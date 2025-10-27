Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị nói bình luận 'kém duyên' về con trai Xuân Bắc

Vừa qua, mạng xã hội bàn tán xôn xao xoay quanh bình luận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dưới bài viết của NSND Xuân Bắc. Trước đó, nam nghệ sĩ đăng ảnh chụp cùng con trai là Khánh Minh (sinh năm 2007) với nội dung hài hước về việc tập gym.

Cụ thể khi NSND Xuân Bắc đến thăm liền thấy con cởi trần nên vì thế đề nghị con mặc áo vào. Trước lời đề nghị, "cậu cả" nam nghệ sĩ dí dỏm trả lời: "Mấy lần soi gương con thấy body con sắp bằng bố hồi trẻ luôn". Nghe vậy, nam nghệ sĩ chỉ biết bật cười và hài hước đáp: "Tự nhiên thấy nó nói đúng thế. Ờ thôi, cứ cởi trần cũng được con ạ".

Đàm Vĩnh Hưng bị cho là "kém duyên" khi để lại bình luận không chuẩn mực dưới bài đăng của NSND Xuân Bắc Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 70.000 lượt tương tác, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen ngoại hình của Khánh Minh và phong cách dí dỏm của NSND Xuân Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, cũng xuất hiện một số ý kiến bị đánh giá là khiếm nhã, trong đó có câu trêu đùa "Bố con cùng ngon" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Trước phản ứng trái chiều, NSND Xuân Bắc để lại lời nhắn: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn". Sau bình luận này vụ việc càng trở nên ồn ào.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bình luận 'kém duyên'

Chiều 26.10, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, khẳng định giữa anh và NSND Xuân Bắc không hề có bất đồng. Nam ca sĩ cho biết chính Xuân Bắc đã chủ động gọi điện cho anh để làm rõ sự việc. "Em sếp vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm tôi thật ấm lòng: Sao anh phải sửa bình luận? Anh với em bao nhiêu năm mà...", nam ca sĩ kể về cuộc gọi với Xuân Bắc về vụ việc vừa qua.

Bên cạnh đó, Mr Đàm cho biết anh không hề có ý bình luận khiếm nhã. Theo Đàm Vĩnh Hưng, lời nhắc của NSND Xuân Bắc chỉ nhằm vào nhóm người dùng mạng có bình luận dung tục, không phải anh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh gọi NSND Xuân Bắc là "em sếp" và khẳng định phản hồi của nam nghệ sĩ chỉ mang tính vui vẻ, không gay gắt như dư luận đồn đoán.

Dưới phần bình luận, nam ca sĩ cũng bày tỏ bức xúc khi bình luận vui vẻ của mình tại tấm hình của bạn bè lại bị hiểu lầm, suy diễn khiến vụ việc trở thành lùm xùm không đáng có. "Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ, dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Sau khi vụ việc trở nên ồn ào, NSND Xuân Bắc đã chuyển bài đăng sang chế độ hạn chế bình luận. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng sửa câu bình luận "Bố con cùng ngon" thành biểu tượng trái tim, sau đó xóa hẳn. Hành động của nam ca sĩ tiếp tục gây bàn tán, dân mạng cho rằng anh phải xóa bình luận vì bị phản ứng.