Việt Hương: ‘Xin đừng gọi tôi là nữ hoàng gameshow’
Video Giải trí

Việt Hương: ‘Xin đừng gọi tôi là nữ hoàng gameshow’

Diệu Tú - Hải Yến
04/11/2025 17:25 GMT+7

Trong chương trình thực tế mới lên sóng, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về việc bị so sánh format và những danh xưng mà khán giả dành tặng. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân chỉ xem mình là một diễn viên luôn nỗ lực mang lại niềm vui cho khán giả.

Ngày 3.11, buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế Điều ước của mẹ diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, NSƯT Minh Nhí, Hoàng Mập, Võ Hạ Trâm, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, Quỳnh Lam, MC Nguyên Khang…

Điều ước của mẹ kể về hành trình của những người phụ nữ âm thầm hy sinh, gánh vác cho gia đình. Với sự đồng hành của MC Việt Hương, Thái Phan Thanh Bình cùng các nghệ sĩ khách mời, chương trình lắng nghe, sẻ chia và hỗ trợ để họ có thể vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Việt Hương: ‘Xin đừng gọi tôi là nữ hoàng gameshow’ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng nhà sản xuất Thái Phan Thanh Bình tại sự kiện.

ẢNH: DIỆU TÚ

Sau thời gian dài vắng bóng ở mảng truyền hình thực tế, Việt Hương cho biết cô tham gia Điều ước của mẹ không vì danh xưng hay hình ảnh cá nhân mà vì ý nghĩa nhân văn của chương trình. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân chỉ muốn làm tốt vai trò người kết nối, mang đến cảm xúc chân thật và lan tỏa tinh thần yêu thương đến khán giả.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
