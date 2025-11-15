Khán giả sẽ được xem ‘Mưa đỏ’ tại nhà

Với doanh thu hơn 700 tỉ đồng, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau khi rời rạp, Mưa đỏ được chiếu miễn phí ở một số tỉnh thành với suất chiếu giới hạn.

Khán giả có thể xem Mưa đỏ tại nhà ẢNH: VIETTEL GROUP

Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với chính quyền đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức chiếu miễn phí Mưa đỏ để phục vụ nhân dân, chiến sĩ tại khu vực này trong các ngày 14 và 15.11.

Mưa đỏ cũng là bộ phim được chọn chiếu mở màn khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM. Theo thông tin từ ban tổ chức, phim sẽ chiếu khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 21.11 tại Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM). Vé sẽ được phát miễn phí từ ngày 15.11 với mỗi khán giả sẽ được nhận tối đa 2 vé. Đặc biệt sau suất chiếu, khán giả sẽ giao lưu với đoàn phim.

Phim Mưa đỏ trở thành "bom tấn" phim Việt với doanh thu cao nhất mọi thời đại ẢNH: NSX

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 17.11, Mưa đỏ có thể sẽ được chiếu độc quyền trên TV 360 với chất lượng 4K. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự phấn khích khi được xem phim tại nhà: "Con tôi rốt cuộc cũng được xem rồi. Nó cứ mong mãi vì chưa đủ tuổi ra rạp"; "Chờ ngày 17 xem phim này vì mình chưa có cơ hội được xem. Phải nói bố mình cùng xem nữa"; "Tôi đã xem rồi nhưng nếu chiếu miễn phí, có thể xem tại nhà thì hứa sẽ xem ít nhất 2 lần nữa"; "Tôi nghĩ Mưa đỏ nên chiếu công khai trên truyền hình như thế này. Như tôi rất muốn đi xem nhưng vướng con nhỏ không ai trông nên cuối cùng vẫn chưa xem được ở rạp".

Khi PV Thanh Niên liên lạc với đạo diễn Đặng Thái Huyền thì chị cho biết hai bên đang trao đổi và khả năng là sẽ đáp ứng sự trông đợi của khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng đã đăng tải thông tin này.

Mưa đỏ là phim khai thác đề tài chiến tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị với những lát cắt xúc động, bi tráng về sự hy sinh, lý tưởng cao đẹp của những người lính trẻ Tiểu đội 1. Phim không có "ngôi sao phòng vé" nhưng đã tạo nên "cơn sốt" khi ra rạp nhờ sự chân thực trong từng khung hình về chiến tranh cũng như thông điệp nhân văn của câu chuyện phim.