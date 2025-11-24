Cuộc sống của Lan Phương sau biến cố

Nhan sắc trẻ trung của Lan Phương ở tuổi ngoài 40 ẢNH: FBNV

Lan Phương được khán giả yêu mến qua loạt vai diễn trong phim Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình… Gần đây, thông tin cô “đường ai nấy đi” với chồng Tây được nhiều người quan tâm. Sau biến cố, nữ diễn viên 8X dành thời gian cho công việc và chăm sóc con. Trên trang cá nhân, cô cập nhật hình ảnh mới, lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả.

Diễn viên Lan Phương ở tuổi 42

Trong đoạn clip vừa được đăng tải, Lan Phương chia sẻ thời gian trước, cô từng trải qua giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi, có lúc bản thân cảm giác không còn năng lượng. Song sau cùng, nữ diễn viên suy nghĩ tích cực hơn và nhận ra rằng “khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa mở ra, sẽ tốt đẹp hơn”.

“Đó là nơi mà mình có thể sống là chính mình. Từ lúc nhận ra điều đó, tôi học cách yêu thương bản thân, chăm sóc cơ thể và tâm hồn mình mỗi ngày thông qua những điều khá nhỏ như âm nhạc, nhảy múa và những bữa ăn lành mạnh”, Lan Phương bộc bạch quan điểm.

Lan Phương học cách yêu thương bản thân hơn sau những thăng trầm ẢNH: FBNV

Nhìn lại, nữ diễn viên nói cô biết ơn quãng thời gian khó khăn vì giúp mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Thời gian gần đây, người đẹp dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cô chọn học nhảy múa, tập gym, chạy bộ, chơi boxing để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Những bộ môn này cũng giúp diễn viên phim Nàng dâu order cảm thấy mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

Dù dành thời gian riêng cho bản thân song Lan Phương vẫn nỗ lực hoàn thành vai trò làm mẹ. Cô kể bản thân phải trải qua nhiều công việc khác nhau như soạn sách vở, quần áo, chuẩn bị bữa sáng… để các con đến trường. “Tôi tin rằng người mẹ hạnh phúc nhất là người biết dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Khi các con đi học, tôi lại tập trung cho công việc hoặc làm những điều mình yêu thích, thi thoảng cũng tẩm bổ, bồi dưỡng”, cô kể.

Lan Phương chia sẻ bản thân cũng như bao người mẹ khác, vẫn tất bật cố gắng để chăm sóc, làm điểm tựa vững vàng cho các con. Người đẹp 8X tâm sự thêm: “Phụ nữ nhất là khi đã mang trong mình thiên chức làm mẹ thì không thể bỏ quên việc sống tích cực, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu. Người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải người có tất cả, mà là người đủ bình an để mỉm cười, dù cuộc đời có đổi thay thế nào”.