Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

TP.HCM là thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á

Thanh Chi
Thanh Chi
31/10/2025 21:27 GMT+7

Trong danh sách 58 thành phố là thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN), TP.HCM của Việt Nam chính thức là thành phố điện ảnh.

TP.HCM là thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Tổng giám đốc UNESCO - Audrey Azoulay, vừa công nhận TP.HCM là một trong những thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN)

ẢNH: AFP

Nhân Ngày các thành phố thế giới 2025 (World Cities Day 2025), Tổng giám đốc UNESCO - Audrey Azoulay, đã công nhận 58 thành phố là thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN). Trong đó, TP.HCM của Việt Nam được vinh danh là thành phố điện ảnh. Như vậy, sau gần 8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ, thành phố mang tên Bác đã chính thức được UNESCO công bố là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

"Các thành phố sáng tạo của UNESCO chứng minh rằng văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo có thể trở thành động lực thiết thực thúc đẩy sự phát triển. Bằng cách chào đón 58 thành phố mới, chúng tôi đang củng cố một mạng lưới, nơi mà sự sáng tạo góp phần hỗ trợ các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy gắn kết xã hội", bà Audrey Azoulay chia sẻ.

Các thành phố trong danh sách được ghi nhận vì cam kết thúc đẩy sáng tạo như một động lực cho sự phát triển bền vững của đô thị. Những thành phố này cũng mang đến cho mạng lưới của UNESCO kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và bền vững.

TP.HCM là thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tom Cross (bìa trái) - nhà dựng phim gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar, về Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM 2024 (HIFF 2024)

ẢNH: HIFF

Khi trở thành thành phố điện ảnh UCCN đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, TP.HCM sẽ trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại; tăng cường đào tạo và trao đổi chuyên gia, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục các sự kiện về điện ảnh, đưa Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) trở thành sự kiện điện ảnh thường niên, nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín đối với điện ảnh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh TP.HCM, một số thành phố khác như: Quezon City (Philippines), São Paulo (Brazil), Giza (Ai Cập) cũng được công bố là thành phố điện ảnh. Ở khu vực Đông Nam Á còn có Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) là thành phố nghệ thuật đa phương tiện. Một vài cái tên đáng chú ý khác trong danh sách phải kể đến: Aberystwyth (xứ Wales), Abuja (Nigeria) - thành phố văn học; Bistrita (Romania) - thành phố kiến trúc; Cheongju (Hàn Quốc) - thành phố thủ công và nghệ thuật dân gian; Cuenca (Ecuador) - thành phố ẩm thực…

Với những thành viên mới vừa công bố, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO hiện bao gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên, UCCN chào đón các thành phố kiến trúc sáng tạo - một lĩnh vực sáng tạo mới bên cạnh bảy lĩnh vực hiện có: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông và âm nhạc.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2004, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO đã tích cực thúc đẩy mô hình và quản trị đô thị lấy con người làm trung tâm, mang đến cho người dân một loạt hoạt động văn hóa và sáng tạo.

Tin liên quan

Thuyền cổ ở Bắc Ninh có cơ hội thành di sản thế giới UNESCO

Thuyền cổ ở Bắc Ninh có cơ hội thành di sản thế giới UNESCO

Bản thân 2 chiếc thuyền cổ ở Bắc Ninh là một tư liệu di sản quan trọng về kỹ thuật đóng tàu. Bến thuyền cũng có thể trở thành một di sản văn hóa UNESCO ghi danh.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Thành phố điện ảnh Thành phố sáng tạo Audrey Azoulay UNESCO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận