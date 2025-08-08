Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ được tặng ngẫu nhiên

Thu Hằng
Thu Hằng
08/08/2025 19:17 GMT+7

Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ 'All Stars' với giá trị từ 700.000 - 3 triệu đồng/vé sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho những người hâm mộ may mắn.

Từ 8 - 22.8, khách hàng đăng ký mới các gói cước TV360 trả trước, trả sau và gói 5G kèm TV360 đều có cơ hội tham gia chương trình quay số nhận vé concert Sao nhập ngũ All Stars miễn phí trên ứng dụng truyền hình TV360.

Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ 'All Stars' được tặng cho người hâm mộ- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2025

ẢNH: BTC

Chương trình diễn ra vào tối 24.8 tại Công viên Sáng tạo, đường Lương Định Của (TP.HCM) và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2.9, với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đầy tài năng như Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Hương Giang, Trúc Nhân, Jun Phạm, Duy Khánh...

Đại diện Viettel Telecom cho biết, để nhận vé concert miễn phí, khán giả có thể đăng ký mới dịch vụ TV360 sẽ nhận được mã quay số trúng thưởng với thể lệ đơn giản.

Hàng ngàn vé concert Sao nhập ngũ All Stars thuộc nhiều hạng vé như Việt Bắc, Plâyme 2, Khe Sanh 2, Trị Thiên 1, Phai Khắt 2... với giá trị từ 700.000 đồng đến 3.000.000 đồng mỗi vé sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho các thuê bao may mắn. 


30 nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2025

30 nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2025

Chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2025 - Khi Tổ quốc gọi tên quy tụ 30 nghệ sĩ, đông nhất từ trước tới nay sau 15 mùa đã thực hiện.

sao nhập ngũ Concert Sao nhập ngũ Concert 80 năm Quốc khánh 2.9 TV360
