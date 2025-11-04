'Trùm phản diện' Huỳnh Kiến An tiết lộ lý do trở lại ca hát

Trong suốt gần 30 năm làm nghề, Huỳnh Kiến An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn phản diện ấn tượng. Dù thường xuất hiện với hình ảnh nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng đằng sau ống kính, ông là người sống tình cảm. Ít ai biết trước khi đến với điện ảnh , Huỳnh Kiến An từng theo đuổi con đường ca hát. Ở tuổi 66, ông chọn quay lại với âm nhạc như một cách tìm lại năng lượng tích cực và niềm vui sau những năm tháng miệt mài đóng phim.

Tài tử Huỳnh Kiến An trở lại với âm nhạc

Thời gian gần đây, Huỳnh Kiến An dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Ông thường xuyên về Nha Trang để nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất và tận hưởng không khí yên bình bên vợ. Các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, nên khoảng thời gian hiện tại với ông là sự an yên và viên mãn.

Tài tử Huỳnh Kiến An đi hát ở tuổi U70. ẢNH: FBNV