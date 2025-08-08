Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ được tặng ngẫu nhiên

Từ 8 - 22.8, khách hàng đăng ký mới các gói cước TV360 trả trước, trả sau và gói 5G kèm TV360 đều có cơ hội tham gia chương trình quay số nhận vé concert Sao nhập ngũ All Stars miễn phí trên ứng dụng truyền hình TV360.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2025 ẢNH: BTC

Chương trình diễn ra vào tối 24.8 tại Công viên Sáng tạo, đường Lương Định Của (TP.HCM) và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2.9, với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đầy tài năng như Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Hương Giang, Trúc Nhân, Jun Phạm, Duy Khánh...

Đại diện Viettel Telecom cho biết, để nhận vé concert miễn phí, khán giả có thể đăng ký mới dịch vụ TV360 sẽ nhận được mã quay số trúng thưởng với thể lệ đơn giản.

Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ All Stars thuộc nhiều hạng vé như Việt Bắc, Plâyme 2, Khe Sanh 2, Trị Thiên 1, Phai Khắt 2... với giá trị từ 700.000 đồng đến 3.000.000 đồng mỗi vé sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho các thuê bao may mắn.



