TP.HCM là thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á

Tổng giám đốc UNESCO - Audrey Azoulay, vừa công nhận TP.HCM là một trong những thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ẢNH: AFP

Nhân Ngày các thành phố thế giới 2025 (World Cities Day 2025), Tổng giám đốc UNESCO - Audrey Azoulay, đã công nhận 58 thành phố là thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN). Trong đó, TP.HCM của Việt Nam được vinh danh là thành phố điện ảnh. Như vậy, sau gần 8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ, thành phố mang tên Bác đã chính thức được UNESCO công bố là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

"Các thành phố sáng tạo của UNESCO chứng minh rằng văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo có thể trở thành động lực thiết thực thúc đẩy sự phát triển. Bằng cách chào đón 58 thành phố mới, chúng tôi đang củng cố một mạng lưới, nơi mà sự sáng tạo góp phần hỗ trợ các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy gắn kết xã hội", bà Audrey Azoulay chia sẻ.

Các thành phố trong danh sách được ghi nhận vì cam kết thúc đẩy sáng tạo như một động lực cho sự phát triển bền vững của đô thị. Những thành phố này cũng mang đến cho mạng lưới của UNESCO kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và bền vững.

Tom Cross (bìa trái) - nhà dựng phim gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar, về Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM 2024 (HIFF 2024) ẢNH: HIFF

Khi trở thành thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, TP.HCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh TP.HCM, một số thành phố khác như: Quezon City (Philippines), São Paulo (Brazil), Giza (Ai Cập) cũng được công bố là thành phố điện ảnh. Ở khu vực Đông Nam Á còn có Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) là thành phố nghệ thuật đa phương tiện. Một vài cái tên đáng chú ý khác trong danh sách phải kể đến: Aberystwyth (xứ Wales), Abuja (Nigeria) - thành phố văn học; Bistrita (Romania) - thành phố kiến trúc; Cheongju (Hàn Quốc) - thành phố thủ công và nghệ thuật dân gian; Cuenca (Ecuador) - thành phố ẩm thực…

Với những thành viên mới vừa công bố, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO hiện bao gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên, UCCN chào đón các thành phố kiến trúc sáng tạo - một lĩnh vực sáng tạo mới bên cạnh bảy lĩnh vực hiện có: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông và âm nhạc.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2004, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO đã tích cực thúc đẩy mô hình và quản trị đô thị lấy con người làm trung tâm, mang đến cho người dân một loạt hoạt động văn hóa và sáng tạo.