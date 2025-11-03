Chiều 2.11, Nam Em bất ngờ xuất hiện tại sự kiện khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham dự gồm Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Bùi Lý Thiên Hương... Đặc biệt, sự xuất hiện của Nam Em tại sự kiện gây chú ý sau những lùm xùm gần đây về tác quyền âm nhạc.

Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM Phương Đài (trái), Nam Em, Nam Anh, Á hậu Bùi Lý Thiên Hương, nhà sản xuất Vũ Thái tại lễ công bố cuộc thi Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026

Tại sự kiện, Nam Em đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại của mình sau thời gian trải qua nhiều biến động. Cô cho biết cuộc sống bây giờ rất ổn, đủ ăn, đủ mặc, có người chăm sóc, có người yêu thương.

Nam Em không ngần ngại gọi 2 năm trước là giai đoạn khủng hoảng tâm lý và cực đoan. Cô khẳng định chính 2 năm không hoạt động nghệ thuật đã giúp cô thay đổi, trở thành một phiên bản “biết sống, biết nghĩ” và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Nam Em lại vướng lùm xùm

Đối mặt với lùm xùm tác quyền gần đây, Nam Em thẳng thắn thừa nhận phần lỗi thuộc về mình do thiếu chuyên nghiệp. Cô giải thích vì sống quá cảm xúc nên đã vô tình thiếu sót, đồng thời bày tỏ sự áy náy và gửi lời xin lỗi đến các tác giả.

Nam Em sau loạt thị phi: Tôi bây giờ đủ ăn đủ mặc

Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân hiện rất ngại thị phi và không còn thích ồn ào như xưa, mà chỉ muốn đi làm rồi về sống cuộc sống riêng tư. Cô khẳng định mình đang trên hành trình chữa lành, phát triển bản thân và sẽ cố gắng thay đổi những khuyết điểm.

Nam Em, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Là sinh viên của Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nam Em chuyển hướng thi các cuộc thi nhan sắc bao gồm Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam... Thành tích cao nhất của cô là Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Song song với vai trò người mẫu, cô lấn sân sang diễn xuất qua các phim như Lô Tô (2017), Nhà không bán (2022), đồng thời tập trung vào con đường âm nhạc, để lại ấn tượng với giọng hát cảm xúc. Sự nghiệp của Nam Em liên tục đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là các ồn ào về đời tư. Cô cũng từng công khai chia sẻ về quá trình điều trị tâm lý, trầm cảm, thường xuyên là tâm điểm dư luận với các phát ngôn gây tranh cãi trên livestream.