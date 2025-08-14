Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Hòa Minzy bị chê trong 'Sao nhập ngũ'

Thạch Anh
Thạch Anh
14/08/2025 10:54 GMT+7

Ở nội dung tập điều lệnh thuộc chương trình 'Sao nhập ngũ', Hòa Minzy bị nhắc nhở vì chưa làm tốt. Còn siêu mẫu Minh Tú gặp sự cố chấn thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong tập 2 Sao nhập ngũ, các nghệ sĩ bước vào hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380. Ở nội dung này, họ được chia thành 8 đội, mỗi đội 2 thành viên để thi đấu theo thể lệ nam đấu với nam, nữ đấu với nữ.

Hòa Minzy bị chê trong 'Sao nhập ngũ' - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ hết mình với thử thách được đặt ra trong Sao nhập ngũ

ẢNH: NSX

Ở vòng đấu nam, đội của Độ Mixi - Anh Tú mở màn gặp đội của Tim - Hải Đăng Doo. Sau sự cố rơi hộp tiếp đạn của Hải Đăng Doo, chỉ huy đã yêu cầu dừng đấu và thực hiện lại. Trước sức mạnh của đối thủ, Độ Mixi ngậm ngùi xin dừng thi đấu vì trước đó anh bị lật cổ chân và chưa hồi phục hoàn toàn. Streamer chia sẻ: “Cổ chân của tôi lỏng lắm, tôi không trụ được trò này. Bây giờ cố là sẽ lật cổ chân lại”.

Trong khi đó, đội của Mạc Văn Khoa - Bình An vượt qua đội Thanh Duy - Huỳnh Anh để ghi tên mình vào vòng tranh tài tiếp theo. Chung kết nam là cuộc chạm trán giữa đội của Tim - Hải Đăng Doo và đội của Mạc Văn Khoa - Bình An. Ngay từ đầu, Hải Đăng Doo áp đảo, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục, trong khi Mạc Văn Khoa và Bình An dù dồn toàn lực vẫn không thể lay chuyển.

Vòng đấu nữ mở màn bằng cuộc chạm trán giữa đội Diệu Nhi - Hậu Hoàng và đội LyLy - Linh Ngọc Đàm. Ngay từ những giây đầu, sức kéo mạnh mẽ của Diệu Nhi khiến đối thủ ngã và mất thế. Tuy nhiên, LyLy và Linh Ngọc Đàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng để giành lại thế trận và chiến thắng.

- Ảnh 2.

Minh Tú gặp sự cố chấn thương trong quá trình tham gia Sao nhập ngũ

ẢNH: NSX

Trận thứ hai, đội của Chi Pu - Lan Ngọc có sự hỗ trợ của Diệu Nhi đối đầu với đội Hòa Minzy - Minh Tú. Giọng ca Bắc Bling xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn khi Minh Tú bất ngờ chấn thương chân và phải nhờ quân y can thiệp. Nữ siêu mẫu chia sẻ: “Lúc đó tôi tưởng gãy chân”. Sau các vòng tranh tài, đội Linh Ngọc Đàm giành chiến thắng chung cuộc.

Hòa Minzy gặp khó trong Sao nhập ngũ

Mùa này, Sao nhập ngũ 2025 đã đưa nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ lên ngày đầu tiên. Là những gương mặt quen thuộc, từng có kinh nghiệm từ mùa trước nhưng Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh và Hòa Minzy khi bước vào buổi tập điều lệnh với động tác treo súng, đi đều... vẫn bị lúng túng. Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, Hòa Minzy, Độ Mixi và Anh Tú lần lượt trả lời không chính xác. Trước tình huống này, Anh Tú đề xuất được tập chậm lại để ghi nhớ.

- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ trong quá trình thực hiện nội dung tập điều lệnh

ẢNH: NVCC

Trong quá trình thực hiện, Chi Pu bất ngờ được Trung đội trưởng khen làm tốt hơn. Hòa Minzy thì bị “chê”: “Đồng chí Hòa cá biệt đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào”. Từ trải nghiệm này, các nghệ sĩ nhận ra việc đi đều hay giữ súng tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung và thể lực tốt. Bởi vì chỉ một động tác sai cũng có thể phá vỡ sự đồng bộ của cả đội hình.

Hội thao “ke chân” cũng là phần khó nhất mà các chiến sĩ phải thực hiện. Ở đội nữ, Chi Pu, Hòa Minzy, Lyly và Linh Ngọc Đàm đạt thành tích giỏi với thời lượng trên 4 phút, Hậu Hoàng đạt thành tích khá khi giữ được gần 2 phút, trong khi Diệu Nhi chỉ vừa đủ điểm đạt. Ở đội nam, Bình An, Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Mạc Văn Khoa đều đạt loại giỏi. Trong khi đó, Huỳnh Anh đạt thành tích khá, Độ Mixi và Tim vừa đủ điểm đạt.

Trong tập 2, thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện với vai trò “chiến sĩ cũ”, trực tiếp hướng dẫn hai nhân vật trải nghiệm là Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các nội dung tập luyện. Theo nhà sản xuất, sự góp mặt của thượng úy Lê Hoàng Hiệp không chỉ mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm mà còn giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật.

