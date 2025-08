Chi Pu hóa mỹ nhân ngư khuấy đảo đêm nhạc 'Siren Calling'

Dù vừa tất bật tham dự buổi ra mắt Sao nhập ngũ 2025, Chi Pu vẫn giữ được phong độ và năng lượng tràn đầy. Cùng vũ đoàn, cô khuấy động không khí với loạt hit quen thuộc như Đóa hoa hồng, Finding You, Anh ơi ở lại và Talk to Me