Cái kết nào cho ‘Gió ngang khoảng trời xanh’?

Ở tập cuối, nhiều phân đoạn cho thấy cái kết của Gió ngang khoảng trời xanh không như nhiều người suy đoán bởi Kim Ngân bất ngờ "quay xe" với Dũng, Mỹ Anh tự nhốt mình trong phòng vì suy sụp, chỉ còn Hoàng Lam là điểm sáng hiếm hoi.

Trước đó, người xem vẫn tin rằng hành trình gần 50 tập phim xoay quanh ba người phụ nữ Mỹ Anh - Ngân - Hoàng Lam sẽ được tháo nút bằng một cái kết chữa lành, ấm áp. Thế nhưng trong trích đoạn ở tập cuối, có vẻ chỉ có Hoàng Lam là có cái kết viên mãn.

Cảnh Mỹ Anh rơi vào tuyệt vọng sau thời gian gồng mình trong tổn thương ở tập cuối Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mỹ Anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng

Đầu tiên, nhân vật của Phương Oanh rơi vào trạng thái suy sụp, tuyệt vọng vì mệt mỏi, vì đã cố gồng lên làm chỗ dựa cho nhiều người. Đến mức giờ cô gần như muốn buông xuôi, không muốn cố gắng nữa. Điều khiến khán giả thêm xót xa là cảnh này xuất hiện ngay sau khi Đăng chăm sóc, băng bó vết thương cho cô - khoảnh khắc gợi lại quá khứ yêu thương xen lẫn vết cắt phản bội.

Câu hỏi lớn nhất lúc này mà nhiều khán giả đặt ra là Mỹ Anh có cho Đăng một cơ hội sửa sai? Một số khán giả mong cô tha thứ vì những nỗ lực chuộc lỗi của Đăng suốt thời gian qua. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng điều Mỹ Anh cần nhất là sự giải phóng khỏi nỗi ám ảnh bị phản bội niềm tin và áp lực chứ không phải hàn gắn cuộc hôn nhân đã rạn nứt.

Một vài ý kiến của khán giả: "Mỹ Anh khổ thật, tự cho mình mạnh mẽ, rồi tự thấy suy sụp khi không gồng nổi nữa. Nhưng thôi, biết làm sao được, mỗi người một suy nghĩ mà. Họ lựa chọn vậy rồi, khó mà thay đổi được. Không trách họ, chỉ là thấy tiếc. Trong cuộc sống, nỗ lực cố gắng đôi lúc cũng phải biết nhẹ nhàng với chính mình, đừng tự làm khó mình"; "Mỹ Anh cần thời gian chữa lành nên nếu cái kết úp mở để Mỹ Anh 'làm hòa' với chính mình và Đăng có cơ hội quay lại thì hay hơn, kiểu kết mở ấy chứ không cần phải quay lại rõ ràng"...

Kim Ngân bất ngờ "quay xe" với tình cảm chân thành của Dũng trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 48 khiến khán giả cho rằng không hợp lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kim Ngân 'quay xe' một cách khó hiểu

Bất ngờ nhất là chuyện tình cảm của Kim Ngân. Cô gây hoang mang với màn "quay xe" khó hiểu. Ở tập 47, khán giả vừa chứng kiến Ngân mở lòng với Dũng, nhưng sang preview tập 48, cô bất ngờ đề nghị chia tay, cho rằng cả hai chỉ mới rung động chứ chưa thực sự yêu. Màn đổi ý của Ngân khiến nhiều khán giả bức xúc: "Xem giới thiệu cái kết chẳng muốn xem. Anh 'Dũng con bác Bơ' 33 tuổi có tình yêu đầu tiên gặp ngay đứa thần kinh dở hơi như Kim Ngân"; "Người có suy nghĩ nhiều, cái tôi quá lớn như Mỹ Anh với Ngân thì thường không có cái kết hạnh phúc"; "Cặp Ngân - Dũng cứu cả bộ phim, giờ tự nhiên cái kết dở hơi, dìm chết bộ phim à"; "Nếu kết đúng như đoạn giới thiệu thì phi logic, biên kịch có vấn đề"...

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng lựa chọn của Ngân như vậy vẫn nằm trong biên độ chấp nhận được, bởi cô mang nhiều ám ảnh từ cuộc tình "độc hại" trước với tổng tài và chưa đủ dũng khí để tin vào tình yêu mới.

Cái kết viên mãn dành cho Hoàng Lam trong tập cuối của Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoàng Lam là điểm sáng hiếm hoi

Giữa những đường gấp cảm xúc của Mỹ Anh và Ngân, Hoàng Lam trở thành điểm sáng ấm áp. Preview tập cuối cho thấy Lam lên cơn đau chuyển dạ, Toàn hoảng hốt đưa vợ vào bệnh viện. Phân đoạn được dự đoán mang lại cảm giác nhẹ nhõm và là "điểm sáng cuối đường hầm" cho khán giả.

So sánh với bản gốc 30 chưa phải là hết, nhiều người lo rằng nếu cái kết của Gió ngang khoảng trời xanh đi theo hướng bi quan, bản Việt sẽ đánh mất lợi thế từng gây thiện cảm ở nửa đầu phim: đó là tinh thần chữa lành và gần gũi với đời sống.

Có thể thấy ở tập cuối của Gió ngang khoảng trời xanh, cuộc sống của 3 nữ chính sẽ được sắp xếp lại để vừa không tô hồng, vừa không đẩy khán giả vào cảm giác hụt hẫng. Liệu màn "quay xe" của Ngân chỉ là hỏa mù? Liệu Mỹ Anh có "mở cửa" cho Đăng hoặc cho chính mình? Và liệu hạnh phúc của Lam - Toàn có đủ ấm để cân bằng lại cái kết nhiều tranh cãi?

Hy vọng bộ phim sẽ khép lại hành trình bằng một cái kết đủ nhân văn và logic để không phụ lòng khán giả đã kiên nhẫn đồng hành tới phút cuối.