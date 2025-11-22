Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

‘Mưa đỏ’ tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2025

Thu Thủy
Thu Thủy
22/11/2025 12:44 GMT+7

Phim 'Mưa đỏ' vừa chính thức có tên trong danh sách các tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất (Best International Feature Film) tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố ngày 21.11.

Ở hạng mục Phim quốc tế, năm nay có 86 tác phẩm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ được AMPAS xác nhận đủ điều kiện tranh giải, trong đó Mưa đỏ đại diện từ Việt Nam. Từ danh sách này, các thành viên Viện Hàn lâm sẽ tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ từ ngày 8–12.12, trước khi danh sách rút gọn 15 phim được công bố vào ngày 16.12.2025.

‘Mưa đỏ’ tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2025 - Ảnh 1.

Mưa đỏ là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại

ẢNH: NSX

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đã xác nhận thông tin phim Mưa đỏ chính thức tranh giải ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2025 với phóng viên Thanh Niên.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh đề tài lịch sử - chiến tranh cách mạng, do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim tái hiện cuộc chiến khốc liệt qua số phận những chiến sĩ trẻ, khắc họa tình đồng đội, tình yêu và những bi kịch, mất mát trong chiến tranh.

Dù thuộc dòng phim chiến tranh vốn kén khán giả, Mưa đỏ vẫn trở thành hiện tượng phòng vé năm 2025, liên tục lập kỷ lục doanh thu: vượt 300 tỉ sau 9 ngày, cán mốc 500 tỉ với hơn 5,4 triệu vé, sau đó tiến tới 600 rồi hơn 700 tỉ đồng để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Khi phát miễn phí trên TV360, phim đạt 1 triệu lượt xem sau 24 giờ.

‘Mưa đỏ’ tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2025 - Ảnh 2.

Mưa đỏ chính thức tranh giải tại Oscar lần thứ 98

ẢNH: NSX

Việc phim Mưa đỏ xuất hiện trong danh sách đủ điều kiện tranh giải Oscar là bước tiến lớn cho dòng phim lịch sử - chiến tranh Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, những phim Việt được gửi tranh giải tại Oscar gồm có: Mùa len trâu, Khát vọng Thăng Long, Mùi đu đủ xanh, Cha cõng con, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già, Tro tàn rực rỡ, Đào, phở và piano, 578: Phát đạn của kẻ điên, Mưa đỏ nhưng chỉ có phim Mùi đu đủ xanh(1993) của đạo diễn Trần Anh Hùng là được đề cử chính thức tranh giải tại Oscar lần thứ 66.

