Vì sao nữ diễn viên phim giờ vàng bị ‘ném đá’?

Từ một vai phụ ít được chú ý, Ngọc Trâm bỗng "phủ sóng" mạng xã hội. Trên các diễn đàn phim, nhiều người để lại bình luận gay gắt. Thậm chí họ còn tràn vào trang cá nhân của cô để công kích. Trong phim Cách em 1 milimet đang phát sóng giờ vàng, Nga là thực tập sinh tại một viện nghiên cứu vướng vào rắc rối với cấp trên quyền lực là Nghiêm, người có hành vi không đứng đắn với cô. Thay vì đứng lên bảo vệ mình hoặc tố cáo, Nga lại im lặng. Thậm chí cô còn tìm gặp bạn trai để "giải thích" rằng Nghiêm không có ý xấu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Ngọc Trâm đóng vai Nga trong Cách em 1 milimet ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngọc Trâm và vai diễn 'bị ghét'

Phản ứng của nhân vật Nga ngay lập tức khiến khán giả bức xúc. Trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng "nhìn mặt nhân vật mà thấy ức chế", "luồn cúi nhưng lại bán đứng cả người yêu", hay "không chọn được nơi sinh ra nhưng có thể chọn cách sống". Một số người còn châm biếm: "Tìm đâu ra diễn viên hợp vai thế này, ánh mắt và giọng điệu đều toát ra vẻ thảo mai".

Nhiều khán giả cũng bày tỏ rằng rất khó chấp nhận nhân vật đánh mất phẩm giá. Việc Nga quay lưng với người yêu để bênh vực kẻ có quyền lực khiến hình ảnh cô trở nên phản cảm. Không chỉ bị chỉ trích vì tâm lý nhân vật này, tạo hình của Nga cũng góp phần khiến Ngọc Trâm bị ghét lây. Trong một cảnh gây tranh cãi, cô mặc trang phục bị cho là "không phù hợp" với môi trường học tập, khiến nhiều khán giả bình luận gay gắt: "Sinh viên mà ăn mặc như vậy khác nào mời gọi thầy giáo".

Khán giả cho rằng nhân vật Nga mặc trang phục "không phù hợp" với môi trường học tập và diễn viên Ngọc Trâm cũng bị "ném đá" lây

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang cá nhân của diễn viên Ngọc Trâm tràn ngập bình luận công kích, chế giễu. Có người còn gửi tin nhắn với lời lẽ xúc phạm, buộc nữ diễn viên phải lên tiếng.

Chia sẻ về vai diễn đang bị ghét, Ngọc Trâm nói: "Tôi hiểu khán giả đang ghét nhân vật chứ không phải con người thật của tôi. Khi họ có cảm xúc mạnh như vậy, nghĩa là vai diễn đã chạm đến họ".

Nữ diễn viên cũng cảm ơn khán giả vì đã theo dõi phim, nhưng cũng không quên kêu gọi mọi người hãy tách bạch giữa nhân vật và diễn viên. Bởi thực tế cho thấy, một số khán giả thường bị cuốn vào phim nên dễ lẫn lộn giữa vai diễn và đời thực, khiến những diễn viên trẻ phải chịu áp lực khi thể hiện các nhân vật "bị ghét".