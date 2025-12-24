Doãn Quốc Đam đóng phim kinh dị

Quỷ nhập tràng 2 gây chú ý với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam. Bởi đây là lần hiếm hoi nam diễn viên sinh năm 1988 tham gia phim kinh dị.

Thị trường điện ảnh Việt đầu năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của một trong những tác phẩm kinh dị đáng chú ý Quỷ nhập tràng - bộ phim do Pom Nguyễn đạo diễn và nhà sản xuất Nhất Trung thực hiện. Phim khai thác cảm hứng từ truyền thuyết "quỷ nhập tràng" – hiện tượng tâm linh khi linh hồn tà ác nhập vào xác chết, biến chúng thành những thực thể kinh hoàng cùng câu chuyện bi kịch của một gia đình làm nghề mai táng.

Doãn Quốc Đam đóng Quỷ nhập tràng 2 ẢNH: FBNV

Cặp đôi Quang (Quang Tuấn) và Minh Như (Khả Như) là hai nhân vật trung tâm, vô tình khai quật một cỗ quan tài vô chủ và từ đó xảy ra hàng loạt biến cố kỳ lạ, khiến tình cảm và lý trí bị thử thách liên tục. Phim gây ấn tượng bởi yếu tố kinh dị căng thẳng, không khí u ám, cùng cách lồng ghép yếu tố tâm linh Việt Nam vào câu chuyện đậm tính nhân văn. Sau khi ra rạp, Quỷ nhập tràng trở thành một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu ấn tượng, cán mốc trăm tỉ và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường.

Tiếp nối thành công đó, ê kíp chính thức công bố Quỷ nhập tràng 2. Dự án được đầu tư mạnh hơn về quy mô, bối cảnh và kịch bản, tiếp tục mở rộng "vũ trụ quỷ nhập tràng". Trong teaser của phim ở phần 2 hé lộ câu chuyện tối tăm, rùng rợn hơn, vẫn xoay quanh nhân vật Minh Như với nỗi ám ảnh quá khứ chưa từng khép lại, cùng những bí ẩn mới dần lộ diện.

Được biết phần 2 của Quỷ nhập tràng có sự góp mặt của diễn viên Doãn Quốc Đam. Hiện tại vai diễn của anh trong phim kinh dị này được nhà sản xuất giữ kín, tạo nên sự tò mò cho khán giả, bởi đây là lần hiếm hoi nam diễn viên tham gia phim kinh dị.

Cảnh trong phim Quỷ nhập tràng 2 có sự tham gia của Doãn Quốc Đam ẢNH: CHỤP TỪ TEASER

Thời gian gần đây, Doãn Quốc Đam liên tục phủ sóng truyền hình lẫn điện ảnh. Trên màn ảnh nhỏ, anh gây chú ý với vai Hải Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh. Một nhân vật nhiều mâu thuẫn, nội tâm phức tạp, tạo nên rất nhiều tranh luận nhưng đồng thời cho thấy khả năng nhập vai ấn tượng của anh. Ở mảng điện ảnh, vai Cường "liều" trong Truy tìm Long Diên Hương tiếp tục thể hiện sự biến hóa đa dạng, từ hình ảnh gai góc đến diễn biến tâm lý quyết liệt và những pha hành động cực ngầu.

Sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam trong Quỷ nhập tràng 2 vì thế không chỉ là bước thử nghiệm ở thể loại kinh dị, mà còn cho thấy nam diễn viên người Thái Nguyên là một trong những diễn viên giàu nội lực của màn ảnh Việt hiện nay.