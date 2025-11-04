Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Trùm phản diện' Huỳnh Kiến An tiết lộ lý do trở lại ca hát
Video Giải trí

Diệu Tú
04/11/2025 20:00 GMT+7

Ghi dấu với khán giả qua nhiều vai phản diện ấn tượng, tài tử Huỳnh Kiến An bất ngờ trở lại ca hát ở tuổi U70. Nam nghệ sĩ cho biết âm nhạc giúp ông tìm lại năng lượng, sự lạc quan và mang đến cơ hội kết nối với khán giả theo một cách khác.

Trong suốt gần 30 năm làm nghề, Huỳnh Kiến An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn phản diện ấn tượng. Dù thường xuất hiện với hình ảnh nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng đằng sau ống kính, ông là người sống tình cảm. Ít ai biết trước khi đến với điện ảnh, Huỳnh Kiến An từng theo đuổi con đường ca hát. Ở tuổi 66, ông chọn quay lại với âm nhạc như một cách tìm lại năng lượng tích cực và niềm vui sau những năm tháng miệt mài đóng phim.

Tài tử Huỳnh Kiến An trở lại với âm nhạc

Thời gian gần đây, Huỳnh Kiến An dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Ông thường xuyên về Nha Trang để nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất và tận hưởng không khí yên bình bên vợ. Các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nên khoảng thời gian hiện tại với ông là sự an yên và viên mãn.

'Trùm phản diện' Huỳnh Kiến An tiết lộ lý do trở lại ca hát - Ảnh 1.

Tài tử Huỳnh Kiến An đi hát ở tuổi U70.

ẢNH: FBNV

Công việc đóng phim không còn dày đặc như trước, Huỳnh Kiến An quyết định trở lại với ca hát. Âm nhạc với ông không chỉ là hoài niệm, mà còn là cách kết nối lại với khán giả và tiếp thêm sức sống cho chặng đường nghệ thuật ở tuổi U70. Nam diễn viên sẽ tổ chức một liveshow âm nhạc để giao lưu với khán giả vào ngày 8.11 sắp tới.

