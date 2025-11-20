Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Diễn viên ‘Mưa đỏ’ đóng phim kinh dị hợp tác Việt - Hàn

Thu Thủy
Thu Thủy
20/11/2025 13:26 GMT+7

Sau vai diễn trong 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn gây bất ngờ khi xuất hiện trong phim kinh dị hợp tác Việt – Hàn.

Phim hợp tác Việt – Hàn có Hứa Vĩ Văn tham gia là Phiên chợ của quỷ (tựa tiếng Anh: The Cursed) thuộc thể loại kinh dị – tâm linh do đạo diễn Hong Won-ki (Hàn Quốc) chỉ đạo. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 28.11.2025, đánh dấu màn kết hợp rất được chờ đợi giữa hai nền điện ảnh châu Á vốn giàu bản sắc văn hoá.

Hứa Vĩ Văn tham gia phim kinh dị hợp tác Việt - Hàn Phiên chợ của qủy - Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn đóng vai giáo sư trong phim kinh dị hợp tác Việt - Hàn

ẢNH: ĐPCC

Phiên chợ của quỷ xoay quanh truyền thuyết về một khu chợ âm nơi con người có thể trao đổi, mua bán linh hồn với cái giá khủng khiếp. Trong phim, nhân vật nữ chính - một người phụ nữ đang tìm cách cứu mẹ khỏi bàn tay tử thần, buộc phải bước vào phiên chợ bí ẩn này. Càng lún sâu, cô càng bị cuốn vào những giao dịch ám muội, nơi ma quỷ lẩn khuất dưới lớp vỏ người trần và mọi lựa chọn đều phải trả bằng một phần linh hồn.

Dàn diễn viên của phim gồm: Hứa Vĩ Văn, Đinh Y Nhung, Ngọc Xuân và Emma Lê (Việt Nam); "Juliet xứ Hàn" Moon Chae-woo trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng và các diễn viên Won Hyun-joon; Seo Young-hee; Cha Sun-woo… (Hàn Quốc).

Hứa Vĩ Văn tham gia phim kinh dị hợp tác Việt - Hàn Phiên chợ của qủy - Ảnh 2.

Cảnh có Hứa Vĩ Văn trong Phiên chợ của quỷ

ẢNH: ĐPCC

Các diễn viên Việt sẽ đảm nhiệm phần cốt lõi câu chuyện, trong khi diễn viên Hàn Quốc góp phần mở rộng thế giới ma quỷ và những bí ẩn của "phiên chợ âm".

Trong đó, Hứa Vĩ Văn là gương mặt gây chú ý khi xuất hiện trong dự án Việt - Hàn sau thành công của Mưa đỏ (phim lịch sử - chiến tranh, anh vào vai bác sĩ quân y Lê - người đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ ở Thành cổ Quảng Trị).

Chia sẻ với Thanh Niên về vai diễn trong Phiên chợ của quỷ, Hứa Vĩ Văn cho biết anh đóng vai một giáo sư người Việt, chuyên dạy các đề án văn hóa – nghiên cứu tâm linh cho sinh viên quốc tế. Vai diễn khách mời này sẽ xuất hiện với phần thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hứa Vĩ Văn tham gia phim kinh dị hợp tác Việt - Hàn Phiên chợ của qủy - Ảnh 3.

Sau Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn xuất hiện trong phim kinh dị

ẢNH: ĐPCC

"Thoại khó vì quá dài và toàn từ chuyên sâu chứ không phải giao tiếp thông thường. Thoại cả mấy trang giấy. Quay xong rồi tôi mới nghĩ lại thấy sao mình có thể thoại và nhớ được như vậy, thật khủng khiếp. Phim này quay trước Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn nói thêm.

Được biết, Phiên chợ của quỷ không chỉ khai thác yếu tố rùng rợn mà còn mang tham vọng đưa văn hóa tâm linh Việt - Hàn lên màn ảnh theo hướng hiện đại. Đặc biệt, câu chuyện lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt sẽ giúp tác phẩm giữ được sự gần gũi đối với khán giả trong nước.

Xem thêm bình luận