Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ sắp kết hôn

Thu Thủy
Thu Thủy
03/11/2025 11:53 GMT+7

Mới đây, nữ diễn viên Kiều My - gương mặt quen thuộc với khán giả phim giờ vàng thông báo tin vui về chuyện sắp kết hôn.

Kiều My kết hôn sau gần một thập kỷ yêu thương cùng bạn trai kín tiếng - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều My

ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim giờ vàng Kiều My tiết lộ vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào ngày 2.11. Cô viết: "Ngày đẹp trời, tớ nói đồng ý". Ngay sau bài chia sẻ, Kiều My nhận được hàng nghìn lượt tương tác và nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Trong phần bình luận, có nhiều gương mặt diễn viên phim truyền hình phía bắc như Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Bảo Thanh… gửi lời chúc mừng cô với sự hân hoan.

Kiều My kết hôn sau gần một thập kỷ yêu thương cùng bạn trai kín tiếng - Ảnh 2.

Kiều My vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm

ẢNH: FBNV

Nữ diễn viên phim giờ vàng được cầu hôn ở Hàn Quốc

Theo thông tin được nữ diễn viên tiết lộ, cô và bạn trai đã gắn bó từ khoảng năm 2016 và trải qua gần một thập kỷ yêu thương bền chặt trước khi tiến tới quyết định trọng đại này. Bạn trai của cô khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng, nhưng Kiều My nhiều lần nhắc đến sự đồng hành và chia sẻ từ anh trong nhiều buổi du lịch, công việc.

Kiều My kết hôn sau gần một thập kỷ yêu thương cùng bạn trai kín tiếng - Ảnh 3.

Tạo hình nhân vật mà Kiều My tham gia trong phim Cách em 1 milimet đang phát sóng

ẢNH: FBNV

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Kiều My từng là hot girl được biết đến với khả năng làm mẫu ảnh, ca hát và từng giành giải 3 tiếng hát dân ca Hà Nội năm 2009, đại sứ Hot Teen khu vực miền Bắc năm 2012. Cô bắt đầu bén duyên với màn ảnh nhỏ và ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên phim truyền hình. Điển hình như vai Kiều Linh trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp giúp cô được chú ý với lối diễn bản năng. Tiếp đó, cô tham gia các bộ phim như Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Dưới bóng cây hạnh phúc… Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Kiều My để lại dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, linh hoạt, tự nhiên trên màn ảnh.

Trong Cách em 1 milimet đang phát sóng, Kiều My đóng vai Thư. Vai diễn này có màu sắc khác biệt so với những nhân vật cô từng đóng. Điều này tạo cơ hội cho Kiều My có thể hóa thân đa dạng hơn trên màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Kiều My cho rằng đây là thời điểm để cô cân nhắc lựa chọn những vai có chiều sâu hơn song song với việc chuẩn bị cho một cuộc sống mới sau khi kết hôn.

