Hòa Minzy khóc nghẹn trên truyền hình, thừa nhận cô đơn

Hòa Minzy nghẹn ngào tiết lộ về mối quan hệ với dàn cast của Sao nhập ngũ Ảnh: NSX

Giọng ca Bắc Bling cho biết dù luôn vui vẻ cười nói, trò chuyện cùng mọi người nhưng bên trong cô có nhiều trăn trở. Hòa Minzy bộc bạch thêm: “Không biết tại sao tôi luôn muốn sống trong môi trường tập thể như thế này. Tôi muốn sống với trợ lý, bạn trang điểm và quản lý của tôi. Khi lưu diễn, chúng tôi ở chung một khách sạn nhưng khi trở về rồi chỉ còn một mình tôi. Lúc nào tôi cũng muốn kéo mọi người ở cùng. Không hiểu sao nhưng tôi luôn là người cô đơn như thế”.

Hòa Minzy nói về 'Sao nhập ngũ'

Theo Hòa Minzy, trong quá trình tham gia Sao nhập ngũ, cô có dịp được sinh hoạt cùng nhiều chị em đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Nữ ca sĩ thừa nhận trong nhiều khoảnh khắc, cô luôn muốn nói to tiếng lên để tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý. “Đó không phải cách để tôi lên hình nhiều hơn mà chỉ để mọi người nhớ tôi sau hành trình này”, người đẹp 30 tuổi giải thích thêm.

Hòa Minzy tâm sự khi nhìn vào cô, nhiều người gọi là “chiến thần ngoại giao”, dễ làm quen với bạn mới. Song giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp thừa nhận: “Để mà nói người bạn thân thiết và người để tôi kể những câu chuyện thầm kín trong cuộc sống thì lại rất ít. Các chị em ở đây là người mà tôi đã lựa chọn để kể”.

Chi Pu, Hòa Minzy trải lòng về hành trình tham gia show thực tế Ảnh: NSX

Nói thêm về hành trình ở Sao nhập ngũ, Hòa Minzy bộc bạch dù đôi lúc than vãn vì mệt song cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nữ ca sĩ trải lòng về trăn trở của mình: “Mong rằng sau chương trình, chúng mình không chỉ để xã giao mà có thể gặp nhau nhiều hơn, giống như cách tôi đã cố gắng giữ mối quan hệ với các đồng đội ở năm 2021. Năm nào chúng tôi cũng đặt xe, đặt khách sạn và nhắn tin cho từng người để huy động mọi người quay trở lại thăm đơn vị”.

Không riêng gì Hòa Minzy, nhiều sao Việt cũng bộc bạch nỗi lòng sau hành trình dài ở Sao nhập ngũ. Chi Pu chia sẻ dù hoạt động trong giới nghệ thuật được 15 năm nhưng cô vẫn chọn sống khép kín và không có nhiều bạn bè thân thiết trong giới. Tuy nhiên khi đến với show thực tế này, giọng ca Anh ơi ở lại cảm nhận được sự hỗ trợ từ phía mọi người. Điều đó khiến Chi Pu cũng dần mở lòng hơn.

“Tôi mong chúng ta không chỉ là chị em trong chương trình mà sau chương trình chúng ta có thể làm bạn, hỗ trợ nhau trong hành trình riêng của mỗi người”, cô nói.

