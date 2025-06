Mạc Văn Khoa: Tôi còn đi ở thuê, không phải đại gia, ở biệt thự như lời đồn

Mạc Văn Khoa vừa đánh dấu sự trở lại điện ảnh bằng vai phản diện trong phim kinh dị Út Lan ẢNH: ĐPCC

Có tháng tôi không có thu nhập

* Sau khi phim Út Lan ra rạp, Mạc Văn Khoa nhận được ý kiến phản hồi như thế nào?

- Mạc Văn Khoa: Tôi đã lường trước ý kiến trái chiều khi đóng vai phản diện. Trước đây tôi luôn đóng vai hài, nên đây là sở đoản và mình khó có thể diễn "bùng nổ", chỉ biết cố gắng hết sức. Có người chỉ góp ý nhẹ là có đoạn nhìn mặt tôi còn đáng sợ hơn con ma. Phân cảnh gây tranh cãi nhất có lẽ là cảnh hát. Tôi nghĩ đôi khi mọi người chưa hiểu hết nội dung mà phân đoạn đó muốn truyền tải. Vì việc lồng ghép một bộ môn nghệ thuật truyền thống vào phim kinh dị là rất khó, khó từ cách lồng ghép cho mượt mà, đúng bối cảnh, đúng tâm lý, và cái giọng của tôi nữa, để hát cải lương thì thật sự là một thử thách rất lớn. Tôi cảm nhận mình đã cố gắng hết sức. Tôi chấp nhận việc khán giả có quyền chê bai và sẽ rút kinh nghiệm cho các vai diễn sau.

* Sao Mạc Văn Khoa không khai thác tiếp thế mạnh của mình cho dễ?

- 9-10 năm nay tôi toàn diễn vai hài. Có lúc tôi coi lại mấy vai mình từng đóng thấy bắt đầu hơi nhạt. Mình coi mình còn thấy nhạt, huống chi là quý vị khán giả. Suốt ngày cứ thấy cái mặt Mạc Văn Khoa tếu tếu, biểu cảm lố lố… Tôi nghĩ nếu cứ như thế thì khán giả sẽ thấy chán. Mà thời nay không giống như xưa. Hồi đó, một vai diễn hay có thể bùng nổ, nhận triệu view là lên tầm. Bây giờ thì bạn có một vai diễn hay, 10 ngày sau lại có một bộ phim mới, có vai khác còn hay hơn nữa, clip thì vài tiếng hay vài ngày là có clip triệu view rồi. Nên để bùng nổ như trước rất khó.

Vì vậy, mình phải trái chiều, mình phải làm khác mình của 10 năm nay. Có thể bị phản ứng, nhưng cũng có thể tạo sự mới lạ với khán giả. Quan trọng là ngọn lửa nghề trong tôi, tôi cảm thấy mình được "tái tạo năng lượng" khi thử sức với một vai diễn mới. Đó là lý do tôi chọn con đường mạo hiểm, chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn là hài để làm mới chính mình.

* Có ý kiến cho rằng Mạc Văn Khoa nên tiết chế ngôn ngữ địa phương vùng miền để thuận lợi trong nghề...

- Ngày xưa, giọng tôi hay bị ngọng "L" với "N". Ví dụ như từ "lúa" thì tôi hay nói thành "núa". Sau này đi học, đi làm ở TP.HCM, tôi sửa được nhiều rồi. Nếu khán giả xem clip của tôi 10 năm trước và so với bây giờ thì sẽ thấy khác nhiều lắm. Ngày đầu tôi vẫn giữ ngữ điệu đặc trưng của mình, nhưng khi đi diễn ở miền Tây hay trong Nam, có những từ khán giả nghe không rõ. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu, điều chỉnh để nói những từ dễ nghe hơn. Bây giờ, giọng tôi ở Bắc nói khán giả cũng nghe được, xuống miền Tây tấu hài hội chợ khán giả cũng hiểu, lên Tây nguyên cũng vậy. Nhân vật trong phim không cần giọng đẹp, mà là thoại sao cho khán giả nghe được và đúng với tâm lý nhân vật.

* Mạc Văn Khoa im ắng với điện ảnh suốt 2 năm. Mọi người thắc mắc trong thời gian đó bạn sống bằng gì?

- Tôi vẫn tham gia một vài gameshow mà tôi cảm thấy thú vị. May mắn là tôi cũng có buôn bán, kinh doanh nên cũng đủ trang trải tiền nhà, tiền học cho con. Không dư nhiều, nhưng cũng đủ sống rồi. Nói thật thì cũng có những lúc buồn khi hai năm không đi phim, không có vai diễn thì đâu có thu nhập thêm. Tôi đã cố gắng chờ những vai diễn "đã" hơn, nhưng rồi chờ hoài thành ra hai năm luôn. Nhìn lại thì đúng là lâu thiệt.

Có những tháng tôi không có đồng nào luôn, không quay phim, không có show. Lo lắm, vì tiền nhà, tiền bỉm sữa, mọi thứ… Ai chẳng muốn cố gắng cày để mà an cư lập nghiệp, mua được căn nhà hay là dư giả trong tài khoản nhiều hơn thì mình cũng yên tâm hơn. Tôi đã quyết định rồi: nếu mình thay đổi được, thì sau này mình kiếm lại cái doanh thu đó sẽ "đã" hơn. Nếu vì cát sê mà cứ nhận đại, ngày nào cũng đi làm, cứ đều đều như vậy thì giá trị của mình sẽ giảm dần.

Ánh mắt rợn người của Mạc Văn Khoa trong Út Lan. Khán giả sẽ phải dè chừng một "ác nhân" mới trên màn ảnh rộng ẢNH: ĐPCC

* Khi thu nhập nghề diễn bấp bênh, nhiều nghệ sĩ chọn đi livestream bán hàng online, mà cũng vì thế mà nhiều hệ lụy xảy ra. Từ những vết xe đổ đó, Khoa rút về bài học gì cho mình?

- Thật sự thì tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời livestream rồi, nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa từng nhận một buổi nào cả. Nếu tôi livestream, thì chắc là tôi sẽ chọn bán bún đậu hay là bán mắm tôm, tức là sản phẩm của nhà mình bán. Có thể sắp tới tôi cũng sẽ nhận các phiên livestream, vì bây giờ tôi mới biết là có những bên làm rất kỹ.

Thật ra, đó cũng là một cách phát triển kinh tế mà mình góp một phần nhỏ thôi. Mình bán thì mình đóng thuế, cũng là trách nhiệm với nhà nước. Tôi không dám nói nhiều về người khác, vì tôi không phải người trong cuộc, chỉ chia sẻ theo quan điểm cá nhân thôi. Cuộc sống mà, ai cũng có thể sai. Nếu biết trước tương lai thì đã chẳng ai mắc lỗi rồi.

Tôi không có nhu cầu qua nước ngoài biểu diễn

* Trong quá trình làm nghề, có lúc nào Mạc Văn Khoa bị tổn thương bởi những lời nhận xét, như có khán giả bảo diễn ngày càng nhạt, không hay?

- Nghe vậy buồn lắm, buồn thật. Từ lúc tôi mới diễn tới giờ, nhiều người đã từng nói tôi mặt như vậy sao làm diễn viên, mặt xấu, nhìn mất cảm hứng ăn cơm, nghe tiếng là muốn chuyển kênh… Nhưng tôi nghĩ không ai tránh khỏi đâu. Ngoài những lời đó thì vẫn có nhiều người thương tôi. Có bác, có cô đi chợ gặp, vỗ vai nói: "Dạo này không thấy con diễn nữa", "Cô tìm mà không thấy con đâu"… Những lời đó làm mình có động lực để tiếp tục.

Mười năm làm nghề thì cũng có lúc tôi diễn duyên, có lúc diễn vô duyên. Cũng có lúc xem lại thấy cần sửa nhiều. Như tham gia gameshow, một ngày quay 10 tiểu phẩm, kịch bản đôi khi chỉ là gạch đầu dòng thôi, mình không thể đòi hỏi sự hoàn hảo. Những ai là khán giả đi xem gameshow thì mọi người sẽ hiểu được gameshow là ứng biến. Để nói duyên dáng được mười cái như mười thì tôi nghĩ là không ai dám tự tin đâu.

* Có những tháng Mạc Văn Khoa không có thu nhập, gia đình đã hỗ trợ thế nào?

- Vợ tôi rất hiểu tôi. Khi tôi nói sẽ nhận ít chương trình lại, tập trung vào chất lượng, vợ tôi hiểu liền. Có những ngày đi quay về, tôi nói: "Hôm nay anh diễn không tốt, anh cảm thấy không còn chất xám nữa", vợ tôi đều ở bên cạnh lắng nghe, động viên. Vợ tôi là người luôn đồng hành, đi cùng tôi trên xe suốt 10 năm nay. Vợ tôi hiểu được điều đó. Và khi tôi nói là tôi quyết định chờ đợi một vai diễn mới để làm, vợ tôi đồng ý luôn. Không có gì phải lăn tăn cả.

Tới hôm nay, hai vợ chồng có tháng kiếm được, có tháng không. Nhưng đều biết ngày xưa đi diễn vất vả lắm, chỉ toàn những tiểu phẩm vài trăm nghìn. Một ngày phải cố gắng chạy mấy chục cây số để kiếm tiền. Nhất là thời điểm dịch, phải gồng quán ăn mấy tháng tiền thuê, đúng là kinh khủng. Còn bây giờ, có những tháng không có thu nhập từ nghề diễn thì cũng may mắn là tôi vẫn còn buôn bán được, nên vẫn đủ để trang trải tiền nhà, tiền ăn.

* Nếu không làm diễn viên Khoa sẽ làm nghề gì?

- Chắc tôi sẽ làm đầu bếp. Tôi thích nấu ăn và đang kinh doanh bún đậu nên cũng quen việc bếp núc. Ngày khai trương hay khi đông khách, tôi vẫn vào bếp chiên xào như bình thường.

* Dạo này ít thấy Mạc Văn Khoa đi diễn nước ngoài, vì sao?

- Tôi thì không có duyên với chuyện đi diễn nước ngoài. Lần đầu tiên tôi diễn là ở Úc, tôi cảm thấy mình không mê lắm. Một phần cũng vì khác biệt về ăn uống, thời tiết, giờ giấc, thói quen ở nước ngoài, một phần có khi trúng bầu show cũng chẳng quan tâm gì tới mình đâu. Nhiều người đi diễn mà còn không được trả tiền nữa. Ở ngoài nhìn vô cứ nghĩ là được diễn ở nước ngoài là oách lắm, là phải mừng lắm… Nhưng với tôi, tôi diễn ở đâu cũng được, kể cả là bãi đất trống miễn sao khán giả xem mình diễn và họ thấy mình làm tốt vai trò của mình là tôi vui rồi. Tôi không có nhu cầu là phải qua nước ngoài biểu diễn.

Tôi không so sánh với Lê Dương Bảo Lâm

* Với thu nhập như hiện tại, Mạc Văn Khoa nhắm khoảng bao lâu nữa sẽ mua được nhà?

- Còn lâu lắm ạ. Tôi muốn làm phim trước khi mua nhà. Ước mơ của tôi là được làm một bộ phim của chính mình. Tới nay, tôi đã viết kịch bản được gần hai năm rồi, mới được khoảng 60-70%, nhưng tôi máu lắm. Có vốn là tôi lại muốn đầu tư vào quán hoặc vào phim, chứ tôi chưa nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhiều khi thấy video buôn bán trên mạng cứ tưởng tôi là "đại gia bún đậu", thu nhập khủng, ở biệt thự này nọ nhưng thật ra không có đâu. Vẫn còn vất vả, còn bươn chải lắm.

Nếu tôi bán thương hiệu bún đậu, có thể tôi thu về số tiền không nhỏ. Nhưng nếu người mua làm không tốt, mình cầm tiền trong tay mà đọc comment trái chiều mỗi ngày cũng mệt mỏi lắm. Người ta bán không được lại quay qua nói mình đủ kiểu. Nên tôi quyết định: tiền thì ai cũng phải kiếm, ai cũng muốn giàu, muốn có nhà. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn kiếm được, vậy là may rồi. Đừng nên tham quá, đừng đánh đổi quá. Công việc duy nhất mà tôi tự tin là làm phim thôi. Nhưng đầu tư phim thì cũng hên xui, 50-50. Ai mà biết trước được. Nếu tôi biết bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy sẽ thắng lớn, thì chắc tôi đã kêu bố cắm sổ đỏ để đầu tư rồi. Nhưng đâu ai biết được đâu, nếu vậy ai cũng giàu hết rồi.

Nam diễn viên quê Hải Dương mong sau bộ phim Út Lan có thể sẽ có các tuyến vai khác, nhận được kịch bản đa dạng hơn ẢNH: ĐPCC

* Gần như cùng thời, Mạc Văn Khoa có sợ bị so sánh với Lê Dương Bảo Lâm không?

- Tôi có gì đâu mà sợ. Người ta so sánh là chuyện bình thường. Ví dụ như họ so sánh nét diễn hài giữa tôi với người khác, như anh Lâm chẳng hạn thì đó cũng là một điều vui. Mình còn được so sánh nghĩa là mình vẫn còn được nhớ tới. Còn khi nào mà không ai nhắc đến mình nữa thì lúc đó mới đáng buồn. Tôi với anh Lâm thì cũng thi cùng thời, nhưng anh Lâm đi làm trước tôi. Ảnh học ở Sài Gòn, có cơ hội đóng vai sớm hơn. Còn tôi thì ở Nha Trang, mãi sau này mới vào. Nhưng cũng may, hai anh em có duyên. Anh Lâm là người rất đặc biệt, vì năng lượng của ảnh cực kỳ dồi dào. Ảnh luôn mang tới nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Cuộc sống của ảnh cũng vất vả lắm, tôi nhìn là biết ảnh bán hàng, đi diễn liên tục. Nhiều khi tôi còn nói luôn: Sao sức ảnh khỏe kinh khủng vậy? Chứ tôi thì không chịu nổi, vì tôi không khỏe như ảnh. Tôi và anh Lâm bây giờ chọn hai hướng đi khác nhau.

Ví dụ bảo tôi tham gia game show như anh Lâm thì tôi không làm được. Vì màu của tôi không phải kiểu gameshow quăng miếng rùm beng, không phải kiểu bùng nổ liền trên sân khấu. Hài của tôi là hài tiết chế, hài cần nhịp. Nó không dễ để tiếp cận như vậy. Nên khi bén duyên với điện ảnh, tôi quyết định lui về, tập trung cho phim ảnh. Gameshow bây giờ cũng không còn hút như trước. Hài trên gameshow giờ ít lắm, chỉ còn vài chương trình thực tế thôi. Những show hài quay trong phim trường gần như biến mất. Giờ là thời của âm nhạc, gameshow âm nhạc, chương trình ca nhạc. Nhưng rồi nó cũng xoay vòng thôi. Một thời âm nhạc rồi sẽ quay về hài, nhưng là hài chất lượng hơn. Tôi chọn đi phim cũng vì vậy. Muốn có những vai diễn thú vị hơn, tốt hơn.

* Sau phim kinh dị Út Lan, Khoa mong muốn mình sẽ nhận những dòng phim như thế nào?

- Mong ước của tôi, thật lòng luôn, là có được một vai như thế này: một vai tâm lý nặng hơn, nhưng có nhiều cú twist hơn. Tôi muốn đó là vai diễn của chính tôi, trong chính bộ phim của tôi. Một vai mà vẫn giữ được chất hài của tôi, nhưng thêm yếu tố tâm lý có thể là đa nhân cách, có thể có những phân đoạn khóc. Một vai đủ mọi cung bậc cảm xúc: hỉ nộ ái ố. Tôi muốn được thử sức trong một bộ phim mà nhân vật là sát nhân hàng loạt chẳng hạn. Tôi cảm thấy mình làm được, mặc dù nhiều người vẫn chưa nghĩ là tôi có thể đi đến mức đó. Sau vai diễn trong Út Lan, tôi cảm nhận rõ là sức diễn của mình đã trưởng thành hơn.