.HCM thông tin.

Cùng với đó, TPHCM sẽ từng bước đầu tư phát triển điện ảnh như cơ sở hạ tầng, nhân lực, hình thành các không gian sáng tạo… được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế sáng tạo mở ra hướng đi mới trong tương lai. Phát triển điện ảnh chính là thúc đẩy cá nhân, cộng đồng, tổ chức khai thác công cụ, phương tiện, nhằm thể hiện quan điểm, tiếng nói, gợi mở, đề xuất, kiến nghị nhằm khơi gợi, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường của thành phố hướng đến sự phát triển bền vững.

HIFF là điểm hẹn của nhiều nhà làm phim trong nước và quốc tế ẢNH: HIFF

Ngoài ra, việc đưa Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế cũng là mục tiêu quan trọng được cơ quan quản lý thành phố chú trọng.

Theo Sở VH-TT TP.HCM, HIFF sẽ trở lại vào năm 2026 với những mục tiêu xây dựng một liên hoan phim diễn ra thường xuyên của TP.HCM. "HIFF luôn đặt mục tiêu là sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, quy tụ nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời từ nhiều quốc gia; là nơi trình chiếu các tác phẩm điện ảnh quốc tế và Việt Nam, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, và ký kết hợp tác giữa các đơn vị sản xuất phim trong nước và quốc tế. HIFF không chỉ mang lại cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà làm phim mà còn giúp TP.HCM xây dựng mối quan hệ với các tổ chức điện ảnh quốc tế, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các nhà đầu tư nước ngoài", cơ quan này nêu rõ.

Thách thức của "thành phố điện ảnh"

TP.HCM đang là điểm đến tiềm năng được giới điện ảnh khu vực cũng như quốc tế nhắm đến ẢNH: HẢI DUY

Với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, một siêu đô thị đông dân nhất cả nước, tốc độ phát triển nhanh, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội, thách thức trong mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với môn nghệ thuật thứ 7, một trong những thách thức hàng đầu là thiếu cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho phát triển công nghiệp điện ảnh như trường quay và hệ thống hậu kỳ tiêu chuẩn quốc tế, thủ tục hành chính còn rườm rà, khó khăn trong việc hình thành và phát triển các quỹ hỗ trợ văn hóa và tiếp cận thị trường quốc tế. Sự khác biệt về thị hiếu thẩm mỹ của khán giả cũng là một thách thức đáng kể. Ngoài ra, sự giao thoa giữa dòng chảy lịch sử dân tộc và hiện đại, giữa các thế hệ khi cùng hòa chung với nhịp phát triển của đất nước; sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ...

"Chúng tôi đánh giá những thực tế trên vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội, yêu cầu các cơ quan quản lý, đội ngũ hoạt động trong ngành điện ảnh phải đổi mới tư duy, cách thức vận hành, đầu tư nhiều mặt để đáp ứng những mục tiêu của sự phát triển", Sở VH-TT TP.HCM phân tích.

Theo cơ quan này, TP.HCM đang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ ngành điện ảnh, bao gồm dự kiến mô hình một Trung tâm hỗ trợ phát triển điện ảnh sẽ đóng vai trò là đầu mối tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính và kết nối các nhà sản xuất, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính. Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành điện ảnh, giúp các nhà làm phim phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, sẽ thiết lập quỹ tài chính hỗ trợ các mô hình phát triển điện ảnh; thúc đẩy sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc.